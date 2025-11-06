Modernen Kinderfußball vor Ort bringen: FSA startet Nachwuchs-Tour Aus dem Verband +++ Die Auftaktveranstaltung findet am 15. November in Salzwedel statt

In Kooperation mit einem Partner hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt eine neue Nachwuchs-Tour ins Leben gerufen. Damit setze der FSA "ein starkes Zeichen für die Förderung des Kinderfußballs", schreibt der Verband in seiner Bekanntmachung. Ziel dessen ist es, den modernen Kinderfußball vor Ort zu bringen.

Die Auftaktveranstaltung findet am 15. November in Salzwedel statt - und soll "sowohl sportlich als auch inhaltlich Maßstäbe setzen", schreibt der Landesverband. "Der FSA verfolgt mit dieser Kooperation ein klares Ziel: den Kinderfußball in Sachsen-Anhalt noch sichtbarer, erlebbarer und emotionaler zu machen. Eltern, Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer sowie Vereinsverantwortliche sollen für die Besonderheiten und Chancen des modernen Kinderfußballs sensibilisiert werden."

So steigt am 15. November nicht nur ein Nachwuchsspiel, sondern ein großes Turnier in Salzwedel. Von 9 bis 10.30 Uhr sind die G-Junioren am Ball, von 11.15 bis 12.45 Uhr die F-Junioren und von 13.30 bis 15 Uhr die E-Junioren. Gespielt wird im sogenannten "Champions-League-Modus" mit bis zu 20 Teams auf bis zu zehn Feldern gleichzeitig. Die siegreichen Mannschaften steigen ein Feld auf, die Verlierer ein Feld ab. Sieben Spiele á sieben Minuten bzw. sechs Partien á zehn Minuten (E-Jugend) sorgen für Intensität und Abwechslung. Und die überschaubare Anzahl von drei bis fünf Spielerinnen und Spielern pro Mannschaft auf dem Platz gewährleistet viele Spielaktionen für jedes Kind.

„Mit der Kinderfußballtour powered by POWERSHOT schaffen wir ein Format, das Kinder dort abholt, wo Fußball am meisten Freude macht: beim Spielen", unterstreicht Robin Seitenglanz, FSA-Vizepräsident Nachwuchsfußball. "Uns geht es neben Toren, Ergebnissen und Erlebnis um Begeisterung, Bewegung und die Entwicklung jedes einzelnen Kindes", ergänzt der 39-Jährige und zeigt sich überzeugt: "Dieses Projekt wird den Kinderfußball in Sachsen-Anhalt nachhaltig stärken."

Landesverband plant vier Veranstaltungen für das nächste Jahr

Denn bei diesem einen Turnier in Salzwedel soll es perspektivisch nicht bleiben. Nach der Evaluation des Auftakts plane der Landesverband bereits den nächsten Schritt: "Ab 2026 soll die „FSA-Kinderfußballtour powered by POWERSHOT“ mit vier Veranstaltungen an den Start gehen." Ziel sei es, "die Inhalte des modernen Kinderfußballs nachhaltig in die Regionen zu tragen und Begeisterung für den Nachwuchsfußball im ganzen Land zu entfachen."

Fragen zu dem Thema beantwortet Florian Hösel (f.hoesel@fsa-online.de / 0391 85028-14).

Details zum Turniertag in Salzwedel

G-Jugend (09.00 – 10.30 Uhr)

› 10 Felder I 3v3 Funino-Feld

› 7x 7 Min. mit je 3 Min. Pause zwischen den Durchgängen = 49 Minuten Spielzeit

› 20 Teams



F-Jugend (11.15 – 12.45 Uhr)



› 10 Felder I 5x 3v3 Funino-Feld + 5x 4v4-Feld mit 2 höhenreduzierten Jugendtoren

› 7x 7 Min. mit je 3 Min. Pause zwischen den Durchgängen = 49 Minuten Spielzeit

› 20 Teams



E-Jugend (13.30 - 15.00 Uhr)



› 8 Felder I 4x 5v5 Funino-Feld + 4x 5v5 Feld mit 2 Jugendtoren

› 6x 10 Min. mit je 3 Min. Pause zwischen den Durchgängen = 60 Minuten Spielzeit

› 16 Teams

