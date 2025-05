Mitterteich holt Torwarttalent aus Weiden – Vorfreude auf 4 Youngster

Bei besagtem Torwarttalent handelt es sich um Nico Magdeburg. Der 18-jährige Waldershofer verbrachte nahezu seine komplette Jugendzeit im NLZ der SpVgg SV Weiden, war bislang Stammkeeper der Landesliga-U19. Mit dem Wechsel nach Mitterteich sieht er für sich den richtigen nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. Mit Tim Lauterbach, Nico Magdeburg, Fabio Gadaleta und Markus Kraus verfügt der Landesliga-Absteiger auch nächste Saison über ein starkes, vierköpfiges Torhüterteam.



Mitterteichs Spielleiter Tobias Eckert sagt über den Neuzugang: „Ich habe Nico im letzten Jahr bei der 2. Mannschaft der SpVgg SV Weiden gegen den FV Vilseck spielen sehen. Dabei hat er mir sehr imponiert. Nico hat einen sehr guten Spielaufbau und Ruhe am Ball, ist stark im Eins gegen Eins und hat die Mannschaft mit seinen damals erst 17 Jahren perfekt von hinten heraus dirigiert. In Nico steckt wirklich wahnsinniges Potential. Wir sind sehr froh, mit ihm und Fabio Gadaleta zwei junge Torhütertalente zur kommenden Saison in unseren Reihen zu haben und wir sind uns sicher, dass unser Torwarttrainer Marco Zeus und auch Tim Lauterbach noch einiges aus den beiden rausholen wird.“



Des Weiteren gab der Verein bekannt, dass vier Spieler aus der eigenen Jugend (JFG FC Stiftland) künftig fest zum Kader des Bezirksligateams gehören. Und zwar der bisherige U19-Kapitän Louis Günthner, er ist der jüngere Bruder von SVM-Akteur Simon Günthner, der bereits angesprochene Fabio Gadaleta, Alexander Dylda und Shane Strößenreuther. Bereits in der abgelaufenen Saison sammelten Günthner, Dylda und Strößenreuther zahlreiche Landesliga-Einsätze in der Ersten. „Der FC Stiftland leistet herausragende Arbeit in der Talentförderung. Gleich vier Spieler haben den erfolgreichen Sprung in den Herrenbereich geschafft – ein Beleg für die gezielte und nachhaltige Nachwuchsarbeit im Verein“, kommentiert Neu-Trainer Mo Tamo.