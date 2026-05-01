Die Kaiserstühler waren vom Start weg voll in der Partie. Eine hohe Intensität und Pressing schienen den FV Herbolzheim zu überraschen. Die Mannen aus dem Erletal wussten um die enorme Bedeutung dieser Partie. Ein Sieg ist Pflicht – nichts anderes zählt ! Voll auf Angriff, statt abwarten und mal schauen. Genau die richtige Herangehensweise der Interim- und Spielertrainer Baransel Yurttas und Alexander Schillinger (Kreuzbandriss – gute Genesung Alex). Nun ist man „Mittendrin statt nur dabei“…

Das 1:0 war Toptorjäger Erdogan Aldemir vorbehalten (9.). Vom äußeren Strafraumeck kam er freizum Abschluss und schlenzte den Ball in den Winkel. Diese frühe Führung setzte bei den Hausherren noch mehr Energie und Selbstvertrauen frei. Bereits in der 16.Spielminute fiel das 2:0. Lukas Stenner brach am rechten Flügel durch und passte in die Mitte. Dort nahm Hussein Bazzi das Spielgerät an und vollendete mit aller Konsequenz. Die Gäste boten viel zu viele Räume an und hatten Schwierigkeiten mit der positiven Aggressivität des SV Endingen. Das 3:0 sollte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Nach einem langen halbhohen Ball ins Mittelfeld von SVE-Rückhalt Lukas Wunderlich, gelang es Albion Bojaj den Ball durchzustecken und somit Hussein Bazzi auf die Reise zu schicken. Dieser lief auf den FVH-Keeper zu und nagelte „das Ding“ unter die Latte (30.). Danach atmeten die Gastgeber erst mal durch. Der Plan ging bis dato voll auf…

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Gäste das schnelle 3:1 zu erzielen. Doch SVE-Torwart Lukas Wunderlich konnte in einem 1vs1 aus kurzer Distanz den Einschlag verhindern. In der Folge hatte der FV Herbolzheim etwas mehr Spielanteile, kam aber nicht zu Hochkarätern. Die Defensive um Abwehrchef Baransel Yurttas machte einen guten Job und verteidigte vieles weg. Der SVE versuchte nun mehr übers Konterspiel zum Erfolg zu kommen. Hier gab es mehrere vielversprechende Angriffe, welche aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden. In der 78.Spielminute gab es dann einen klaren Foulelfmeter für die Breisgauer. Diesen konnte Egemen Gülec sicher und unhaltbar im Eck platzieren – 3:1. Danach das selbe Bild wie zuvor: Die Gäste engagiert nach vorne, der SVE gut verteidigend aber offensiv zu fahrig. Aber egal, denn der Schlusspfiff ertönte und der Jubel über die wichtigen drei Punkte war hörbar und sichtbar...

Fazit

Der immense Druck vor der Partie diese gewinnen zu müssen, wandelte die Mannschaft in positive Energie um. Man war gallig in den Zweikämpfen, pushte sich gegenseitig und zeigte eine hohe Effizienz. Das 3:0 zur Halbzeit war für den FV Herbolzheim eine zu hohe Hypothek um die Partie noch drehen zu können. Dies gelingt nicht alle Tage, außer man heißt Bayern München (in Mainz, zuvor Freiburg). Unterm Strich bleiben die drei Punkte verdient im Erle. Der Heimsieg war ein wichtiger Schritt in der Tabelle. Nun folgt ein weiteres Heimspiel mit ähnlichen Voraussetzungen...

Am Sonntag, 10.05. empfängt der SV Endingen die Reserve vom Freiburger FC. Die Partie wird um 15:00 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter