Mittwochsspiel in Hundelshausen: Klei/Hun/Doh empfängt Dörnberg

Am Mittwochabend steht in der Verbandsliga Nord eine verlegte Partie des fünften Spieltags auf dem Programm. Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach empfängt den FSV Dörnberg. Die Gastgeber haben aus ihren bisherigen drei Begegnungen zwei Punkte geholt, Dörnberg steht nach vier Spielen bei neun Zählern. Trotz der unterschiedlichen Ausbeute rechnen beide Seiten mit einer offenen Begegnung.

Dass bereits unter der Woche gespielt wird, geht auf einen Wunsch der Gäste zurück. „Das lag an dem Wunsch der Gäste, die – glaube ich – aufgrund einer Hochzeit verlegen wollten“, erklärt Stefan Küllmer, Sportlicher Leiter von Klei/Hun/Doh. Diesem Wunsch sei die SG gerne entgegengekommen.

Vor allem zwei Punkte macht der Sportliche Leiter für die bisherige Ausbeute verantwortlich. Zum einen habe die Mannschaft aus zahlreichen Möglichkeiten zu wenige Tore erzielt, zum anderen seien ungewöhnlich viele individuelle Fehler hinzugekommen. Beides soll gegen Dörnberg möglichst abgestellt werden.

Mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft ist Küllmer nur bedingt zufrieden. Nach den Unentschieden gegen Flieden und Bronnzell sowie der 1:2-Niederlage in Lichtenau wartet Klei/Hun/Doh noch auf den ersten Sieg. „Bisher ist der Saisonstart als eher unglücklich zu bezeichnen, dazu hatten wir dann auch noch ordentlich Pech. Es ist aber zu früh, um ihn als verkorkst zu bezeichnen.“

Vor dem Gegner hat Küllmer großen Respekt. Den FSV beschreibt er als homogene und kompakte Mannschaft, die Rückschläge immer wieder gemeinsam auffangen könne. Besonders die Mischung aus offensiver Qualität mit Florian Müller, Dilan Kamber, Sandro Bätzing und Toni Dombai sowie erfahrenen Kräften wie Fabrice Hansch und Dominik Richter hebt er hervor.

Dörnberg will die gute Ausgangslage nutzen

Beim FSV fällt die Bilanz nach vier Spieltagen positiv aus. Nach dem Auftaktsieg gegen Eichenzell und der deutlichen Niederlage in Bad Soden gewann die Mannschaft von Patrick Gries zuletzt gegen Wabern und Steinbach. Der Trainer sieht darin auch einen Ertrag der Vorbereitung. „Wir haben in der Vorbereitung wirklich hart gearbeitet, das zahlt sich eben aus. Die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert.“

An den Zielen habe der gelungene Start allerdings nichts verändert. „Uns fehlen allerdings noch 31 Punkte. Erst dann sind wir zufrieden, nehmen die Momentaufnahme aber gern mit“, sagt Gries mit Blick auf den angestrebten Klassenerhalt.

Auch der Dörnberger Trainer warnt vor der Qualität des Gegners. Mit Jakub Swinarski, Tjarde Bandowski und Florian Baldauf verfüge Klei/Hun/Doh über gefährliche Offensivspieler. Als Mahnung dient ihm dabei die 0:5-Niederlage in Bad Soden, als seine Mannschaft gegen individuell starke Angreifer zu viele Fehler machte.

Fehlervermeidung auf beiden Seiten im Fokus

Damit ähneln sich die Einschätzungen vor dem direkten Duell. Sowohl Küllmer als auch Gries sehen die Fehlervermeidung als einen entscheidenden Faktor. Klei/Hun/Doh müsse „hellwach“ sein und dürfe nicht ins offene Messer laufen, sagt Küllmer. Gleichzeitig hält er die Kräfteverhältnisse für ausgeglichen und spricht von einem „50:50-Spiel“.

Gries formuliert die Aufgabe für seine Mannschaft ähnlich: „Passiert uns das am Mittwoch auch, wird es schwer bis unmöglich, etwas mitzunehmen.“ Spiele Dörnberg dagegen konzentriert und griffig wie zuletzt in den Heimspielen, wolle der FSV auch in Hundelshausen etwas Zählbares holen.