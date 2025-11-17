Mitterdorf rutscht in Chamerau aus – Michelsdorf im Pech

Am letzten Regelspieltag des Jahres konnte Ränkam seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost ausbauen. Während sich der FC trotz Rückstandes in Michelsdorf durchsetzen konnte, ging der Rangzweite SpVgg Mitterdorf in Chamerau überraschenderweise leer aus. Zwei Partien endeten in einem 4:3. Hier belohnte sich die SG Regental für ein starkes Comeback nicht, dort holte die SpVgg Eschlkam ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und verlässt die Abstiegszone.



Bei der 1. SG Regental gingen die Punkte vor 200 Zuschauern an die angereiste SG Schönthal-Premeischl. Timo Ziereis netzte in der 22. Minute für die Gäste zur Führung ein, Jonas Zeiser erhöhte in der 38. Minute, durch einen Elfmeter konnte Luis Philipp Lommer für die Hausherren in der 56. Minute verkürzen, doch zeitgleich gingen die Gastgeber durch die Zeitstrafe für Johannes Seidl in Unterzahl. In der 59. Minute erzielte Jonas Decker den dritten Treffer für Schönthal-Premeischl und Timo Ziereis legte in der 63. Minute noch eine Bude drauf. Bastian Lugauer (74.) und ein später Treffer von Tobias Bock (90.+2.) brachten den Endstand noch auf 3:4. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Patrick Will







Die SpVgg Eschlkam sicherte sich am 18. Spieltag, trotz früher Führung des FC Miltach, den Dreier daheim vor 100 Fans. In der fünften Minute brachte Pavel Bolina die Gäste in Front, nur kurze Zeit später gelang den Hausherren der Ausgleich (10.) und Jonas Freimuth sorgte in der 45. Minute für das 2:1. Tobias Honsberg durfte in der 45. Minute für zehn Minuten Auszeit nehmen. In der 53. Minute erhöhten die Gastgeber und ein Eigentor von Simon Pritzl in der 62. Minute brachte es zum 3:2. In der 70. Minute stand es dank Bastian Hofmann untentschieden, doch ein weiteres Eigentor, dieses Mal von Jonas Schedlbauer in der 79. Spielminute brachte Eschlkam dann den Sieg ein. Schiedsrichter: Markus Rampp, Andreas Aschenbrenner, Christian Killermann







Mit einem klaren 3:0-Heimsieg verabschiedete sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am vor 180 Besuchern. Zu Gast war der FC Untertraubenbach, der keine Chancen verwerten konnte. Bereits in der achten Minute brachte Andreas Weindl das 1:0 hervor, Laurenz Berthold erhöhte in der 59. Minute und Jakob Pangratz besiegelte den Heimdreier für WiWa in der 67. Minute. Schiedsrichter: Ludwig Held, Tim Sulik, Hannah Born







Die SG Waldmünchen/Geigant ging am vergangenen Wochenende vor 170 Zuschauern bei der SG Schloßberg leer aus. Mit einem späten Treffer von Christoph Dendorfer (87.) konnte sich Schloßberg die drei Zähler daheim sichern. Zuvor war der Gastgeber mit einem Handelfmeter am Torwart gescheitert. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Fabian Sperl







Die SG Michelsdorf/Cham II musste sich am Sonntag vor 100 Schaulustigen gegen den angereisten FC Ränkam geschlagen geben. In der ersten Halbzeit konnte Besar Mustafaj die Gastgeber noch in Führung bringen (40.). Daraufhin verschoss die SG gleich zwei Foulelfmeter (43. und 52.). Das rächte sich. In der 64. Minute erzielte Marco Kuhndörfer den Ausgleich für Ränkam. David Kager legte in der 72. Minute das 1:2 nach und Timo Schreiner sicherte in der 76. Minute den Dreier für den FC ab. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Christian Stockhofe, Cedric Dirschl







Einen klaren Sieg durften die 80 Besucher bei der SG Zandt/Vilzing II bejubeln. Zu Gast war Schlusslicht 1. FC Rötz, das keine Chancen verwerten konnte. Maximilian Laumer erzielte in der 15. Minute das 1:0, Benedikt Laumer (37.) und Lutz Hastreiter (44.) erhöhten noch in der ersten Hälfte der Partie. In der zweiten Halbzeit netzte Benedikt Laumer erneut ein (49.) und auch Lutz Hastreiter brachte in der 56. Minute die Kugel erneut ins Netz, Benedikt Laumer nutzte in der 63. Minute eine weitere Chance und Simon Siegl erzielte in der 66. Minute das 7:0. Den letzten Treffer in der Partie landete Laurin Hastreiter in der 79. Spielminute, was dem Gastgeber klar den Sieg einbrachte. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Leonhard Fischer, Philipp Laumer







Den Dreier daheim machte auch der FC Chamerau. Vor 80 Zuschauern musste sich die SpVgg Mitterdorf überraschend geschlagen geben. Ein Elfmetertreffer von Leon Irrgang sorgte in der 74. Minute für das 1:0, jener Irrgang erzielte in der 90.+1. Minute das 2:0 und besiegelte somit die Maximalausbeute. Die Nachspielzeit brachte noch eine Zeitstrafe für Martin Pietzonka (90.+3., Mitterdorf) mit sich. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Kevin Schönemann, Andreas Köstlmeier