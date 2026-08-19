🏆 Mittwochabend ist Pokalabend!

Die 2. Runde im EMCO-Kreispokal geht heute Abend in die Vollen. Zahlreiche Partien stehen auf dem Programm, vom Duell Holthausen-Biene II gegen Emslage über Altenlingen II gegen Werlte und Eintracht Papenburg gegen Teglingen bis hin zum Wiedersehen zwischen SuS Darme und dem FC 47 Leschede.
Favoriten, Außenseiter, offene Rechnungen und reichlich Möglichkeiten für eine Pokalüberraschung: Heute Abend wird im Emsland wieder ausgesiebt. Wer schafft den Sprung in Runde drei und für wen ist Feierabend?
Die Spielberichte zu den Partien gibt es hier nach und nach nach dem Abpfiff. Also: immer mal wieder reinschauen, im Pokal kann sich schließlich auch nach 90 Minuten noch einiges tun.
Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.
⬇️
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!
Nachzügler!
Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen.