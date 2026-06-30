Mix für die Landesliga Südwest: Sieben Neue für TSV 1860 Weißenburg »Fußballerische Qualität, Einsatzwillen und jede Menge Motivation« von Boris Manz · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

Das 1860-Trainerteam Christoph Jäger (l., o.) und Tim Lotter (r. o.) und die nuezugänge Siddig, Adamou, Ulucay, Shoipov und Hodja. – Foto: TSV 1860 Weißenburg

Transfer angekündigt, Transfers getätigt: Der TSV 1860 Weißenburg meldet Vollzug für die anstehende Saison in der Landesliga Südwest und hat gleich sieben Neuzugänge vorgestellt.

Die sportliche Leitung setzt dabei auf eine Kombination aus jungen, entwicklungsfähigen Akteuren und Spielern, die sich in der Region schon einen Namen gemacht haben. Zu den neuen Gesichtern gehört unter anderem Alija Hodja. Der 18-Jährige wechselt von der TSG Pappenheim zum TSV 1860. Für Hodja ist es eine Rückkehr, da er bereits im Nachwuchsbereich der Weißenburger spielte. Zudem stoßen Mohammad Siddig (19, TSV Buch Nürnberg) und Jamal Adamou (18, ATSV Erlangen) zum Landesliga-Kader.

Transfers in der Landesliga Südwest: TSV 1860 Weißenburg holt Routiniers und junge Wilde Ergänzt wird die Gruppe der jüngeren Zugänge durch den 22-jährigen Burak Ulucay (DJK Berufsfeuerwehr Franken Concordia Nürnberg) sowie den 28-jährigen Magomed Shoipov vom ESV Treuchtlingen. Auf den Vereinskanälen hieß es dazu: „Mit ihrer Leidenschaft für den Fußball werden sie unser Team bereichern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein und wünschen allen Spielern einen starken Start in ihren neuen Vereinsfarben, in Rot & Weiß.“ Um den jungen Spielern die nötige Stabilität an die Hand zu geben, hatten die Weißenburger zwei weitere Akteure tags zuvor vorgestellt. Robert Prohaska kommt von der SG Ramsberg/St. Veit zurück, während Adnan Latic ebenfalls vom ESV Treuchtlingen zum TSV 1860 wechselt. Beide Spieler sollen mit ihren Fähigkeiten wichtige Rollen im neuen Kader übernehmen.