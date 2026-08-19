🏆 Mittwochabend ist Pokalabend!

– Foto: SuS Darme

Die 2. Runde im EMCO-Kreispokal geht heute Abend in die Vollen. Zahlreiche Partien stehen auf dem Programm, vom Duell Holthausen-Biene II gegen Emslage über Altenlingen II gegen Werlte und Eintracht Papenburg gegen Teglingen bis hin zum Wiedersehen zwischen SuS Darme und dem FC 47 Leschede.

Favoriten, Außenseiter, offene Rechnungen und reichlich Möglichkeiten für eine Pokalüberraschung: Heute Abend wird im Emsland wieder ausgesiebt. Wer schafft den Sprung in Runde drei und für wen ist Feierabend?

Die Spielberichte zu den Partien gibt es hier nach und nach nach dem Abpfiff. Also: immer mal wieder reinschauen, im Pokal kann sich schließlich auch nach 90 Minuten noch einiges tun.