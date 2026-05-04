Mochenwangen dreht in Schlussphase auf, FC Scheidegg nicht zu stoppen

TSV Neukirch – SpVgg Lindau 3:2

In Neukirch erlebten die 137 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Max Pilzweger bereits in der 7. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Lindau steckte jedoch nicht auf und kam kurz vor dem Pausenpfiff durch Tarik Hadzic in der 40. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Neukirch den Druck und ging in der 69. Minute durch Daniele Zamarco erneut mit 2:1 in Front. Turbulent wurde es in der Schlussphase: Zunächst sah Alexander Kolesnikov in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Gäste sofort ausnutzten. Christos Karelas verwandelte nur eine Minute später, in der 80. Minute, einen Foulelfmeter zum 2:2. In Unterzahl mobilisierte Neukirch jedoch die letzten Reserven und versetzte die Fans in Ekstase, als Lukas Ehmann in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand erzielte.

SGM HENOBO – FC Wangen II 2:1

In einer intensiv geführten Begegnung bewies die SGM HENOBO eine beeindruckende Moral. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, übernahmen die Gäste aus Wangen zunächst das Kommando. In der 61. Minute brachte Ousman Drammeh den FC Wangen II mit 0:1 in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und starteten eine furiose Aufholjagd. Innerhalb von nur vier Minuten wurde die Partie komplett gedreht: Zuerst markierte Tom Sternig in der 71. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Luca Schmitt in der 75. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter souverän zum 2:1-Endstand verwandelte. HENOBO verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase mit viel Leidenschaft und sicherte sich so die drei Punkte.

SV Wolfegg – SG Kißlegg 1:1

In Wolfegg entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, bei dem sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten. Die Gäste aus Kißlegg erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 16. Minute durch Marcel Schneider mit 0:1 in Führung. Wolfegg tat sich in der Folge schwer, spielerische Lösungen gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste zu finden. Erst nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Heimelf für ihren unermüdlichen Einsatz: In der 61. Minute war es Gregor Wurster, der goldrichtig stand und den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie drückte. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Teams den entscheidenden Treffer, doch da keine der Mannschaften mehr das letzte Risiko einging, blieb es beim Unentschieden.

FC Scheidegg – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 5:0

Eine wahre Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Scheidegg zu sehen. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen der Spielgemeinschaft nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Pius Wilges in der 30. Minute mit dem 1:0. Noch vor der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Christoph Nußbaumer erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, Paul Haas legte in der 41. Minute das 3:0 nach, und erneut Pius Wilges sorgte in der 45. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 für die endgültige Entscheidung. Im zweiten Durchgang schaltete Scheidegg einen Gang zurück, blieb aber dominant. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Phillip Jahn in der 53. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand.

TSV Schlachters – SG HAN 1:0

In Schlachters sahen die Fans eine taktisch geprägte Begegnung, in der eine einzige gelungene Offensivaktion den Unterschied machte. Beide Defensivreihen agierten über weite Strecken sehr diszipliniert und ließen kaum hochkarätige Torchancen zu. Der entscheidende Moment des Tages ereignete sich in der 59. Minute, als Marian Rief eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste ausnutzte und den TSV Schlachters mit 1:0 in Führung brachte. Die SG HAN warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, konnte das stabile Abwehrbollwerk der Hausherren jedoch nicht mehr knacken. In der hitzigen Nachspielzeit der 90. Minute sah Maximilian Englsperger bei den Gästen noch die Rote Karte, was die bittere Niederlage für die SG HAN besiegelte.

SV Eglofs – FC Isny 1:3

Der FC Isny lieferte beim SV Eglofs eine abgeklärte Vorstellung ab und legte bereits in der Anfangsphase den Grundstein für den Auswärtssieg. In der 11. Minute brachte Matthias Güttinger die Gäste mit 0:1 in Führung, und nur drei Minuten später schockte Elias Piersciecki die Hausherren in der 14. Minute mit dem schnellen 0:2. Isny kontrollierte in der Folge das Tempo und sorgte kurz nach dem Seitenwechsel durch Said Tarhan, der in der 52. Minute zum 0:3 traf, für die Vorentscheidung. Eglofs bewies jedoch Moral und kam durch Stefan Reutlinger in der 58. Minute noch zum 1:3-Anschlusstreffer. Mehr ließen die stabil stehenden Gäste aus Isny jedoch nicht mehr zu und brachten den Vorsprung über die Zeit.

SG Argental – SV Amtzell 1:2

In einer packenden und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie entführte der SV Amtzell die volle Punktezahl aus Argental. Die Hausherren starteten gut und gingen in der 27. Minute durch Theo Tom Burtscher mit 1:0 in Führung. Amtzell zeigte sich wenig beeindruckt und kam noch vor der Pause zurück: Jonas Gaus markierte in der 38. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste. In der 85. Minute war es Ryan Goodman, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Endstand für den SV Amtzell erzielte, was für lange Gesichter bei der Heimelf sorgte.

SGM Beuren/Rohrdorf – TSV Ratzenried 1:1

Vor 170 Zuschauern lieferten sich die SGM Beuren/Rohrdorf und der TSV Ratzenried ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Ratzenried erwischten den etwas besseren Start und gingen in der 19. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Mihaljevic mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Praktisch mit dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit in der 46. Minute war Kilian Albrecht zur Stelle und erzielte den schnellen Ausgleich zum 1:1. In der Folge blieb die Partie hart umkämpft, doch keine der Mannschaften konnte sich den entscheidenden Vorteil erspielen. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung, mit der beide Teams aufgrund der gezeigten Leistung letztlich leben können.