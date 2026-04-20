Mittenwald schießt Megas GAP ab – Habach II spielt Remis

Können nur zuschauen: Habachs Thomas Andre (l.) spielt die Schlehdorfer Defensive um Leonhard Sam (2.v.l.) schwindelig. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Einen Negativpunkt haben die Fußballer von Ioannis Hristoforidis am Samstag erreicht. Erstmals verloren sie in dieser A-Klassensaison zweistellig. Mit 2:10 kam der FC Megas im heimischen Käfig gegen den FC Mittenwald unter die Räder.

In der Pause musste Hristoforidis seinen Torhüter Abdul Abdalla dann wegen Kopfschmerzen rausnehmen und sich selbst zwischen die Pfosten stellen. Mit Kampf wollte das Schlusslicht auf den Anschlusstreffer drücken. „Aber irgendwie ging unsere ganze Ordnung verloren.“ Mittenwald bestrafte das eiskalt. Acht verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein.

Dabei sprach im ersten Spielabschnitt nichts für ein solches Debakel. Zwar sorgte ein Horrorstart samt Eigentor und schnellem zweiten Gegentreffer für das 0:2, aber „dann haben wir uns ganz gut gefangen“, betont Hristoforidis. Das fand selbst sein Trainerkollege Maximilian Tauwald. „Wir hatten schon die besseren Ansätze, aber Megas hat immer wieder kleine Nadelstiche gesetzt.“ Die führten nicht zum Erfolg.

SV Krün – 1. FC Penzberg U23 2:0

Die leichtesten drei Punkte der Saison haben die Krüner Fußballer geholt. Gegner Penzberg brachte kein Team zusammen, sagte ab und reichte den Dreier an die Isartaler weiter. Freitagabend kurz vor Mitternacht meldeten sich die Verantwortlichen des 1. FC. „Da habe ich schon zwei Stunden geschlafen“, scherzt Krün-Trainer Matthias Schmidt. Unglücklich war der SVK nicht über das freie Wochenende. Der harte Kern weilte bei einem Junggesellenabschied auf Mallorca.

ESV Penzberg II – FC Bad Kohlgrub 2:1 (1:1)

Natürlich gab es Komplimente für den Gegner. Ein beträchtlicher Anteil dieser Kohlgruber Niederlage gehörte den Reserve-Fußballern des ESV Penzberg. „Die haben aus ihren Möglichkeiten alles gemacht“, lobt Sebastian Moser, Coach der Ammertaler, nach dem 1:2. Seine Mannen hingegen fanden sich in der unbequemen Umgebung – holpriger Platz, kompakt stehender Gegner – nicht zurecht. „Am Ende einfach zu wenig.“

Der Start deutete noch nicht auf den Ausgang hin. Kohlgrub verdiente sich sein Tor, das auch noch schön anzusehen war. Nach einem Gewühl im Strafraum zog Dominik Strauß per Volley ab. Doch irgendwann „haben wir den Faden verloren“, erzählt der Coach. Der Ausgleich aus dem Nichts nur zwei Minuten danach (33.) richtete mehr Schaden als erwartet an. Gegen die zwei bulligen ESV-Stürmer agierte die Abwehr zu passiv, später – beim Siegtor des ESV – kam noch ein kapitaler Fehlpass hinzu. Von diesem Moment (Minute 56) an war’s eine Sisyphus-Arbeit für Kohlgrub. Während Penzberg geschickt verteidigte, ging beim FC zu wenig zusammen. Die größten Chancen ließen die Gäste aus. Max Angerer schlug ein Luftloch beim Abschluss, Samuel Krippner traf den Pfosten. So blieb Moser nichts anderes übrig, als Penzberg Respekt auszusprechen.

SC Eibsee Grainau – SV Eschenlohe 2:2 (2:1)

Zwei gänzlich unterschiedliche Meinungen hatten die Trainer zum Spiel ihrer Mannschaften. Während Eschenlohes Florian Mayr das 2:2 in Ordnung fand, weil „es von beiden Seiten keine gute Partie gewesen ist“, trauerte Christoph Saller zwei verlorenen Punkten hinterher. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, vielleicht sogar die beste im bisherigen Saisonverlauf“, betont Grainaus Coach. Daran konnten seine Fußballer in Hälfte zwei zwar nicht mehr anknüpfen, dennoch wäre für ihn ein Sieg verdient gewesen. „Am Ende haben wir uns das Remis selbst zuzuschreiben, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“

Grainau kontrollierte das Spiel, während die Gäste auf Fehler lauerten. Und die kamen. Philipp Mann schoss den SVE nach sieben Minuten in Führung. Grainau konterte mit Tassilo Süßl (Elfmeter) und Leon Innerkofler. Doch weil Marios Kanakidis nach der Halbzeit auf 2:2 stellte, wurde es nichts mit dem erhofften Dreier für Grainau. Mayr sagt: „Klar hatten die Gastgeber mehrere kleine Chancen, aber auch nichts Zwingendes. Wir sind froh, dass wir Grainau ein wenig ärgern konnten.“

TSV Oberammergau – SV Bad Heilbrunn II 3:1 (0:1)

Trotz des zweiten Sieges innerhalb von vier Tagen war Hüseyin Pekhamarat überhaupt nicht einverstanden mit dem Auftritt seiner Oberammergauer Fußballer am Samstag. „Ich weiß nicht, was da in den Köpfen meiner Spieler vorgegangen ist“, sagt der Trainer nach dem knappen 3:1 gegen den SV Bad Heilbrunn II. „Wir haben nicht gekämpft und nicht ins Spiel gefunden.“

So fügte sich auch der Führungstreffer für das Kellerkind ins Bild dieses Auftritts ein. Zwei Oberammergauer Spieler trafen den Ball nicht, der dann dem völlig frei stehenden Alexandru Giurgiu vor die Füße fiel. Dass am Ende doch ein Dreier für die Oberammergauer heraussprang, lag an einer deutlichen Leistungssteigerung. Manuel Loch setzte Marvin Otto in Szene – das 1:1. Und Loch verdiente sich noch einen weiteren Scorerpunkt, nachdem er den Ball zu Noll zu Nanno Hensold weitergeleitet hatte.

ASV Habach II – FC K. Schlehdorf 2:2 (1:0)

Vorübergehend geht’s an die Tabellenspitze. Und das trotz eines glücklichen Remis. „Wäre ein Big Point gewesen, wenn wir gewonnen hätten“, sagt Andreas Mathäus ob der Niederlage des FC Bad Kohlgrub. Doch auch sein Team hätte es in Habach fast erwischt. Mit 0:2 lag der FC Kochelsee Schlehdorf in der Schlussphase im Hintertreffen. Weil Simon Wagner im ersten Abschnitt eine Hereingabe ins eigene Tor bugsierte und Florian Neuschl nach dem Seitenwechsel einen Konter für die ASV-Reserve veredelt hatte.

Anfangs waren die Gäste gut im Spiel. „Aber der letzte Ball und die Torgefahr haben gefehlt“, reflektierte Mathäus. Nach dem Rückstand sei sein Team „etwas zu ungeduldig“ gewesen. Bis Max Rzynski des Weges kam und per Doppelschlag – das 2:2 fiel in der 95. Minute – einen Zähler rettete. „Er hatte wieder einen sehr guten Tag.“