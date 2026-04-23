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Ligabericht
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Mittwochsfußball: Ambach und Erdbach feiern Siege
Teaser KLB & KLC DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga hat die SG Ambach gegen Seelbach/Scheld II schnell klar geführt. In der C-Liga steht der FC Erdbach nach seinem Sieg über Merkenbach II vor dem Titelgewinn +++
Breitscheid. Im Fußballkreis Dillenburg sind am Mittwochabend zwei Nachholspiele absolviert worden. In der B-Liga hat die SG Ambach gegen die Seelbach/Scheld II kaum 30 Minuten benötigt, um klar mit 3:0 in Führung zu gehen. In der C-Liga, Gruppe A, steht der FC Erdbach nach seinem 6:2-Erfolg über dem FC Merkenbach II vor dem Titelgewinn.