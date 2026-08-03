Mitterdorf, Arnschwang und WiWa marschieren – Chambtal atmet auf

Durch einen Auswärtssieg in Premeischl wahrt die DJK Arnschwang (links) ihre weiße Weste. – Foto: Julia Baumann

In der Kreisliga Ost hält sich ein Trio auch nach dem dritten Spieltag weiter schadlos. Die SpVgg Mitterdorf, die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die DJK Arnschwang feierten den dritten Saisonsieg. Damit ist der Traumstart perfekt! Ihr erstes Erfolgserlebnis hatten nun auch die DJK Vilzing II, der 1. FC Miltach und Bezirksliga-Absteiger SG Chambtal. Dagegen sind mit der SG Schloßberg und dem FC Untertraubenbach zwei Teams weiter ohne Punkt.



Die SG Chambtal sicherte sich am Freitag vor 200 Schaulustigen auf heimischem Terrain den ersten Saisonsieg gegen die angereiste SpVgg Eschlkam. In der 56. Minute brachte Kevin Voegerl die Hausherren der Partie in Front, doch Alex Trachta (58.) glich kurz darauf aus. Den entscheidenden Treffer landete Nicolas Bucher in der 71. Minute, was den Gastgebern den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Max Piendl, Andreas Müller, Konrad Heuberger







Ebenfalls mit einem Heimdreier belohnte sich der 1. FC Miltach am dritten Spieltag. Die SG Waldmünchen/Geigant dagegen ging vor 175 Zuschauern leer aus. Michael Neumeier landete in der 52. Minute den Siegestreffer für die Hausherren der Partie. Schiedsrichter: Lukas Höcherl, Chaitanya Joshi, Manuel Schmid







Bei der SG Chamerau-Chammünster gingen vor 250 Fans die Punkte an die SG Michelsdorf/Cham II. Benedikt Greindl erzielte in der 32. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Dominik Gregori konnte in der 37. Minute zum Ausgleich Einnetzen. Kurz vor der Halbzeitpause gingen die Gäste durch Simon Fischer (43.) erneut in Front. Elias Smolka (60.) und Elias Weitzer (66.) bauten die Führung weiter aus und Giuseppe Papacciono konnte in der 68. Minute noch einen Anschlusstreffer für die Hausherren landen, doch der Dreier ging klar an die SG Michelsdorf/Cham II. Schiedsrichter: Domenic Muhr, Ludwig Held, Werner Gabler







Die SpVgg Mitterdorf feierte vor 220 Zuschauern zu Gast bei der SG Schloßberg den dritten Sieg im dritten Spiel. Bereits in der dritten Spielminute konnte Enno Lattermann für die Hausherren das 1:0 erzielen, doch Dominik Lugauer gelang in der elften Minute der Ausgleich und Tobias Lorenz brachte in der 13. Minute die Gäste dann in Front. Einen Ausgleichstreffer landete Florian Leopold in der 51. Minute, doch Tobias Bräu sorgte in der 71. Minute für 3:2 für die SpVgg Mitterdorf. Zwei Ampelkarten brachten die Hausherren in Unterzahl (87., Jonas Fischer, 88., Sebastian Meier) und Vladimir Kovacevic nutzte die Nachspielzeit (90.+1.um den Dreier zu besiegeln. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Korbinian Bruckmaier, Volodymyr Hryhorenko













Vor 250 Fans holte sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn gegen den FC Stamsried einen knappen Heimdreier und wahrt somit ihre weiße Weste. In der 61. Minute gingen die Gäste durch Christian Ellmann in Front, doch ein Elfmeter in der 80. Minute und ein weiterer Treffer in der 85. Minute durch Jonas Fischer brachte den Hausherren die Maximalausbeute ein. Für die Gäste brachte die Nachspielzeit noch eine Ampelkarte (Dennis Bauer, 90.+5.) mit sich. Schiedsrichter: Thomas Schulze Bertelsbeck, Louis Lankes, Markus Wittmann







Die SG Schönthal-Premeischl konnte am dritten Spieltag nicht punkten, dafür holte sich die DJK Arnschwang vor 100 Besuchern der Partie den nächsten Dreier. Bereits in der sechsten Spielminute konnte Jonas Decker die Hausherren in Front bringen, doch Florian Kolbeck sorgte in der 34. Minute für das 1:1. Moritz Ammon brachte die Gäste in der 47. Minute dann in Führung. Die Gastgeber gingen in der Nachspielzeit in Unterzahl durch die gelb-rote Karte für Jonas Decker (90.+1.) und Jonas Augustin konnte die Nachspielzeit nutzen (90.+5.) um die Maximalausbeute für Arnschwang zu besiegeln.







Keine Chancenverwertung war für den FC Untertraubenbach am vergangenen Wochenende drin. Die angereiste DJK Vilzing II holte sich mit vier Buden die Maximalausbeute vor 100 Zuschauern ein. Den ersten Treffer landete Hannes Auer in der 26. Minute und Benedikt Laumer erhöhte bereits eine Minute später (27.) und legte in der 33. Minute noch eine Bude drauf. Dann gingen die Gäste durch die Ampelkarte für Simon Siegl in der 42. Minute in Unterzahl, doch Lutz Hastreiter erzielte in der 68. Minute das 4:0 für Vilzing II. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Mario Bauer, Patrick Will