Modernisierung des Sportplatzes beim SC Achmer

Der SC Achmer hat mit den Umbauarbeiten an seinem Sportplatz einen wichtigen Schritt in Richtung Modernisierung und Sicherheit gemacht. Im Rahmen der Maßnahmen wurde das Spielfeld in der Länge um 2,40 Meter verkürzt. Diese Anpassung sorgt dafür, dass der Abstand zum Auffangzaun nun über vier Meter beträgt, was den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht.