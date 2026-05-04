Mochenwangen dreht in Schlussphase auf, FC Scheidegg nicht zu stoppen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Eschach sahen die Zuschauer eine Partie, die zwei völlig unterschiedliche Gesichter hatte. Die Hausherren starteten mutig und belohnten sich in der 35. Minute, als Daniel Usselmann den Ball zur 1:0-Führung im Netz unterbrachte. Doch nach dem Seitenwechsel drehte die SG Baienfurt mächtig auf und übernahm komplett das Kommando. Stefan Sauter markierte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Bledon Beluli in der 65. Minute die Partie mit dem Treffer zum 1:2 drehte. Danach schlug die Stunde von Fabian Frey, der mit einem Doppelschlag in der 74. Minute und der 79. Minute auf 1:4 erhöhte und für klare Verhältnisse sorgte. In der hitzigen Schlussminute sah Fabian Weggerle bei den Gästen in der 90. Minute noch die Rote Karte, was den Schlusspunkt durch Julian Heinzler in der 91. Minute (90.+1) zum 1:5-Endstand jedoch nicht mehr verhinderte.
Vor 50 Zuschauern lieferte der SV Ankenreute eine extrem abgeklärte und disziplinierte Vorstellung ab. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen und schockten die Friedrichshafener Reserve bereits in der 5. Minute, als Jakob Gaißmaier zur frühen 0:1-Führung einnetzte. Ankenreute kontrollierte in der Folge das Tempo und legte zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach: In der 37. Minute erhöhte Matthias Gentner auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel fand der VfB kaum spielerische Mittel, um die sichere Defensive der Gäste ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. In der 68. Minute sorgte Daniel Deinhart mit dem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung und besiegelte einen Auswärtssieg.
In Wilhelmsdorf entwickelte sich eine lebhafte Begegnung, in der die Heimelf den etwas längeren Atem bewies. Den Auftakt machte Lukas Stett, der die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Front brachte. Weissenau hielt jedoch leidenschaftlich dagegen und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Soayib Kolawolé Adeomi, der in der 46. Minute (45.+1) traf, zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel investierte Wilhelmsdorf jedoch mehr in die Offensive. Moritz Fäßler stellte in der 63. Minute die Weichen mit dem 2:1 wieder auf Sieg. Danach wurde Stefan Constantin zum Matchwinner: Er erhöhte in der 67. Minute auf 3:1 und setzte in der 80. Minute mit seinem zweiten Tor zum 4:1-Endstand den Deckel auf die Partie.
Die Zuschauer in Molpertshaus mussten sich lange gedulden, bis der Knoten in dieser engen Partie platzte. Über eine Stunde lang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, bis Florian Weiler in der 61. Minute die Erlösung für die Hausherren brachte und zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später bewies derselbe Akteur Nervenstärke, als er in der 68. Minute einen Foulelfmeter souverän zum 2:0 verwandelte. Baindt II gab sich jedoch nicht auf und kam durch Daniel Kronenberger in der 81. Minute noch einmal auf 2:1 heran, was für eine spannende Schlussphase sorgte. Erst in der 90. Minute erlöste Jonas Vonier die Heimfans endgültig, als er einen Konter zum 3:1-Endstand vollendete.
Was sich in Mochenwangen abspielte, war ein Paradebeispiel für ein Spiel, das erst in der Schlussviertelstunde so richtig explodierte. Ganze 72 Minuten lang bissen sich die Hausherren an der Defensive des SV Kehlen die Zähne aus, doch dann brachen alle Dämme. Andreas Spieß eröffnete in der 72. Minute den Torreigen zum 1:0, und nur drei Minuten später legte Gabriel Oancea in der 75. Minute das 2:0 nach. Die Gäste verloren nun völlig die Ordnung, was durch die Gelb-Rote Karte für Louis Schmid in der 89. Minute unterstrichen wurde. Mochenwangen nutzte die Unruhe eiskalt aus: Florian Adis erhöhte in der 85. Minute auf 3:0, bevor Erkan Kale mit einem blitzschnellen Doppelpack in der 90. Minute und der 92. Minute (90.+2) den am Ende fast schon unglaublichen 5:0-Endstand herstellte.
In einer intensiv geführten, aber spielerisch eher verhaltenen Partie entführten die Gäste der SG Waldburg/Grünkraut die volle Punktezahl. Fischbach/Schnetzenhausen tat sich schwer, gegen die kompakt stehenden Gäste Lücken zu finden. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang der Spielgemeinschaft der entscheidende Durchbruch: Tim Neusch markierte in der 51. Minute die 0:1-Führung. In der Folge versuchten die Hausherren zwar alles, um den Ausgleich zu erzwingen, agierten im letzten Drittel jedoch oft zu unpräzise. So kam es, wie es oft kommt: Während Fischbach in der Nachspielzeit alles nach vorne warf, konterte Waldburg eiskalt. In der 96. Minute (90.+6) besorgte Niklas Sterk den Treffer zum 0:2-Endstand.
Die SK Weingarten wurde ihrer Favoritenrolle bei der Ailinger Reserve letztlich gerecht, musste dafür aber hart arbeiten. Den Grundstein legte Burhan Soyudogru, der die Gäste bereits in der 16. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Ailingen II steckte jedoch nicht auf und kam nach einer Stunde durch Ingo Haller, der in der 61. Minute zum 1:1 ausglich, zurück ins Spiel. Die Freude der Hausherren währte jedoch nicht lange, da Weingarten postwendend antwortete: Yusuf Ekincioglu erzielte in der 68. Minute die erneute Führung zum 1:2. In der Schlussminute machte schließlich Rahman Soyudogru in der 90. Minute mit dem Tor zum 1:3 alles klar und sicherte seinem Team den Auswärtssieg.
