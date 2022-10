– Foto: Timo Babic

Mittmann-Team mit Moral vom 0:2 zum 2:2 RW Sutthausen sichert sich Punkt gegen SF Oesede

Nach zwei deutlichen Niederlagen punktete RW Sutthausen mit dem 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen SF Oesede endlich wieder.

RW Sutthausen - SF Oesede 2:2 (0:1)

"Wir sind leider wieder früh in Rückstand geraten und laufen dem dann hinterher. Mehrere Chancen werden leider nicht genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit sind wir am Drücker, kassieren dann aber das 0:2. Am Ende kommen wir dann zwar noch zurück, haben sogar auch noch Chancen auf den Siegtreffer, aber leider reichte es dann nur für ein Unentschieden. Aber die Moral hat gestimmt und daran müssen wir am Sonntag gegen SV Vikt. Gmhütte II anknüpfen,“ sagte uns Dominik Witte (RWS).