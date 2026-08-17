Mitterdorf und Arnschwang sind weiter nicht zu bremsen

Namir Tahiru (rechts) und die DJK Arnschwang bleiben auf Erfolgskurs. – Foto: Julia Baumann

Sie marschieren vorneweg: Die DJK Arnschwang (4:0 bei Mitabsteiger SG Chambtal) und die SpVgg Mittersdorf (3:1 in Willmering-Waffenbrunn) feierten am 5. Spieltag der Kreisliga Ost verdiente Auswärtssiege. Das Duo weist nach wie vor eine makellose Bilanz auf und führt gemeinsam das Tableau an. Neuer Tabellendritter ist der starke Aufsteiger FC Stamsried, der sich in Waldmünchen klar mit 4:1 behauptete. Ein Last-Minute-Comeback legte der 1. FC Miltach im Heimspiel gegen Eschlkam hin. In der Zwischenzeit warten die SG Schloßberg und der FC Untertraubenbach immer noch auf den ersten Punktgewinn der Saison.



Die SG Chamerau-Chammünster sicherte sich vor 150 Zuschauern den Heimdreier gegen den weiter punktlosen FC Untertraubenbach. Früh in Führung brachte Roy-Kenny Scholz die Gäste (4.), doch Henry Hofbauer glich in der 32. Minute aus und Jonas Berzl (38.) brachte den Halbzeitführung von 2:1 für die SG. Saranyu Kaeomanee (46.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff. In der 65. Minute legte Leon Irrgang noch eine Bude drauf und Jonas Berzl brachte es in der 80. Minute auf 5:1 für die Hausherren. Kurz vor Schluss landete Sebastian Kurz (89.) noch einen Anschlusstreffer für Untertraubenbach, doch der Dreier blieb klar bei den Gastgebern. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Luca Daucher







Der 1. FC Miltach setzte sich am fünften Spieltag zu guter Letzt noch durch. Die angereiste SpVgg Eschlkam ging vor 130 Besuchern zunächst durch Elias Mühlbauer in der 52. Minute in Front. Die Hausherren gerieten durch die Ampelkarte für Ensa Sanneh in der 85. Minute in Unterzahl, doch die Nachspielzeit nutzte Alexander Vogl (90.+1.), um für die Gastgeber auszugleichen. Nur eine Minute später Johannes Zollner erzielte den Heimdreier für Miltach in der 90.+2. Minute. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Jaiden Dirschl, Jonathan Graßl







Mit der Maximalausbeute belohnte sich die DJK Vilzing II vor 180 Zuschauern zu Gast bei der SG Schloßberg. In der 18. Minute landete Maximilian Laumer den Führungstreffer und Leo Schönberger legte in der 25. Minute noch einen Treffer drauf und besiegelte den Dreier für den Vilzing Regionalliga-Unterbau in der 84. Minute. Schiedsrichter: Alois Bösl, Robert Frank, Alexander Winter







Die SG Waldmünchen/Geigant ging vor 150 Schaulustigen leer aus. Zu Gast war Aufsteiger FC Stamsried, der bereits in der neunten Minute durch Luis Schönberger in Front ging. Florian Spießl baute die Führung in der 27. Minute weiter aus. Florian Weingärtner konnte in der 45. Minute einen Anschlusstreffer landen, doch in der zweiten Hälfte ging er mit Gelb-Rot vom Platz, was die Hausherren in Unterzahl brachte. Johannes Ferst legte in der 78. Minute noch einen Treffer für Stamsried drauf und Luis Schönberger netzte in der 81. Minute zum 4:1-Endstand für die Gäste ein. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Markus Pongratz, Georg Dietlinger













Die SpVgg Mitterdorf holte gewann auch das Top-Spiel bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 150 Zuschauern und ist weiter ohne Verlustpunkt. Noch in der ersten Halbzeit brachte Vladimir Kovacevic die Gäste in Front (45.). Spielertrainer Christian Kufner erhöhte in der 59. Minute und ein weiterer Treffer von Kovacevic brachte es in der 63. Minute zum 3:0 für die Gäste. Willmering-Waffenbrunn konnte in der 74. Minute durch Johannes Ederer noch einen Anschlusstreffer landen, doch die Punkte gingen letztendlich klar an die Mitterdorfer. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Franz Hutter, Lahcen El Hammadi







Ebenfalls eine Heimniederlage mussten die 265 Fans bei der SG Chambtal miterleben. Tabellenführer DJK Arnschwang sicherte sich am Sonntag mit vier Buden die volle Punktausbeute. In Front brachte Florian Kolbeck die Gäste in der 47. Minute, Moritz Ammon erhöhte in der 53. Minute und Namir Tahiru brachte es in der 65. Minute auf 3:0 für die Gäste. Den letzten Treffer der Partie landete Jonas Augustin in der 74. Minute, was den klaren Dreier für Arnschwang mit sich brachte. Schiedsrichter: Ludwig Held, Ben Blümel, Maximilian Butz







Die SG Schönthal-Premeischl belohnte sich am fünften Spieltag vor 175 Besuchern mit einem Heimdreier. Zu Gast war die SG Michelsdorf/Cham II, die keine Chancen verwerten konnten und somit leer ausgingen. Noch in der ersten Halbzeit landete Jonas Zeiser das 1:0 (45+1.), Elias Bücher baute die Führung in der 64. Minute wieder aus und Fabian Rohrmüller nutzte die Nachspielzeit (90.+5.) um den Heimdreier für Schönthal-Premeischl zu besiegeln. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Jaiden Dirschl, Laszlo Beide