Vor 100 Zuschauern in Aulendorf entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der die Hausherren ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten. In der 25. Minute stellte Fabian Madlener per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg und traf zum 1:0. Zwar kamen die Gäste vom TSV Berg II in der 40. Minute durch den Ausgleich zum 1:1 kurzzeitig zurück in die Partie, doch direkt nach dem Wiederanpfiff schlug Aulendorf zurück. David-Noah Rimili erzielte in der 47. Minute die erneute Führung zum 2:1. In der Folge kontrollierte die SG das Geschehen nach Belieben. Andreas Krenzler erhöhte in der 64. Minute auf 3:1, bevor Lukas Steinhauser in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand den Sack endgültig zumachte.
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In Neukirch erlebten die 137 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Max Pilzweger bereits in der 7. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Lindau steckte jedoch nicht auf und kam kurz vor dem Pausenpfiff durch Tarik Hadzic in der 40. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Neukirch den Druck und ging in der 69. Minute durch Daniele Zamarco erneut mit 2:1 in Front. Turbulent wurde es in der Schlussphase: Zunächst sah Alexander Kolesnikov in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Gäste sofort ausnutzten. Christos Karelas verwandelte nur eine Minute später, in der 80. Minute, einen Foulelfmeter zum 2:2. In Unterzahl mobilisierte Neukirch jedoch die letzten Reserven und versetzte die Fans in Ekstase, als Lukas Ehmann in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand erzielte.
In einer intensiv geführten Begegnung bewies die SGM HENOBO eine beeindruckende Moral. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, übernahmen die Gäste aus Wangen zunächst das Kommando. In der 61. Minute brachte Ousman Drammeh den FC Wangen II mit 0:1 in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und starteten eine furiose Aufholjagd. Innerhalb von nur vier Minuten wurde die Partie komplett gedreht: Zuerst markierte Tom Sternig in der 71. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Luca Schmitt in der 75. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter souverän zum 2:1-Endstand verwandelte. HENOBO verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase mit viel Leidenschaft und sicherte sich so die drei Punkte.
In Wolfegg entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, bei dem sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten. Die Gäste aus Kißlegg erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 16. Minute durch Marcel Schneider mit 0:1 in Führung. Wolfegg tat sich in der Folge schwer, spielerische Lösungen gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste zu finden. Erst nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Heimelf für ihren unermüdlichen Einsatz: In der 61. Minute war es Gregor Wurster, der goldrichtig stand und den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie drückte. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Teams den entscheidenden Treffer, doch da keine der Mannschaften mehr das letzte Risiko einging, blieb es beim Unentschieden.
Eine wahre Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Scheidegg zu sehen. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen der Spielgemeinschaft nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Pius Wilges in der 30. Minute mit dem 1:0. Noch vor der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Christoph Nußbaumer erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, Paul Haas legte in der 41. Minute das 3:0 nach, und erneut Pius Wilges sorgte in der 45. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 für die endgültige Entscheidung. Im zweiten Durchgang schaltete Scheidegg einen Gang zurück, blieb aber dominant. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Phillip Jahn in der 53. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand.
In Schlachters sahen die Fans eine taktisch geprägte Begegnung, in der eine einzige gelungene Offensivaktion den Unterschied machte. Beide Defensivreihen agierten über weite Strecken sehr diszipliniert und ließen kaum hochkarätige Torchancen zu. Der entscheidende Moment des Tages ereignete sich in der 59. Minute, als Marian Rief eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste ausnutzte und den TSV Schlachters mit 1:0 in Führung brachte. Die SG HAN warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, konnte das stabile Abwehrbollwerk der Hausherren jedoch nicht mehr knacken. In der hitzigen Nachspielzeit der 90. Minute sah Maximilian Englsperger bei den Gästen noch die Rote Karte, was die bittere Niederlage für die SG HAN besiegelte.
Der FC Isny lieferte beim SV Eglofs eine abgeklärte Vorstellung ab und legte bereits in der Anfangsphase den Grundstein für den Auswärtssieg. In der 11. Minute brachte Matthias Güttinger die Gäste mit 0:1 in Führung, und nur drei Minuten später schockte Elias Piersciecki die Hausherren in der 14. Minute mit dem schnellen 0:2. Isny kontrollierte in der Folge das Tempo und sorgte kurz nach dem Seitenwechsel durch Said Tarhan, der in der 52. Minute zum 0:3 traf, für die Vorentscheidung. Eglofs bewies jedoch Moral und kam durch Stefan Reutlinger in der 58. Minute noch zum 1:3-Anschlusstreffer. Mehr ließen die stabil stehenden Gäste aus Isny jedoch nicht mehr zu und brachten den Vorsprung über die Zeit.
In einer packenden und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie entführte der SV Amtzell die volle Punktezahl aus Argental. Die Hausherren starteten gut und gingen in der 27. Minute durch Theo Tom Burtscher mit 1:0 in Führung. Amtzell zeigte sich wenig beeindruckt und kam noch vor der Pause zurück: Jonas Gaus markierte in der 38. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste. In der 85. Minute war es Ryan Goodman, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Endstand für den SV Amtzell erzielte, was für lange Gesichter bei der Heimelf sorgte.
Vor 170 Zuschauern lieferten sich die SGM Beuren/Rohrdorf und der TSV Ratzenried ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Ratzenried erwischten den etwas besseren Start und gingen in der 19. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Mihaljevic mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Praktisch mit dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit in der 46. Minute war Kilian Albrecht zur Stelle und erzielte den schnellen Ausgleich zum 1:1. In der Folge blieb die Partie hart umkämpft, doch keine der Mannschaften konnte sich den entscheidenden Vorteil erspielen. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung, mit der beide Teams aufgrund der gezeigten Leistung letztlich leben können.
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