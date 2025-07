Mittwochabend testet der ETB SW Essen in Kray

Nach der 1:5-Niederlage beim Derby gegen Rot-Weiss Essen im ersten Vorbereitungsspiel und einem schweißtreibenden Trainingslager am letzten Wochenende in Billerbeck, wollen die Schwarz-Weißen nun natürlich ihren ersten Sieg in der Saisonvorbereitung feiern. Die „Schwatten“ treffen dabei in Kray auch auf vier ehemalige ETB-Oberligaspieler, denn Issa Allouche, Ferhat Mumcu, David Leinweber und Djibril Camara haben sich mittlerweile dem FC angeschlossen.