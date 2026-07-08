Mittwoch-Testspiele: Favoriten setzen sich durch und eine Überraschung

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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FC Esslingen – TSG Backnang 4:4
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Max Stumm (11.), 0:2 Fabijan Domic (14.), 1:2 Laurenziu Biemel (15.), 1:3 Tim Pöhler (27.), 2:3 Timo Müller (35.), 2:4 Niklas Benkeser (55.), 3:4 Florian Nikl (80.), 4:4 Louis Majhen (84. Foulelfmeter)
TSV Babenhausen – TSV 1889 Buch 1:3
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Robin Egle (55.), 0:2 Robin Egle (55.), 0:3 Manuel Schrapp (60.), 1:3 Marius Escher (81.)
FC Blaubeuren – TSV Offingen 6:2
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 1:0 Nikolaj Adlwarth (41.), 2:0 (51.), 2:1 Philipp Schönberger (58.), 2:2 Vincent Bucher (67.), 3:2 Stefan Mladenovic (70.), 4:2 Stefan Mladenovic (73.), 5:2 Nikolaj Adlwarth (85.), 6:2 Ademin Hadzic (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Kyrylo Yermoshenko (FC Blaubeuren) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.).
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SC Wyhl – Bahlinger SC 1:6
Schiedsrichter: Nico Nemtinow (Freiburg)
Tore: 1:0 Rico Flink (7.), 1:1 Alex Echner (26.), 1:2 Ashley Ketterer (41.), 1:3 Nikita Ebel (43.), 1:4 Marin Stefotic (50.), 1:5 Rico Wehrle (70.), 1:6 Marin Stefotic (86.)
VfR Aalen – FC Würzburger Kickers 3:1
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Liam Omore (33.), 1:1 Niklas Antlitz (56. Handelfmeter), 2:1 Tom Barth (59.), 3:1 Niklas Antlitz (62.)
1. CfR Pforzheim – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
Schiedsrichter: Christian Buschmann
Tore: 0:1 Marlon Faß (13.), 0:2 Benedikt Landwehr (30.)
Young Boys Reutlingen – TSV Bernhausen 1:1
Tore: 0:1 (66.), 1:1 (68.)
FV Illertissen – Türkspor Neu-Ulm 4:0
1. FC Eislingen – 1. Göppinger SV 0:2
FV Ravensburg – VfB Friedrichshafen 6:0
Tore: 1:0 Yilmaz Daler (13.), 2:0 Tim Konrad (46.), 3:0 Nesreddin Kenniche (52.), 4:0 Luan Kukic (58.), 5:0 Niklas Musch (61.), 6:0 Linus Mahle (63.)
TSG Öhringen – VfR Gommersdorf 3:1
TSV Schornbach – TSV Schmiden 4:0
Tore: 1:0 Daniel Fugaru, 2:0 Matthis Holzwarth, 3:0 Matthis Holzwarth, 4:0 Nick Albeck
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11.00 Uhr - Karlsruher SC - SGV Freiberg
18.30 Uhr - TSV Blaustein II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - SV Waldhausen
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18.00 Uhr - FC Lugano - 1. FC Heidenheim
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Wangen
18.30 Uhr - VfB Eichstätt - SSV Ulm 1846 Fußball
19.00 Uhr - VfR Stockach - FC 08 Villingen
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