Mitterdorfer Transferknaller: Kreisligist holt Dustin Weikl

Diese kurzfristige Verstärkung hat einen guten Grund: „Wir haben vier schwere, langwierigere Verletzungen in der Mannschaft zu beklagen. Daher haben wir uns nochmal umgehört“, erklärt Florian Nicklas gegenüber FuPa. Der Abteilungsleiter der SpVgg ist hocherfreut über die Zusage Weikls: „Über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir nicht sprechen. Was dazukommt: Er wohnt in Walderbach und damit keine 15 Minuten weg. Zudem ist er bekannt bei uns, er selbst kennt die ehemaligen Spieler des TB 03 Roding in unserem Kader.“



„Das Zukunftsprojekt der SpVgg Mitterdorf und die sehr guten Kontakte zu Christian Kufner und Tobias Bräu haben bei mir die Entscheidungsfindung etwas verkürzt“, umreißt Dustin Weikl gegenüber dem Bayerwald-Echo. Mit Spielertrainer Kufner und Bräu hat der 24-Jährige bereits in Roding zusammengespielt. Seit Langem steht man in Kontakt. Und: Mitterdorfs Keeper Josef Jurasi und Weikl kennen sich aus gemeinsamer Zeit beim ASV Cham.



Weikl schaffte über die SG Regental den Sprung in den Nachwuchs des ASV Cham. Nach einem Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg als B-Junior kehrte er nach Cham zurück. Während der Corona-XL-Saison 2019/21 spielte er dann für den TB 03 Roding und steuerte in 24 Bezirksliga-Spielen 24 Scorer bei (14 Tore, 10 Assists). Es folgte die erneute Rückkehr zum ASV Cham, für den Weikl in eineinhalb Jahren 43 Einsätze in der Bayernliga Nord verbuchte (vier Tore). Anschließend war er erneut für Roding im Einsatz und absolvierte für die Turner 60 Landesliga-Spiele (sieben Tore). Diesen Sommer folgte der Wechsel zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Über die Rolle des „Jokers“ kam er beim Landesliga-Topteam in den ersten Wochen jedoch nicht heraus. Sieben Mal wurde er eingewechselt.



Seinen Einstand im Mitterdorfer Trikot wird Dustin Weikl bereits kommenden Sonntag, beim Topspiel gegen den Rangzweiten SG Schloßberg, geben. Gestern setzte es für die Mannen vom Trainerduo Christian Kufner / Andreas Goß trotz Führung die zweite Saisonniederlage (1:2 gegen Willmering-Waffenbrunn). Zuvor wurden fünf der ersten sechs Saisonspiele in der Kreisliga Ost gewonnen. „Sportlich sind wir mit allem so weit zufrieden – wäre da nicht die Verletzungsmisere“, berichtet Spartenleiter Nicklas.