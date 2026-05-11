Mitterdorf vergeigt Relegations-Generalprobe – Regental überrascht

Die SpVgg Mitterdorf (in Schwarz) geht mit einer Liga-Niederlage in die Relegation zur Bezirksliga. – Foto: Lisa Schmaderer

Der letzte Spieltag in der Kreisliga Ost hatte nur noch statistischen Wert. Alle Entscheidungen waren bereits gefallen. Während sich Meister FC Ränkam mit einem Heimsieg gegen Untertraubenbach in die Sommerpause verabschiedete, setzte die SpVgg Mitterdorf die Generalprobe für die anstehende Bezirksliga-Relegation in den Sand. In Schönthal bezogen die Kufner-/Bräu-Mannen eine 1:3-Auswärtsniederlage. Überhaupt war es ein Spieltag der Heimmannschaften. Auf sechs von sieben Plätze jubelten am Ende die Gastgeber. Einzig das SG-Duell zwischen Waldmünchen und Michelsdorf tanzte aus der Reihe. Es fand keinen Sieger.



Meister FC Ränkam war bereits am Freitag am Zuge. Die Feierlichkeiten wurden offenbar gut überstanden. Mit einem Heimsieg gegen den FC Untertraubenbach ging der künftige Bezirksligist vor 110 Fans vom Platz. Bereits in der vierten Minute erzielte Florian Pracht das 1:0, Johannes Baier legte in der 17. Minute einen Treffer für die Gastgeber drauf. Markus Dendorfer verkürzte in der 29. Minute durch einen Elfmetertreffer, doch Florian Pracht nutzte eine weitere Chance in der 48. Minute und Joseph Altmann netzte in der 66. Minute zum 4:1 ein. Einen Anschlusstreffer konnte Florian Meier in der 68. Minute landen, doch mehr Chancen konnten nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Philipp Karl







Mit einem klaren Heimsieg gegen die SpVgg Eschlkam verabschiedete sich der Tabellenvierte SpVgg Willmering-Waffenbrunn in die Sommerpause. Vor 120 Zuschauern landete Philipp Fischer in der 25. Minute den Führungstreffer. Florian Fischer erhöhte in der 40. Minute und kurz vor der Halbzeitpause (43.) stand es durch Andreas Weindls Bude bereits 3:0. Den letzten Treffer der Partie landete Sebastian Wagner in der 60. Minute. Schiedsrichter: Josef Baier, Rafael Hartl, Jaiden Dirschl







Die SG Schloßberg lieferte am letzten Spieltag vor 220 Besuchern ebenfalls einen Heimdreier ab. Zu Gast war der FC Chamerau. In der 16. Minute erzielte Samuel Burgfeld das 1:0, dann landete Giuseppe Papaccino den Ausgleichstreffer (28.). Fabian Spichtinger brachte die Gastgeber jedoch in dr 49. Minute erneut in Front und Christoph Dendorfer besiegelte den Dreier daheim in der 63. Minute. Schiedsrichter: Fabian Fischer, Ludwig Held, Maik Kreye







Einen überraschenden Heimsieg landete die 1. SG Regental, die Selbstbewusstsein tankt für die anstehende Relegation. Zu Gast war der Zweitplatzierte SG Zandt/Vilzing II, der vor 100 Zuschauern eine Niederlage verbuchen musste. Ein Elfmeter in der 23. Minute, dankend angenommen von Luis Philipp Lommer, brachte die Hausherren der Partie in Front. Ein Eigentor von Maximilian Zistler (44.) sorgte für den Halbzeitstand von 2:0. In der 78. Spielminute gelang Lutz Hastreiter noch ein Anschlusstreffer und für Zandt-Akteur Zoltan Ambrus gab es in der 80. Minute die Zeitstrafe. Mehr war für die Gäste nicht mehr drin. Schiedsrichter: keine Angabe













Mit einer Partie auf Augenhöhe verabschiedeten sich die SG Waldmünchen/Geigant und die SG Michelsdorf/Cham II vor 61 Schaulustigen in die Pause. In Führung gingen die Gäste durch Benedikt Greindl in der 58. Minute, doch die Nachspielzeit nutzte Florian Weingärtner (90.+3.), um diese enge Partie mit einem 1:1 zu beenden. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Jürgen Hahn, Mario Pottgießer







Mit einem klaren 4:0 auf heimischem Geläuf konnte sich der 1. FC Miltach am finalen Spieltag vor 100 Zuschauern gegen den Direktabsteiger 1. FC Rötz in die Sommerpause verabschieden. Michael Neumeier landete in der 27. Minute das 1:0 und Pavel Bolina erhöhte noch in der ersten Hälfte (42.) der Partie und legte in der 55. Minute einen weiteren Treffer drauf. Die letzte Bude markierte Ben Karl ein der 78. Spielminute. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Tobias Gottschalk, Lars Knebel







Einen weiteren Heimdreier lieferte die SG Schönthal-Premeischl ab. Die SpVgg Mitterdorf musste sich vor 100 Besuchern geschlagen geben und verpatzt somit die Generalprobe für die bevorstehende Bezirksliga-Relegation. Mit einem Elfmeter, gekonnt verwandelt von Jonas Decker, gingen die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Vladimir Kovacevic gelang in der 66. Minute der Ausgleich, doch Timo Ziereis brachte die SG in der 75. Minute erneut in Front und legte in der 85. Minute noch einen weiteren Treffer drauf. Schiedsrichter: Marco Daucher, Robert Frank, Tim Sulik