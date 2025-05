Mitterteich: Abstieg nach 13 Landesliga-Jahren & Neuzugang

Durch die beiden Relegations-Niederlagen gegen die SpVgg Bayreuth II (0:1 und 0:3) ist der Abstieg besiegelt. Im gestrigen Rückspiel war der Knackpunkt sicherlich die Rote Karte gegen Filip Berka. Er ließ sich beim Spielstand von 0:0 zu einem Nachtreten im Fünfmeterraum hinreißen. Den fälligen Elfmeter versenkte Bayreuth und als Mitterteich ins Risiko gehen musste, legte der Gegner noch zwei Tore nach. In erster Reaktion sagte der scheidende und sichtlich enttäuschte SVM-Trainer Frantisek Nedbaly, dass er seine Trainertätigkeit natürlich gerne mit dem Klassenerhalt beendet hätte.



Am Tag nach dem Abstieg geht der Blick beim SV Mitterteich aber schon wieder nach vorne. Über die sozialen Kanäle stellt der Verein den dritten Neuzugang für die kommende Saison vor. Nach Lukas Hausladen (TSV Waldershof) und Julian Künzel (SV Union Selb) kommt Sandor Balogh. Der 24-Jährige kam vor ein paar Jahren aus Ungarn nach Deutschland, hat in der Heimat eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen. Hierzulande spielte der technisch versierte, zentraler Mittelfeldspieler bisher für den Kreisklassisten SpVgg Windischeschenbach und zuletzt für den TSV Reuth in der Kreisliga Nord.



Mitterteichs Spielleiter Ralf Müller und Tobias Eckert freuen sich auf den Neuzugang: „Uns ist Sasha bereits in einem Testspiel letztes Jahr gegen unsere Kreisliga-Mannschaft aufgefallen. Dabei haben wir gesehen, dass er jedes Mittelfeld mit seiner Technik und seinem Spielwitz beleben kann. Durch glückliche Umstände haben wir erfahren, dass er sich gerne einmal höherklassig beweisen möchte. Daraufhin haben wir natürlich nicht lange überlegt und sofort unsere Chance ergriffen. Wir haben nur positives von ihm gehört, sowohl fußballerisch als auch menschlich passt er perfekt in unser Profil. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass er in der neuen Saison unser Trikot tragen wird und wir einen weiteren hervorragenden Fußballer in unseren Reihen haben.“



„Ich habe in der Region viel Gutes über den SV Mitterteich gehört – sowohl über den Verein als auch über die Spielweise. Ich weiß, dass hier schöner, attraktiver Fußball gespielt wird und das hat mir sehr gefallen. In den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Man hat mir von Anfang an Vertrauen gezeigt und ich bin überzeugt, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann. Mein Ziel ist es, der Mannschaft mit Einsatz, Spielfreude und konstant guten Leistungen zu helfen“, sagt Sandor „Sasha“ Balogh selbst zu seinem Wechsel. Für die kommenden Tage stellt der SV Mitterteich weitere Neuigkeiten in Aussicht.