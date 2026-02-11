Mittwoch-Testspiele: Oberligist siegt 11:1 und auch ein 9:2

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Fortuna Babelsberg – SV Babelsberg 03 U19 0:6
Schiedsrichter: Fabio Stemmler
Tore: 0:1 Amadeus Ebel (10.), 0:2 Noah Salaske (29.), 0:3 Jakob Wiehe (35.), 0:4 (51.), 0:5 Amadeus Ebel (54.), 0:6 Joris Colman Bertz (84.)
1. FC Guben – SG Eintracht Peitz 9:2
SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow 1:11
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Paul Pahlow (9.), 0:2 Maximilian Tesche (12.), 0:3 Steve Zizka (14. Foulelfmeter), 1:3 Paul Mayr (63.), 1:4 Aaron Stephan (70.), 1:5 Miguel Pereira Rodrigues (72.), 1:6 Aaron Stephan (75.), 1:7 Miguel Pereira Rodrigues (76.), 1:8 Andy Hebler (81. Foulelfmeter), 1:9 Miguel Pereira Rodrigues (83.), 1:10 Andy Hebler (86.), 1:11 Aaron Stephan (88.)
BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Tore: 1:0 Nils Wilko Stettin (1.), 2:0 Philipp Behrend (7.), 3:0 Nils Wilko Stettin (17.), 3:1 Leo Zellmer (19.), 4:1 Devis Meißner (48.)
FV Preussen Eberswalde II – FSV Schorfheide Joachimsthal 3:4
Schiedsrichter: Guido Dauhs
Tore: 0:1 Moritz Fedder (11.), 0:2 Nick Wilke (24.), 1:2 (57.), 2:2 (71.), 2:3 (77.), 2:4 Moritz Fedder (86.), 3:4 (89.)
BSG Stahl Brandenburg – SV Empor Schenkenberg 1928 5:2
SV Victoria Seelow – 1. FC Frankfurt 1:5
SV Eintracht Alt Ruppin – SV Union Neuruppin 1990 9:1
FSV Babelsberg 74 – FC Viktoria 1889 Berlin II abg.
19:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SV Falkensee-Finkenkrug
19:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – FSV Bernau
19:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – FC Eisenhüttenstadt
19:30 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SG Grün-Weiß Golm
19:30 Uhr: Grünauer BC 1917 – SV Frankonia Wernsdorf 1919
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
