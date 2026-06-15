Mittwoch fällt beim Duisburger FV die Relegationsentscheidung, oder?

Der OSV Meerbusch und der MSV Düsseldorf schenkten sich in einem fairen Spiel nichts. – Foto: Tristan Benten

Ein Sieg ist in einer Dreiergruppe der Relegation kann schon die halbe Miete sein, nur ist das im Dreikampf des Duisburger FV mit dem OSV Meerbusch und dem MSV Düsseldorf nach zwei Spielen im Kampf um den Landesliga-Aufstieg noch keinem Team gelungen. Denn nach dem 2:2 zum Auftakt zwischen dem MSV und den Duisburgern trennten sich am Sonntag der OSV Meerbusch und der MSV 1:1. Klar ist also: Wer am Mittwoch in Duisburg siegt, der hat die Runde für sich entschieden, während der MSV zusehen und auf ein weiteres Remis hoffen muss.

Bei den Düsseldorfern wird es gleich mehrere Punkte geben, mit denen sie nach der Partie hadern. Nicht dazu gehören die beiden Elfmeterpfiffe, nachdem der MSV kurz nach der Pause durch ein Eigentor in Führung gegangen war. "Ich denke, dass man in beiden Situationen so Handelfmeter geben kann, und wenn man dann als letzter Mann mit der Hand klärt, dann ist das auch eine Rote Karte", erklärte MSV-Coach Goran Tomic kurz nach dem Spiel. Der erste Handelfmeter in der 76. Minute von Marc Rommel, den MSV-Keeper Shunsuke Takahashi parierte, wurde dann von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen, weil sich der Keeper zu früh bewegt habe. Ein Bild aus der FuPa-Galerie zeigt jedoch, dass der Keeper im Moment der Schussabgabe mit einem Fuß auf der Linie stand. Tomic erregte sich am Spielfeldrand, sah ebenfalls die Rote Karte. Der Strafstoß wurde wiederholt, und wieder scheiterte Rommel an Takahashi.

So gingen zehn Düsseldorfer den Rest des Spiels an, und sie kamen bis zur fünften Minute der Nachspielzeit, als es dann den zweiten Handelfmeter gab. Diesen führte dann Lars Stieger aus - und verwandelte sicher zum 1:1-Endstand. "In der ersten Halbzeit war der OSV klar die bessere Mannschaft, da gibt es gar keine Frage", räumte Tomic nach dem Spiel ein. Nach dem Wechsel haben wir es dann gut gemacht, nach der Führung, die da noch etwas glücklich war, dann auch die Kontrolle über das Spiel übernommen. Das Ende ist dann bitter, weil ich meinen Jungs ein großes Kompliment gemacht habe. Der zweite Elfmeter ist sicher auch regelkonform, aber was soll mein Spieler da aus dieser Entfernung machen?" Für Tomic ist klar, dass die Hoffnung auf ein weiteres Unentschieden nicht allzu groß ist. "Das wird so nicht kommen. Und selbst wenn, dann wüsste ich nicht, mit welcher Mannschaft ich dann bei einem Entscheidungsspiel noch auf's Feld gehen sollte."

Endspiel für den OSV Meerbusch

Zufrieden zeigte sich OSV-Trainer Dominik Voigt mit dem Auftritt seines Teams. "Ich finde, dass wir durchweg gut Fußball gespielt haben, die Düsseldorfer haben es ja überwiegend mit langen Bällen auf ihre beiden Zielspieler versucht", erklärte er und fügte an: "Wir wollten das Endspiel am Mittwoch haben, und das haben wir ja nun." Für Voigt ist das Spiel beim Duisburger FV am Mittwoch, das FuPa wie die beiden ersten Spiele ebenfalls im Stream übertragen wird, etwas ganz Besonderes. Denn Voigt ist Duisburger und im dortigen Fußball sozialisiert. "Meine persönliche Bilanz gegen den Duisburger FV ist eigentlich ganz gut", zeigt er sich optimistisch. Der Meerbuscher Keeper Takahashi war auch für ihn am Sonntag Mann des Tages. "Was der alles gehalten hat, war wirklich beachtlich."

Was passiert bei einem weiteren Unentschieden?

Nun entscheidet also die Partie am Mittwoch zwischen dem Duisburger FV 08 und dem OSV Meerbusch über den Aufstieg, zumindest dann, wenn es einen Sieger gibt, der darf dann nämlich jubeln. Gibt es erneut eine Punkteteilung, wird es knifflig. Endet das Duell 1:1, wären der MSV und der Duisburger FV torgleich, es käme zu einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz, vermutlich dann am Sonntag. Käme es hingegen zu einem 0:0, wäre der MSV Düsseldorf aufgestiegen, weil er dann die meisten Tore geschossen hätte. Bei jedem Remis ab 2:2 hingegen wären es die Duisburger, die dann die meisten Tore geschossen hätten und aufsteigen. Nur dem OSV Meerbusch kann ein Remis auf keinen Fall den Aufstieg bringen.