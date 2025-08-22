Mitterdorf muss nach Eschlkam – Topspiel in Zandt

Mit dem heutigen Nachholspiel des 1. FC Miltach gegen die SG Zandt/Vilzing II wird die Tabelle der Kreisliga Ost begradigt. Mit-Tabellenführer SG Schloßberg will mit einem Auswärtssieg in Untertraubenbach vorlegen. Die punktgleiche SpVgg Mitterdorf ist zwei Tage später in Eschlkam gefordert. Auf den ersten Saisonsieg hofft derweil Aufsteiger 1. FC Rötz, der bei Mitaufsteiger FC Chamerau Farbe bekennen muss.

Nachholspiel vom 3. Spieltag











Die Partien des 6. Spieltags







Beim FC Untertraubenbach (12., 5) ist am Freitagabend die SG Schloßberg (2., 12) zu Gast. Die Gäste setzten sich zuletzt bei der SG Waldmünchen/Geigant durch und sicherten sich somit weiterhin einen Platz in den oberen Rängen der Tabelle, während die Hausherren der Partie mit einer weiteren Niederlage gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn im unteren Tabellendrittel wiederfinden.







Der FC Ränkam (3., 11) tritt ebenfalls bereits am Freitag bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 9) an. Zuletzt sicherten sich die Gäste einen Punkt im 2:2-Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II. Die Hausherren hingegen holte sich mit einem klaren Sieg die Maximalausbeute beim 1. FC Rötz.







Zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II (11., 6) ist am sechsten Spieltag die SG Schönthal-Premeischl (10., 6). Zuletzt gab es für Gastgeber der kommenden Partie eine herbe Niederlage gegen die 1. SG Regental zu verdauen, die Gäste konnten sich am letzten Spieltag beim FC Ränkam mit einem Remis und somit einem Punkt belohnen.







Die 1. SG Regental (7., 6) empfängt am Wochenende die SG Waldmünchen/Geigant (8., 6), punktgleich findet man die Kontrahenten im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt gegen die SG Schloßberg nicht durchsetzen, die 1. SG Regental hingegen servierte der SG Schönthal-Premeischl sieben Buden und holte sich somit zuletzt den Dreier auswärts.







Der 1. FC Miltach (5., 7) reist am sechsten Spieltag zur SpVgg Willmering-Waffenbrunn (9., 6). Beide Teams konnten sich am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute sichern, die Gastgeber sicherten sich beim FC Untertraubenbach den Dreier, während sich der 1. FC Miltach auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Eschlkam behauptete.







Beim FC Chamerau (6., 6) ist am kommenden Wochenende der 1. FC Rötz (14., 1) zu Gast. Keine Chancen verwerten konnten die Gäste am vergangenen Spieltag gegen die SG Zandt/Vilzing II, doch auch die Hausherren mussten zuletzt gegen die SpVgg Mitterdorf eine Niederlage verbuchen.





So., 24.08.2025, 17:00 Uhr SpVgg Eschlkam Eschlkam SpVgg Mitterdorf Mitterdorf 17:00 PUSH



Bei der SpVgg Eschlkam (13., 4) findet sich zum sechsten Spieltag die SpVgg Mitterdorf (1., 12) ein. Mit drei Siegen in Folge, zuletzt gegen den FC Chamerau, setzte sich die SpVgg Mitterdorf an die Tabellenspitze, die Hausherren der Partie hingegen konnten sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht behaupten und finden sich derzeit im unteren Feld der Tabelle wieder.

