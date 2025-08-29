 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Die SpVgg Eschlkam (links) hat ein wichtiges Heimspiel vor sich.
Die SpVgg Eschlkam (links) hat ein wichtiges Heimspiel vor sich. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Mitterdorf erwartet WiWa – Kellergipfel in Eschlkam

7. Spieltag: Ränkam mit kniffliger Heimaufgabe gegen Chamerau +++ Miltach fordert Primus Schloßberg heraus

Zwei Samstagsspiele eröffnen den siebten Spieltag in der Kreisliga Ost. Zu einer Art Verfolgerduell kommt es zwischen der SG Michelsdorf/Cham II und der SG Zandt/Vilzing II. Zeitgleich gibt Tabellenführer SG Schloßberg seine Visitenkarte bei Aufsteiger FC Miltach ab. Tags darauf empfängt der Rangzweite SpVgg Mitterdorf die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Und auch der Dritte FC Ränkam hat gegen den FC Chamerau keine einfache Heimaufgabe vor der Brust. Im Tabellenkeller fechten indes die beiden Letzten SpVgg Eschlkam und 1. FC Rötz um richtige Punkte.

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
17:00

Der 1. FC Miltach (9., 7) empfängt bereits am Samstag die SG Schloßberg (1., 15). Mit einer knappen Niederlage ging der 1. FC Miltach zuletzt bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn vom Feld, während sich die SG Schloßberg mit acht Buden beim FC Untertraubenbach die Maximalausbeute einholte und somit an der Tabellenspitze steht.

Morgen, 17:00 Uhr
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
17:00live

Bei der SG Michelsdorf/Cham II (7., 9) ist ebenfalls schon am Samstag die SG Zandt/Vilzing II (4., 12) zugegen. Nur knapp gaben sich die Gäste der Partie gegen den FC Ränkam am vergangenen Spieltag geschlagen, die Hausherren hingegen setzten sich knapp gegen die SG Schönthal-Premeischl daheim durch und holten sich den Dreier.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
15:15

Die 1. SG Regental (10., 6) ist am siebten Spieltag zu Gast beim FC Untertraubenbach (12., 5). Während der FC Untertraubenbach sich gegen die SG Schloßberg klar geschlagen gab und somit leer ausging, unterlag die 1. SG Regental gegen die SG Waldmünchen/Geigant nur knapp und konnte somit zuletzt ebenfalls nicht punkten.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
15:15

Der FC Ränkam (3., 14) ist Gastgeber für den FC Chamerau (5., 9). Ganz knapp konnten sich die Hausherren zuletzt bei der SG Zandt/Vilzing II den Dreier einholen, die Gäste der kommenden Partie hingegen bezwangen den 1. FC Rötz zuletzt mit einem klaren 6:0 Heimsieg.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
15:15

Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (8., 9) reist am kommenden Sonntag zur SpVgg Mitterdorf (2., 15). Mit nur einem Treffer konnten sich die Gastgeber der kommenden Partie zuletzt bei der SpVgg Eschlkam die Maximalausbeute einholen, doch auch die Kontrahenten gingen erfolgreich mit einem knappen Heimsieg zuletzt gegen den 1. FC Miltach vom Feld.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
16:00

Bei der SG Schönthal-Premeischl (11., 6) findet sich zum siebten Spieltag die SG Waldmünchen/Geigant (6., 9) am Sonntag ein. Knapp geschlagen geben mussten sich die Hausherren der kommenden Partie gegen die SG Michelsdorf/Cham II am vergangenen Wochenende, die Gäste hingegen sicherten sich knapp die Punkte bei der 1. SG Regental zuletzt.

So., 31.08.2025, 17:00 Uhr
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
17:00

Schlusslicht 1. FC Rötz (14., 1) tritt bei der SpVgg Eschlkam (13., 4) an. Eine klare hohe Niederlage musste sich der Tabellenletzte zuletzt beim FC Chamerau eingestehen, doch auch die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Spieltag gegen die SpVgg Mitterdorf keine Punkte einholen.

