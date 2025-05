Mittwoch - der Tag, an dem der Amateurfußball im Emsland schwitzt

Hinweis für alle Statistiker, Spielerfrauen und Kreisliga-Nerds:

Ja, natürlich wird am 28. Mai 2025 noch an zig anderen Orten fleißig gegen den Ball getreten. Aber keine Sorge, wir haben uns in dieser Ausgabe ganz bewusst auf die Plätze konzentriert, wo’s noch richtig brennt. Also da, wo Träume platzen, Legenden entstehen oder wenigstens der Relegationsplatz nicht zum Finalziel wird. Die anderen Spiele?

Die sind sportlich wertvoll, klar - aber da geht’s maximal noch um die goldene Ananas. Und selbst die hat in vielen Kabinen schon den Geist aufgegeben.