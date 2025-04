„Mittlerweile hat jeder schon ein bisserl Angst“: Eglfing verschießt zwei Elfmeter und verliert

Das allein aber war nicht der Grund für die 1:3 (1:0)-Heimniederlage des ASV. Die Hausherren ließen den Penzbergern außerdem zu viel Raum, den die Eisenbahner geschickt zu nutzen wussten und aus einem Rückstand zur Pause noch einen Sieg machten.

Im Blickpunkt der Partie stand wieder mal ein Torhüter. Niclas Küblbeck war der Protagonist dieser Partie. Zunächst verursachte der ESV-Keeper den ersten Elfmeter für die Eglfinger, weil er beim Herauslaufen erst zögerte und dann Körpereinsatz über die Grenzen des Erlaubten hinaus betrieb. Felix Bürkmiller trat an, scheiterte aber mit einem halbhohen Schuss an Küblbeck. Beim Nachschuss donnerte Bürkmiller die Kugel über die Querlatte (33.). Nichts war‘s also mit dem 2:0 für die Hausherren.