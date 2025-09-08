Mitterdorf und Zandt/Vilzing II überholen Ränkam

An der Tabellenspitze der Kreisliga Ost geht es weiterhin megaspannend zu. Der achte Spieltag brachte ein erneutes Bäumchen-wechsle-dich mit sich. Der bisherige Erste FC Ränkam verlor das Auswärtsspiel in Eschlkam überraschend mit 1:2 und muss die Führung räumen. Punktgleich ganz oben stehen nun die SG Zandt/Vilzing II und die SpVgg Mitterdorf. Benedikt Laumer führte die SG im Alleingang (4 Tore, 1 Assist) zum 6:0-Heimsieg über Schönthal. Parallel entschied Mitterdorf das Top-Spiel bei der SG Schloßberg klar mit 3:0 für sich. Den vierten Dreier in Folge landete derweil SpVgg Willmering-Waffenbrunn, während der 1. FC Rötz weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss.



Die SG Michelsdorf/Cham II konnte sich am Wochenende vor 150 Zuschauern knapp die Maximalausbeute gegen den FC Chamerau einholen. Den entscheidenden Treffer landete Benedikt Greindl in der 78. Spielminute, was der SG den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Xaver Block, Heinrich Kurzendorfer, Peter Scholz







Die SG Zandt/Vilzing II setzte sich auf heimischem Terrain klar gegen die SG Schönthal-Premeischl klar vor 100 Fans durch. Bereits in der vierten Minute netzte Benedikt Laumer zur Führung ein, Maximilian Laumer (15.) und erneut Benedikt Laumer (44.) erhöhten noch in der ersten Halbzeit. In der 80. Minute erzielte Benedikt Laumer mit seiner dritten Bude in diesem Spiel das 4:0, Vladimiro Giglio versenkte den Elfmeter in der 85. Minute gekonnt und Benedikt Laumer traf kurz vor Schluss (88.) erneut, was die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Philipp Laumer







Knapp den Heimdreier konnte sich auch der FC Untertraubenbach gegen die SG Waldmünchen/Geigant vor 150 Schaulustigen einholen. In der 65. Minute landete Robin Baier das Tor für die Gäste, doch in der 80. Minute glich Markus Dendorfer aus. Für Stefan Umlauf gab es in der 87. Minute die rote Karte (SG Waldmünchen/Geigant) und für die Hausherren netzte Markus Dendorfer in derselben Minute zum Heimdreier ein. Die Nachspielzeit brachte weitere Unterzahl mit sich, Maximilian Fischer von den Gästen sah ebenfalls die rote Karte (90.+1.) und Markus Dendorfer sah in der 90.+5. Minute die Ampelkarte (FC Untertraubenbach). Schiedsrichter: Mario Kiefl, Wolfgang Pongratz, Leonhard Fischer







Bei der 1. SG Regental gingen die Punkte am Sonntag an die Gäste. Der 1. FC Miltach durfte vor 120 Zuschauern jubeln. Bastian Lugauer brachte die Hausherren in der neunten Minute in Front, doch Norbert Ludwig glich bereits in der zwölften Minute aus und Max Bretzl sorgte in der 14. Minute für die Führung der Gäste. Pavel Bolina erhöhte in der 55. Minute für den 1. FC Miltach und die Nachspielzeit brachte noch einen Elfmeter für die Gäste mit sich, welchen Martin Neumeier dankend annahm (90.+2.). Schiedsrichter: Maik Kreye, Mario Bauer, Fabian Fischer







Die SpVgg Mitterdorf holte sich den Dreier bei der SG Schloßberg. Immerhin 290 Leute wollten sich dieses Top-Spiel nicht entgehen lassen. In Front ging die SpVgg durch ein Eigentor von Sebastian Meier in der 28. Minute, die Hausherren gingen durch die Zeitstrafe für Marc Meister in der 32. Minute in Unterzahl. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Vladimir Kovacevic (43.) für die SpVgg. Das dritte Tor für die Gäste erzielte Christian Kufner in der 67. Minute. Schiedsrichter: Florian Schreiner, Werner Gabler, Lukas Pottgießer







Mit einem Heimdreier belohnte sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am vergangenen Spieltag. Zu Gast war der 1. FC Rötz, der sich vor 168 Zuschauern geschlagen geben musste. In Front gingen die Hausherren durch einen Elfmeter in der 15. Minute, den Julian Schneider gekonnt versenkte, Laurenz Berthold baute die Führung in der 16. Minute weiter aus. In der 50. Minute landete Jakob Pangratz das 3:0, dann kamen auch die Gäste zum Abschluss, Dominik Grätsch verkürzte in der 64. Minute und Markus Decker landete in der 68. Minute ebenfalls einen Anschlusstreffer. Daniel Weindler besiegelte in der 84. Minute dann den Heimdreier für die SpVgg. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Franz Bucher, Tobias Gottschalk







Ebenfalls daheim siegte die SpVgg Eschlkam vor 125 Fans. Zu Gast war der FC Ränkam am achten Spieltag. Bereits in der ersten Minute gingen die Hausherren in Front, den Ausgleich erzielte Nils Bauer in der 18. Minute. Erneute Führung landete Maximilian Wellisch in der 38. Minute für die Gastgeber, für den FC Ränkam gab es in der 90. Minute noch eine Ampelkarte (Carlo Roiger), doch auch die Nachspielzeit von sieben Minuten brachte keine weitere Chancenverwertung mit sich. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Tim Sulik