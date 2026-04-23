 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Mittwochsfußball: Ambach und Erdbach feiern Siege

Teaser KLB & KLC DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga hat die SG Ambach gegen Seelbach/Scheld II schnell klar geführt. In der C-Liga steht der FC Erdbach nach seinem Sieg über Merkenbach II vor dem Titelgewinn +++

von Redaktion · Heute, 16:53 Uhr · 0 Leser
In den Fußball-Ligen im Kreis Dillenburg wurde am Mittwoch zweimal gespielt. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
In den Fußball-Ligen im Kreis Dillenburg wurde am Mittwoch zweimal gespielt. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Breitscheid. Im Fußballkreis Dillenburg sind am Mittwochabend zwei Nachholspiele absolviert worden. In der B-Liga hat die SG Ambach gegen die Seelbach/Scheld II kaum 30 Minuten benötigt, um klar mit 3:0 in Führung zu gehen. In der C-Liga, Gruppe A, steht der FC Erdbach nach seinem 6:2-Erfolg über dem FC Merkenbach II vor dem Titelgewinn.

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