"Mittlere Katastrophe“: KSC kommt sowas von unter die Räder

Kurz darauf schwächten sich die Kirchheimer selbst, als Torhüter Sarp Düzgün den Ball nach einem Rückpass zu weit prallen ließ, ihn in einem Pressschlag mit Marco Schmitzberger verlor, dann den nachsetzenden Simon Schlosser 20 Meter vor dem Tor abräumte und die Rote Karte sah. Toy: „Der Platzverweis war ebenso unnötig wie gerechtfertigt. Manchmal ist so etwas auch ein Weckruf für eine Mannschaft – in diesem Fall leider wirklich gar nicht.“

Die Elf von Spielertrainer Steven Toy unterlag dem ESV Freilassing mit 0:5 und bekam dabei vor allem in der ersten Halbzeit kein Bein auf die Erde. „Das war eine mittlere Katastrophe“, sagte der 36-Jährige, der angesichts der Personalnöte im Kader auch mal wieder selbst als Ersatzmann auf der Bank Platz genommen hatte und bereits nach vier Minuten das 0:1 sah. Die gesamte KSC-Abwehr verteidigte viel zu passiv und bereitete so dem ersten Landesliga-Treffer von Freilassings Manuel Beck das Feld.

Leon Windisch ließ die Top-Chance zum zweiten Tor für die Gäste liegen (17.), ehe das dann Kirchheims Zabolotnyi fabrizierte, indem er den Ball nach einer Flanke unglücklich ins eigene Tor lenkte (23.). Ein Steilpass von Beck hebelte vor dem 0:3 durch Windisch die gesamte KSC-Defensive aus (33.), und auch Schmitzbergers Treffer kam ohne größere Gegenwehr zustande (45.+1). Mit dem 0:4 zur Pause waren die Gastgeber – sie verzeichneten bis dahin lediglich Torannäherungen vornehmlich nach Standards – sogar noch gut bedient.

„Es haben alle Grundtugenden gefehlt, sämtliche fußballerischen Basics. Teilweise wollte keiner den Ball haben, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, es war kein Wille da – und dann fangen wir uns ähnliche Gegentore wie in Pullach (1:3, d. Red.)“, sagte Toy, dessen Schützlinge in Gedenken an das verstorbene KSC-Gründungsmitglied Georg Huber mit Trauerflor spielten. In der Schlussviertelstunde lief auch Fabian Czech noch einmal für die Kirchheimer auf – er hatte im Januar nach vielen Verletzungen sein vorläufiges Karriereende angekündigt.