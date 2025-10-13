Mitterdorf trifft 6, Ränkam 8 Mal – WiWa feiert Berthold

Die SpVgg Mitterdorf ist Hinrunden-Meister der Kreisliga Ost! Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte feierte die Groß-/Kufner-Formation einen klaren 6:2-Heimerfolg gegen Schönthal. Sogar noch deutlicher machte es Verfolger FC Rämkam. Dieser ließ in Untertraubenbach die Muskeln spielen, gewann überdeutlich mit 8:1. Eine starke Moral legten unterdessen der FC Chamerau, die SG Regental und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn an den Tag...



Der frischgebackene Herbstemeister SpVgg Mitterdorf sicherte sich am 13. Spieltag vor 230 Zuschauern den klaren Heimdreier. Zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl am vergangenen Samstag. Bereits in der zehnten Minute brachte Vladimir Kovacevic die Gastgeber in Führung, Tobias Lorenz legte in der 19. Minute noch einen Treffer drauf, dann nutzte Vladimir Kovacevic eine weitere Chance und versenkte in der 30. Minute zum 3:0. Noch in der ersten Halbzeit brachte Tobias Bräu den Spielstand auf 4:0 (41.). In der 50. Minute konnten auch die Gäste ihre Chancen verwerten, Timo Ziereis landete in der 50. Minute einen Anschlusstreffer und Hannes Röhrl verkürzte in der 55. Minute auf 4:2. Ein Elfmeter in der 82. Minute, gekonnt ausgeführt von Dustin Weikl, erhöhte erneut für die Hausherren und Dustin Weikl schob in der 90. Minute zum 6:2 für die SpVgg Mitterdorf ein. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Christian Gawinowski, Patrick Will







Die SG Zandt/Vilzing II und die 1. SG Regental kamen vor 70 Besuchern nicht über ein Remis hinaus. Benedikt Laumer brachte bereits in der siebten Minute die Hausherren in Front, doch Michael Schambeck erzielte in der 43. Minute den Ausgleich. Durch einen Elfmeter erneut in Führung gingen die Gastgeber durch Lutz Hastreiter in der 49. Minute, doch die Nachspielzeit brachte durch die Ampelkarte für Christoph Adam (Zandt/Vilzing II) die Unterzahl und einen Elfmeter für Regental mit sich (90.+3.), welchen Luis Philipp Lommer zum erneuten Ausgleich nutzte. Schiedsrichter: Markus Rampp, Ramadan Hyseni, Markus Wittmann







Die SG Michelsdorf/Cham II musste sich am Sonntag vor 100 Zuschauern gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant geschlagen geben. Bereits in der ersten Spielminute gingen die Gäste durch Josef Laubmeier in Führung, kurz darauf erzielte Besar Mustafaj den Ausgleich (4.), doch Johannes Schall nutzte noch in der ersten Halbzeit eine weitere Chance (42.) um die SG Waldmünchen/Geigant erneut in Front zu bringen und legte in der 47. Minute noch eine Bude drauf, was den Gästen den klaren Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Grau, Julien Popko, Reinhard Seidl







Beim 1. FC Rötz gingen am vergangenen Spieltag die Gäste vom 1. FC Miltach vor 100 Schaulustigen als Sieger vom Feld. In der 39. Minute versenkte Michael Neumeier den Führungstreffer für den 1. FC Miltach und Lukas Feil brachte es in der 45.+1. Minute auf 0:2, den Hausherren gelang durch Dominik Grätsch in der 63. Minute noch ein Anschlusstreffer, doch mehr Chancen konnten an diesem Sonntag nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Florian Schreiner, Marco Göhlich, Tobias Buchfink







Zurück ins Spiel und am Ende den Heimdreier erzielte der FC Chamerau, der vor 200 Fans die SG Schloßberg mit leeren Händen heimschickte. In der ersten Halbzeit netzte Enno Lettermann zweimal in Folge für die Gäste ein (3., 30.), doch in der zweiten Hälfte verkürzte erst Andreas Maurer (50.) und Jonas Berzl erzielte in der 53. Minute den Ausgleich. Den Siegestreffer für den FC Chamerau landete Leo Luithardt in der 55. Minute, für die Gäste gab es in der 70. Minute noch eine Zeitstrafe (Sebastian Meier). Schiedsrichter: Josef Baier, Marco Langer, Franz Bucher







Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn holte sich die Maximalausbeute vor 150 Zuschauern zu Gast bei der SpVgg Eschlkam. In Führung gingen die Gäste durch Laurenz Berthold in der 54. Minute, dann erzielten die Hausherren den Ausgleich in der 65. Minute (Torschütze unbekannt). In der Schlussphase schlug erneut die Stunde von Laurenz Berthold. Zwei weitere Buden (89., und 92.) und somit ein persönliches Triple des Stürmers brachte der SpVgg WiWa den Dreier ein. Schiedsrichter: Xaver Block, Manuel Schmid, Tobias Gottschalk







Mit acht Buden sicherte sich der FC Ränkam beim FC Untertraubenbach vor 250 Zuschauern den Dreier. Kilian Müller erzielte in der neunten Minute den ersten Treffer für die Gäste, David Kager (16.) und Johannes Baier (19.) brachten es auf 0:3, dann nutzten auch die Hausherren eine Chance, Markus Dendorfer erzielte in der 27. Minute einen Anschlusstreffer, doch David Kager netzte noch eine Bude in der ersten Hälfte ein (43.). In der 52. Minute erhöhte Nils Bauer und ein Elfmeter in der 53. Minute, gekonnt genutzt von Philipp Hartmann brachte es zum 1:6 für die Gäste. In der 65. Minute netzte David Kager erneut ein und Johannes Baier landete in der 80. Minute den letzten Treffer in der Partie für den FC Ränkam. Schiedsrichter: Maik Kreye, Willi Greber, Max Ebneth