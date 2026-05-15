Moderne Technik für Lingens Schiedsrichter

– Foto: TuS Lingen

Der TuS Lingen investiert in die Zukunft seiner Unparteiischen. Mit einem neuen Headset-System von Spintso sollen Kommunikation, Qualität und Ausbildung auf dem Platz weiter verbessert werden. Besonders die erfahrenen Bezirksliga-Schiedsrichter profitieren davon, aber auch der Nachwuchs rückt stärker in den Fokus.

Der TuS Lingen hat seine Schiedsrichter mit einem neuen Headset-System von Spintso ausgestattet. Für die Unparteiischen bedeutet das vor allem eines: schnellere und klarere Kommunikation während des Spiels.

Insbesondere in der Bezirksliga, in der Jakob und Oskar regelmäßig im Einsatz sind, bringt die technische Unterstützung spürbare Vorteile mit sich. Abstimmungen können direkt während der Partie erfolgen, was Entscheidungen erleichtert und das Auftreten des Schiedsrichter-Teams zusätzlich stärkt.

Für den TuS Lingen ist die Anschaffung deshalb nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern auch ein weiterer Schritt in der Förderung und Qualitätssicherung der eigenen Schiedsrichterarbeit.

Dabei erhalten die Nachwuchs-Schiris direkt auf dem Platz Hinweise und Tipps, genau in den entscheidenden Spielsituationen. So soll ihre Entwicklung gezielt gefördert werden.

Von der neuen Technik profitieren beim TuS Lingen jedoch nicht nur die erfahrenen Referees. Auch junge Schiedsrichter werden aktiv eingebunden und sammeln bei Spielen wichtige praktische Erfahrungen.

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