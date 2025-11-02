Modisches Foul – Schifferl schenkt BR-Moderatorin 1860–Trikot

München – Er konnte einfach nicht anders. Raphael Schifferl war am Samstag beim Heimspiel gegen Energie Cottbus ( 3:0 ) ein gefragter Interviewgast. Der verletzte Innenverteidiger stand bei MagentaTV und dem Bayerischen Rundfunk (BR) Rede und Antwort. Beim öffentlich-rechtlichen Sender analysierte er gemeinsam mit Moderatorin Sina Wende die ersten 45 Minuten.

Am Mittwoch erst verkündete 1860 München den Ausfall des Österreichers. Es gehe ihm den Umständen entsprechend ganz gut und es sei keine ganz schwere Verletzung. Auch die Schmerzen seien auszuhalten und er müsste keine großartigen Behandlungen über sich ergehen lassen.

„Ich muss einfach dem Knie ein bisschen Zeit geben, bis es sich selbst regeneriert“, sagte der gebürtige Wolfsberger im BR-Interview. „Und dann kann ich hoffentlich auch ganz bald wieder laufen und ins Training einsteigen.“ Dann sollte es eigentlich um die erste Hälfte seiner Kollegen gehen, doch der 1,97-Meter Hüne hatte etwas Wichtiges auf dem Herzen.

Raphael Schifferl im Gespräch mit Sina Wende.

Auf charmante Art wies der Abwehrspieler Wende auf ein modisches Foul hin und überreichte ihr ein Leiberl der Löwen. „Bevor wir über das Spiel reden, wollte ich noch eines anmerken: Mir ist dein roter Pullover aufgefallen und deswegen habe ich von unserer Presseabteilung ein Trikot für dich gebracht, dass du in Zukunft richtig gekleidet bist in Giesing.“

Die Moderatorin war vom Geschenk sichtlich überrascht. „Ich freu mich, vielen Dank“, sagte Wende und entschuldigte sich beim blauen Anhang für ihren Fauxpass. „Trikot läuft, wird nachher natürlich angezogen“, leitete sie lachend den Rückblick auf die 2:0-Führung der Löwen ein.