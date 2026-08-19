 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vom Spielfeldrand

🏆 Mittwochabend ist Pokalabend!

2. Runde -Teil 2

von ReDi · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: SuS Darme

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Kreispokal Emsland
Börger
Leschede
Haselünne
BW Papenburg II

Die 2. Runde im EMCO-Kreispokal geht heute Abend in die Vollen. Zahlreiche Partien stehen auf dem Programm, vom Duell Holthausen-Biene II gegen Emslage über Altenlingen II gegen Werlte und Eintracht Papenburg gegen Teglingen bis hin zum Wiedersehen zwischen SuS Darme und dem FC 47 Leschede.

Favoriten, Außenseiter, offene Rechnungen und reichlich Möglichkeiten für eine Pokalüberraschung: Heute Abend wird im Emsland wieder ausgesiebt. Wer schafft den Sprung in Runde drei und für wen ist Feierabend?

Die Spielberichte zu den Partien gibt es hier nach und nach nach dem Abpfiff. Also: immer mal wieder reinschauen, im Pokal kann sich schließlich auch nach 90 Minuten noch einiges tun.

Heute, 19:30 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene II
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
19:30
Spieltext Holt. Biene II - Emslage

Heute, 19:30 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
19:30
Spieltext Altenlingen II - Werlte

Die Bezirksliga kennt keine Pause

Heute, 19:30 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SG Bramsche 1966
SG Bramsche 1966Bramsche
19:30
Spieltext Hemsen - Bramsche

Heute, 19:30 Uhr
SV Wettrup 1968
SV Wettrup 1968Wettrup
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
19:30live
Spieltext Wettrup - Dalum II

Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.

⬇️

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Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup
SG Osterbrock / Geeste
SG Osterbrock / GeesteSG Osterbrock / Geeste
19:30
Spieltext Lorup - SG Osterbrock /...

Heute, 19:30 Uhr
DJK Eintracht Papenburg
DJK Eintracht PapenburgE. Papenburg
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
19:30
Spieltext E. Papenburg - Teglingen

Heute, 19:45 Uhr
FC Bockholte 1966
FC Bockholte 1966Bockholte
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe
19:45live
Spieltext Bockholte - Wesuwe

Heute, 19:30 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen II
SG Fehndorf / Hebelermeer
SG Fehndorf / HebelermeerSG Fehndorf
19:30
Spieltext SV Langen II - SG Fehndorf

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
19:30
Spieltext Neulangen - SV Bawinkel

Heute, 18:45 Uhr
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen III
18:45
Spieltext Listrup II - Salzbergen III

Heute, 20:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen III
SV Germania Twist
SV Germania TwistGerm.Twist
20:00
Spieltext SV Meppen III - Germ.Twist

Heute, 20:00 Uhr
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf
20:00
Spieltext Sögel II - Aschendorf

Heute, 19:30 Uhr
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
BV Clusorth-Bramhar
BV Clusorth-BramharBV Clusorth
19:30
Spieltext Erika/Altenb - BV Clusorth

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Emmeln 1961
SV Eintracht Emmeln 1961Emmeln
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
19:30
Spieltext Emmeln - Sögel

Heute, 20:00 Uhr
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
SV Esterwegen
SV EsterwegenEsterwegen
20:00live
Spieltext BW Lünne - Esterwegen

Heute, 19:30 Uhr
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen II
19:30
Spieltext Freren II - Salzbergen II

Heute, 19:30 Uhr
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe II
SV Frisia Vrees
SV Frisia VreesVrees
19:30
Spieltext Wesuwe II - Vrees

Heute, 19:30 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold II
SV Concordia Langen 1964
SV Concordia Langen 1964 Con. Langen
19:30
Spieltext Surwold II - Con. Langen

Heute, 19:30 Uhr
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
19:30
Spieltext Börger - SV G. Twist

Heute, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holte
SpG Lähden-HolteSpG Lähden-Holte
SV Blau-Weiß Dörpen
SV Blau-Weiß DörpenSV Dörpen
19:30live
Spieltext SpG Lähden-Holt... - SV Dörpen

Heute, 19:30 Uhr
SG Ahmsen-Vinnen-Herßum
SG Ahmsen-Vinnen-HerßumSG Ahmsen-Vinnen-Herßum
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
19:30
Spieltext SG Ahmsen-Vinne... - Gr. Hesepe

Heute, 19:30 Uhr
SuS Darme
SuS DarmeSuS Darme
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
19:30
Spieltext SuS Darme - Leschede

Heute, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Dersum
SV Grün-Weiß DersumDersum
SG Stavern / Apeldorn
SG Stavern / ApeldornSG Stavern
19:30live
Spieltext Dersum - SG Stavern

Nachzügler!

Mi., 26.08.2026, 19:30 Uhr
SV Flechum
SV FlechumFlechum
SV Raspo Lathen
SV Raspo LathenLathen
19:30live
Spieltext Flechum - Lathen

Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen.