Mitterdorf lässt die Muskeln spielen – Chamerau mit Befreiungsschlag

Die Favoriten machen Favoritensachen: Sowohl Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf (5:1 gegen Rötz) als auch der Rangzweite FC Ränkam (2:1 in Miltach) gewannen zum Rückrunden-Aufakt der Kreisliga Ost. Im Verfolgerfeld musste sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit einem Heim-Punkt gegen Schönthal zufriedengeben. Sogenannte Big Points sackte der FC Chamerau ein, der Mitaufsteiger SG Regental mit 3:0 schlug und sich auf Platz acht verbessert.



Der FC Ränkam schnappte sich am Samstag vor 150 Zuschauern beim 1. FC Miltach den Dreier. Bereits in der ersten Spielminute netzte Maximilian Lankes für die Gäste ein und Timo Schreiner erhöhte in er zwölften Minute. Pavel Bolina konnte in der 28. Minute für die Hausherren verkürzen, doch mehr Chancen konnten in der Partie nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Niklas Linhart, Sebastian Janker







Einen klaren Favoritensieg lieferte Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf vor 100 Fans gegen den 1. FC Rötz ab. Tobias Lorenz netzte in der 23. Minute zum 1:0 ein, Vladimir Kovacevic erzielte zwei Buden in Folge (38., 47.) was die Hausherren in klare Führung brachte, einen Anschlusstreffer landete Dominik Grätsch in der 52. Minute für die Gäste, doch Vladimir Kovacevic nutzte noch zwei weitere Chancen (72., 85.), was Mitterdorf denn klaren Heimsieg einbrachte. Die Nachspielzeit brachte noch eine rote Karte für Armend Jashari mit sich (90.+1., SpVgg). Schiedsrichter: Xaver Block, Richard Kerscher, Benjamin Brauner







Mit einem Remis trennten sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die SG Schönthal-Premeischl vor 120 Besuchern. Durch die Zeitstrafe für Jakub Süsser in der 14. Minute gingen die Hausherren in Unterzahl, gingen dann jedoch durch das Eigentor von Simon Baier in der 38. Minute in Front, den Ausgleich erzielte Lukas Haase in der 41. Minute. Mit einer Zeitstrafe für Jonas Decker in der 81. Minute mussten auch die Gäste in Unterzahl kämpfen, es konnte jedoch keiner mehr seine Chancen verwerten. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, keine Angabe







Den Dreier daheim holte sich die SG Michelsdorf/Cham II vor 200 Schaulustigen gegen den FC Untertraubenbach . Den ersten Treffer landete Lukas Berlinger in der 47. Minute für die Hausherren, durch zwei Buden in Folge von Benedikt Greindl (62., 66.) baute die SG Michelsdorf/Cham II ihre Führung weiter aus, den Heimdreier besiegelte Andreas Roider in der 81. Minute. Schiedsrichter: Michael Schießl, Bastian Schreiner, Xaver Block







Mit einem Heimdreier belohnte sich auch die SG Zandt/Vilzing II. Zu Gast war die SG Waldmünchen/Geigant vor 150 Zuschauern. Mit zwei Buden in Führung ging die SG Zandt/Vilzing II durch Lukas Prasch (43.) und Leo Schönberger (44.) in der ersten Halbzeit. Einen Anschlusstreffer landete Florian Weingärtner in der 72. Minute, mehr war nicht drin. In der 87. Minute sah Lukas Prasch die Ampelkarte (SG Zandt/Vilzing II) und für Lorenz Bücherl gab es in der Nachspielzeit noch die Zeitstrafe (90.+4., SG Waldmünchen/Geigant). Schiedsrichter: Manuel Schmid, Jürgen Roßmann, Franz Hutter







Mit einem klaren Heimsieg ging der FC Chamerau vor 150 Fans gegen die SG Regental vom Feld. Jonas Berzl brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung (23.) und erhöhte in der 62. Minute, die letzte Bude versenkte in der 90. Minute Giuseppe Papaccino für den FC, was ihm die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Marco Göhlich, Leon Edenharter







In einem torlosen Remis trennten sich die SpVgg Eschlkam und die SG Schloßberg am 14. Spieltag vor 120 Zuschauern. In der 88. Minute sah Gästespieler Stefan Münch die Ampelkarte, was keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis haben sollte. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Patrick Will