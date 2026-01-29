Mitterdorf: Aufstieg kein Muss – Kader soll verjüngt werden

Christian Kufner, langjähriger Leitwolf der DJK Vilzing, ist seit dieser Saison Spielertrainer in Mitterdorf. – Foto: Lisa Schmaderer

Die Mitterdorfer überwintern als Tabellenzweiter der Kreisliga Ost mit 37 Punkten aus 17 Spielen (12/1/4). „Grundsätzlich sind wir zufrieden, auch mit der Platzierung. Die aktuelle Punktzahl per se ist sehr gut und hätte ich vor der Saison unterschrieben. Mit diesem Punkteschnitt wären wir letzte Saison Meister geworden. Heuer ist mit dem FC Ränkam jedoch ein richtig guter Konkurrent in der Liga, der uns das Leben schwer macht“, berichtet der im Sommer neuinstallierte Spielertrainer Christian Kufner. „Absolut zufrieden“ zeigt sich der langjährige Mittelfeld-Regisseur der DJK Vilzing mit der Entwicklung seiner Truppe: „Wir sind ja eine neu zusammengestellte Mannschaft, die etwas Zeit brauchte sich zu finden. Es geht in die richtige Richtung.“



Einziger Wermutstropfen einer sportlich bisher sehr positiven Runde: mehrere Spieler verletzten sich schwerer. Lucas Lohberger zog sich gleich im ersten Vorbereitungsspiel einen Kreuzbandanriss und war seitdem außer Gefecht gesetzt. Für Christoph Niklas, der sich gut entwickelte, ist die Saison wegen eines komplizierten Armbruchs wohl beendet. Im Herbst zog sich Tobias Bräu einen Außenbandriss im Knie zu. Und auch Kufner selbst erwischte es. Ein Innenbandriss im Knie zwang den „Sechser“ mehrere Wochen zum Zuschauen. „Die Ausfälle haben wir nicht mehr zu hundert Prozent kompensieren können, was sich zum Schluss raus bemerkbar gemacht hat“, erklärt Kufner den Fakt, dass man aus den letzten drei Spielen in 2025 nur einen Punkt holte. „Trotz der ganzen Nackenschläge können wir zufrieden mit der Entwicklung sein. Wir hoffen, stabil aus dem Winter zu kommen und dass in Sachen Verletzungen nichts mehr passiert.“ Lohberger und Bräu werden in der Wintervorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, und auch Kufner hat seine Knieverletzung „so gut wie auskuriert“.



In der sieben Termine umfassenden Restsaison will Mitterdorf den Relegationsplatz absichern. Klassenprimus FC Ränkam hat beide Direktduelle gewonnen, ist angesichts von acht Punkten Vorsprung (bei einem Spiel mehr) kaum noch einzuholen. „Es ist nicht so, dass der Aufstieg verpflichtend ist für uns“, stellt der Spielertrainer klar, schiebt aber nach: „Auch wenn der Druck nicht da ist, unbedingt aufsteigen zu müssen, sind wir trotzdem ambitioniert und wollen mindestens den zweiten Platz verteidigen. Das ist schon unser Ziel. Eine Relegation zur Bezirksliga wäre für den gesamten Verein ein Riesen-Highlight. Und sollte Ränkam Punkte lassen, wollen wir da sein.“



Mit seinen Trainerpartnern Andreas Groß und Tobias Bräu versteht sich Kufner bestens: „Es harmoniert gut. Andi ist eher der Linientrainer und bringt die Punkte ein, die er von außen sieht. Tobi und ich regeln es eher am Platz, bekleiden als Sechser bzw. Sturmspitze zentrale Positionen. Im Training übernimmt jeder seinen Part. Das hat sich gut eingespielt und funktioniert. Wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge.“



Freilich geht der Blick bei der SpVgg Mitterdorf auch schon Richtung neue Saison. Die Personalplanungen laufen auf Hochtouren. Ein Großteil der Trainer und Spieler hat seinen Verbleib für die neue Saison zugesagt. Zugleich soll der mit vielen Ü30-Routiniers gespickten Truppe eine Art Verjüngungskur unterzogen werden. Christian Kufner erklärt dazu: „Wir wollen die Altersstruktur im Kader ein wenig verjüngen, weil wir doch eine eher alte Mannschaft sind. Drei, vier junge Spieler sollen kommen. An den jungen Talenten sind viele Vereine dran, daher ist das nicht ganz einfach. Dennoch sind wir positiv gestimmt.“ In der anstehenden Wintervorbereitung testet der Kreisliga-Zweite unter anderem gegen die Bezirksligisten SV Wenzenbach, SG Chambtal und SpVgg Ramspau mit Kufners ehemaligem Mitspieler David Romminger.