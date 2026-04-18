Mitterdorf holt Dominik Lugauer vom VfB Bach

Neuzugang Dominik Lugauer (Mitte) wird von Spielertrainer Christian Kufner (links) und Abteilungsleiter Florian Nicklas eingerahmt. – Foto: Reinhard Schreiner

Vom Regensburger Bezirksligisten VfB Bach wechselt Dominik Lugauer zur SpVgg Mitterdorf. Der 24-jährige Altenthanner spielt seit Anfang 2025 für Bach und ist dort eine gesetzte Kraft im Mittelfeld. Zuvor sammelte er im Trikot des SV Sulzbach/Donau ebenfalls Bezirksliga-Erfahrung. „Durch den anstehenden Umbruch beim VfB Bach haben wir unsere Chance gewittert und mal bei Dominik angefragt. Es war sehr gute Gespräche und er kann sich mit unserem Weg, den wir vorhaben, identifizieren“, berichtet Mitterdorfs Spielertrainer Christian Kufner und fährt fort: „Wir wollen unseren Kader in den nächsten Jahren peu à peu verjüngen. Aktuell haben wir eine sehr erfahrene Truppe. Altersbedingt wird die nächsten Saisons der ein oder andere Spieler wegbrechen beziehungsweise den Aufwand nicht mehr leisten können. Deswegen waren wir auf der Suche nach jungen Spielern, die auch eine gewisse Qualität mitbringen. Da passt Dominik wie die Faust aufs Auge. Er wird uns sofort weiterhelfen können und soll nächste Saison in der neuen Mannschaft eine Schlüsselrolle einnehmen, ein Leader werden. Für uns ist es auf jeden Fall – egal in welcher Liga wir nächste Saison an den Start gehen – eine Riesenbereicherung und eine super Verstärkung“, so Kufner, der mit dem Neuzugang im zentralen defensiven Mittelfeld plant.



„Der aktuelle Umbruch beim VfB mit zahlreichen Abgängen und die guten Kontakte zur SpVgg haben den Ausschlag gegeben, mich Mitterdorf anzuschließen. Ich möchte mich beim Zukunftsprojekt einbringen und hoffe, mit meiner Leistung die Mannschaft verstärken zu können“, sagt Dominik Lugauer zu seinem Wechsel. Wie angesprochen, strebt der ambitionierte Kreisligist eine Verjüngungskur des Kaders an. Gleichzeitig will man sich auch qualitativ verstärken. „Wir sind aktuell dabei, Gespräche mit vielversprechenden Talenten zu führen. Wir hoffen, dass sich hier in den nächsten Wochen noch was ergeben wird und sind guter Dinge, dass wir zeitnah die ein oder andere Personalie verkünden können. Zudem wollen wir die besten Talente aus der eigenen Jugend gern in Zukunft mit einbauen“, erklärt der langjährige Vilzinger Leitwolf Christian Kufner, der seinen Vertrag im Nachbarort von Roding längst verlängert hat.