Mo Tahiri Matchwinner des Türkischen SV Wiesbadener Verbandsligist biegt Partie gegen Limburg 07 dank des Dreierpackers um +++ Spielfreier SV Wiesbaden nach Heuchelheimer Sieg in Walluf jetzt Viertletzter von Stephan Neumann · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

Mohammed Tahiri war der entscheidende Mann für den Türkischen SV gegen Limburg. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Der Türkische SV gewann nach 1:2-Rückstand noch 3.2 gegen den abstiegsbedrohten VfR Limburg 07 gewann. Mo Tahiri war mit seinem Dreierpack der Man of the Match. Während die SG Walluf beim 1:2 gegen TSF Heuchelheim ihrer sich durch die ganze Runde ziehenden Personalmisere Tribut zollen musste. Heuchelheim ist damit am spielfreien SV Wiesbaden vorbeigezogen, der nun als Viertletzter den derzeitigen Relegationsrang belegt. Gut zumindest für den Sportverein, dass Limburg auf dem ersten mutmaßlichen Abstiegsrang noch vier Zähler schlechter dasteht. Jetzt geht es für den SVW gegen Okriftel (So., 15 Uhr) um alles.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mohammed Tahiris Klasse und Erfahrung sind für den TSV Gold wert. Seine Tor-Schau startete vor der Pause. Nach Wiederbeginn fingen sich die Gastgeber zwei Kontertore. Chefcoach Gökhan Caliskan, der aufgrund einer Rotsperre letztmals nur aus der Distanz zuschauen durfte, sah anschließend das Aufbäumen seiner Schützlinge. Mo Tahiri stellte auf 2:2 gegen kampfstarke 07er. Bevor Eleazer Mensah VfR-Schlusmann Philipp Wimmer zu einer Glanztat zwang – Tahiri war beim zweiten Versuch zur Stelle, vollendete mit der Stirn. „Limburg hat alles auf dem Platz gelassen, aber von uns war es eine super Leistung“, lobte Caliskan. Ein Sieg als Mutmacher für den Auftritt beim Tabellenführer TuS Hornau (So., 14.30 Uhr).