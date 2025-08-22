 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Für die SpVgg Mitterdorf (rechts) geht's als Nächstes nach Eschlkam.
Für die SpVgg Mitterdorf (rechts) geht's als Nächstes nach Eschlkam. – Foto: Lisa Schmaderer/Archiv

Mitterdorf muss nach Eschlkam – Topspiel in Zandt

6. Spieltag: Schwere Heimaufgabe für Untertraubenbach +++ Willmering duelliert sich mit Miltach +++ Aufsteigerduell in Chamerau

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Mit dem heutigen Nachholspiel des 1. FC Miltach gegen die SG Zandt/Vilzing II wird die Tabelle der Kreisliga Ost begradigt. Mit-Tabellenführer SG Schloßberg will mit einem Auswärtssieg in Untertraubenbach vorlegen. Die punktgleiche SpVgg Mitterdorf ist zwei Tage später in Eschlkam gefordert. Auf den ersten Saisonsieg hofft derweil Aufsteiger 1. FC Rötz, der bei Mitaufsteiger FC Chamerau Farbe bekennen muss.

Nachholspiel vom 3. Spieltag

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
18:30live



Die Partien des 6. Spieltags

Heute, 19:30 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
19:30

Beim FC Untertraubenbach (12., 5) ist am Freitagabend die SG Schloßberg (2., 12) zu Gast. Die Gäste setzten sich zuletzt bei der SG Waldmünchen/Geigant durch und sicherten sich somit weiterhin einen Platz in den oberen Rängen der Tabelle, während die Hausherren der Partie mit einer weiteren Niederlage gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn im unteren Tabellendrittel wiederfinden.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
15:15

Der FC Ränkam (3., 11) tritt ebenfalls bereits am Freitag bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 9) an. Zuletzt sicherten sich die Gäste einen Punkt im 2:2-Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II. Die Hausherren hingegen holte sich mit einem klaren Sieg die Maximalausbeute beim 1. FC Rötz.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
15:15

Zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II (11., 6) ist am sechsten Spieltag die SG Schönthal-Premeischl (10., 6). Zuletzt gab es für Gastgeber der kommenden Partie eine herbe Niederlage gegen die 1. SG Regental zu verdauen, die Gäste konnten sich am letzten Spieltag beim FC Ränkam mit einem Remis und somit einem Punkt belohnen.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
15:15

Die 1. SG Regental (7., 6) empfängt am Wochenende die SG Waldmünchen/Geigant (8., 6), punktgleich findet man die Kontrahenten im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt gegen die SG Schloßberg nicht durchsetzen, die 1. SG Regental hingegen servierte der SG Schönthal-Premeischl sieben Buden und holte sich somit zuletzt den Dreier auswärts.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
15:15

Der 1. FC Miltach (5., 7) reist am sechsten Spieltag zur SpVgg Willmering-Waffenbrunn (9., 6). Beide Teams konnten sich am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute sichern, die Gastgeber sicherten sich beim FC Untertraubenbach den Dreier, während sich der 1. FC Miltach auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Eschlkam behauptete.

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
15:30

Beim FC Chamerau (6., 6) ist am kommenden Wochenende der 1. FC Rötz (14., 1) zu Gast. Keine Chancen verwerten konnten die Gäste am vergangenen Spieltag gegen die SG Zandt/Vilzing II, doch auch die Hausherren mussten zuletzt gegen die SpVgg Mitterdorf eine Niederlage verbuchen.

So., 24.08.2025, 17:00 Uhr
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
17:00

Bei der SpVgg Eschlkam (13., 4) findet sich zum sechsten Spieltag die SpVgg Mitterdorf (1., 12) ein. Mit drei Siegen in Folge, zuletzt gegen den FC Chamerau, setzte sich die SpVgg Mitterdorf an die Tabellenspitze, die Hausherren der Partie hingegen konnten sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht behaupten und finden sich derzeit im unteren Feld der Tabelle wieder.

Aufrufe: 022.8.2025, 10:15 Uhr
Nicole SeidlAutor