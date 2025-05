Mitterteich-Kracher: Sturmtalent kommt vom SSV Jahn

Der 19-Jährige Christian Zimmermann stammt aus Falkenberg, wo er auch das Fußballspielen erlernte. Über die U15 der SpVgg SV Weiden folgte der Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn. Bei den Regensburgern spielte er in der U17-Bundesliga, war auch als A-Junior in der höchsten Spielklasse des Landes aktiv. Überdies sammelte er in der zu Ende gegangenen Saison 13 Einsätze bei der U21 in der Bayernliga Nord. Weil Zimmermann ein duales Studium in der Region beginnt, wollte er sich auch fußballerisch wieder Richtung Heimat orientieren – und landete beim SV Mitterteich



Freilich hofft man im Lager des Landesliga-Absteigers darauf, dass der junge Stürmer das eigene Offensivspiel ordentlich ankurbeln wird. Die Verantwortlichen um Vorstand Roland Eckert sagen: „Dass sich ein solches Kaliber wie Christian Zimmermann dem SV Mitterteich anschließt, zeigt uns, dass wir mit dem eingeschlagenen Weg – auf junge Talente aus der eigenen Region und Jugend zu setzen – genau richtig unterwegs sind. Wir waren bereits letztes Jahr mit ihm in Kontakt, umso mehr freut es uns nun, dass er sich kommende Saison unserem SVM anschließen wird. Chris bringt eine gewaltige Physis mit, gepaart mit Schnelligkeit und einem super Abschluss. Wir freuen uns einfach, dass wir eines der größten Sturmtalente aus der nördlichen Oberpfalz für uns begeistern konnten und können es kaum erwarten, ihn in unseren Farben zu sehen“, ist den Machern des SVM die Freude über diesen Transfercoup ins Gesicht geschrieben.



Christian Zimmermann selbst erklärt seine Zusage in Mitterteich so: „Nachdem klar war, dass ich ein duales Studium in der Region anfange, wollte ich auch wieder hier spielen. Da mich die Verantwortlichen des SV Mitterteich über die letzte Zeit immer wieder kontaktiert haben und ich bereits einige Spieler in der Mannschaft kenne, entschloss ich mich letztendlich für den Wechsel zum SVM. Ich denke, die Art und Weise wie hier nächste Saison Fußball gespielt werden soll, passt sehr gut zu mir.“