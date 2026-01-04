Mitternachtsturnier: BSC Süd 05 krönt die Nacht von Brandenburg

Das Mitternachtsturnier des FC Borussia Brandenburg hat gehalten, was sein Name verspricht: lange Wege durch die Nacht, enge Spiele und Entscheidungen, die erst im letzten Moment fallen. Zehn Mannschaften, zwei Vorrundengruppen, eine gnadenlose K.-o.-Phase – und am Ende ein Turniersieger, der sich in einem Finale durchsetzt, das erst nach Mitternacht entschieden wird. Der Brandenburger SC Süd 05 gewinnt das Turnier, doch der Weg dorthin ist gepflastert mit Neunmeterschießen, offenen Spielen und einem Gastgeber, der bis zuletzt um den Titel kämpft.

Gruppe A: Gastgeber setzt früh Akzente In der Gruppe A behauptet sich der FC Borussia Brandenburg mit 10 Punkten und 13:5 Toren an der Spitze. Der Gastgeber startet dominant, gewinnt deutlich gegen Blau-Weiß Damsdorf und setzt sich auch gegen Ziesar sowie Chemie Premnitz durch. Das direkte Duell gegen den FSV Babelsberg 74 endet unentschieden und wird damit zum Schlüsselmoment der Gruppe.

Turnierformat: Zwei Gruppen, keine Schonfrist Das Mitternachtsturnier wird in zwei Fünfergruppen ausgespielt. Jeder gegen jeden, zwölf Minuten pro Spiel, jede Begegnung zählt unmittelbar für die Tabelle. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, dahinter bleibt nur der Kampf um Platzierung und Prestige. Dieses Format verzeiht wenig. Wer nicht schnell in den Rhythmus findet, verliert nicht nur Punkte, sondern oft auch die Kontrolle über den Turnierabend.

Babelsberg folgt mit 8 Punkten und einem auffälligen Torverhältnis von 16:6, geprägt von klaren Siegen gegen Ziesar und Damsdorf. Dahinter ordnet sich der SV Ziesar 31 mit 6 Punkten ein, während Damsdorf und Premnitz den Anschluss nicht halten können. Schon in dieser Gruppe zeigt sich, wie eng der Grat zwischen souveränem Auftritt und Tabellenmitte ist.

Gruppe B: Süd 05 in eigener Geschwindigkeit

In der Gruppe B zieht der Brandenburger SC Süd 05 einsam seine Kreise. 12 Punkte, 22:3 Tore – eine Bilanz, die den Charakter des Abends widerspiegelt. Süd 05 überrollt den Brandenburger SRK 1883, lässt auch Bredow und Kloster Lehnin kaum Luft und gewinnt schließlich auch das Duell gegen Empor Schenkenberg. Empor folgt mit 9 Punkten und 11:9 Toren, gestützt auf knappe, aber entscheidende Siege. Kloster Lehnin landet mit 4 Punkten auf Rang drei, SRK 1883 und Bredower SV 47 schließen die Gruppe im unteren Bereich ab.

Halbfinale: Die Nacht kippt in Dramatik

Mit dem Halbfinale beginnt die Phase, in der der Mitternachtsname endgültig Programm wird. Der FC Borussia Brandenburg trifft auf Empor Schenkenberg und scheidet nach einem Neunmeterschießen aus. Kurz darauf muss auch der FSV Babelsberg 74 den Traum vom Finale begraben – ebenfalls nach Neunmeterschießen, diesmal gegen den Brandenburger SC Süd 05.

Spiel um Platz drei: Gastgeber rettet den Abend

Im Spiel um Platz drei treffen der FSV Babelsberg 74 und der FC Borussia Brandenburg aufeinander. Wieder fällt die Entscheidung vom Punkt, wieder ist die Spannung greifbar. Am Ende setzt sich der Gastgeber durch und schließt sein Mitternachtsturnier mit einem Podestplatz ab – ein Ergebnis, das nach dem Halbfinal-Aus dennoch Gewicht hat.

Finale: Süd 05 behält die Kontrolle

Das Finale bringt den Brandenburger SC Süd 05 und den SV Empor Schenkenberg zusammen. Beide haben bereits ein Neunmeterschießen überstanden, beide tragen die Müdigkeit eines langen Abends in den Beinen. In einem engen Endspiel setzt sich Süd 05 knapp mit 6:5 nach Neunmeterschießen durch und krönt die Turniernacht mit dem Titel. Empor bleibt der zweite Platz.

Bilanz: Ein Turnier, das seinem Namen gerecht wird

Das Mitternachtsturnier des FC Borussia Brandenburg liefert einen Hallenabend, der sich über Stunden aufbaut und erst tief in der Nacht seine Entscheidung findet. Es ist ein Turnier, das nicht durch ein einzelnes Spiel lebt, sondern durch die Summe vieler enger Entscheidungen – und genau darin liegt seine besondere Anziehungskraft.