Mittlerweile 9 Abgänge: Auch Ade & Walchhütter verlassen Wacker Der Umbruch in Burghausen geht weiter von PM/mwi · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Denis Ade (li.) und Lukas Walchhütter werden nicht mehr für den SV Wacker Burghausen auflaufen. – Foto: Oliver Fuchs

Der SV Wacker Burghausen befindet sich im Umbruch. Ehe der neue Coach Matthias Ostrzolek in wenigen Wochen mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga Bayern loslegen wird, wird kräftig am Kader gebastelt. Zwei weitere Abgänge stehen nun fest. Denis Ade und Lukas Walchhütter werden den SVW im Sommer 2026 verlassen.

Während Denis Ade – mit einer kurzen Unterbrechung – bereits seit 2019 das Trikot der Salzachstädter getragen hat, endet für Lukas Walchhütter nach zwei Spielzeiten in Burghausen das Kapitel beim SVW. "Ade hat sich trotz vorliegendem Angebot bewusst gegen eine Fortführung seiner Spielerkarriere beim SVW entschieden", teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Dass sich Denis Ade gerade jetzt dafür entschieden hat, nach rund sieben Jahren Burghausen zu verlassen, ist durchaus etwas verwunderlich. Am 1. April im Heimspiel gegen den FC Bayern II zog sich der 25-Jährige einen Kreuzbandriss zu, wurde operiert und fällt für den Rest des Jahres aus. Nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen, um bei einem neuen Klub vorstellig zu werden.



Der Österreicher Lukas Walchhütter war im Sommer 2024 vom Kapfenberger SV (2. Liga Österreich) nach Burghausen gekommen. Insgesamt trug er 52 Mal das Trikot des SVW in der Regionalliga Bayern. Wohin es Walchhütter zieht, ist noch nicht bekannt.