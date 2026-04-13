„Mittendrin im Abstiegskampf" – Berg muss sich Aying geschlagen geben

MTV Berg Trainer Maximilian Wagner – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Nach der nächsten Pleite gegen ein abstiegsbedrohtes Team schrillen beim MTV Berg endgültig die Alarmglocken. „Wir sind mittendrin im Abstiegskampf“, konstatierte MTV-Coach Maximilian Wagner ernüchtert. Die sechs Punkte Abstand zum ersten Relegationsplatz seien kein Ruhekissen. Die Sorgenfalten bei Wagner werden auch größer, weil die Leistung am Samstag auf dem Rasenplatz am Lohacker zu wünschen übrig ließ. „Wir haben verdient verloren“, bekannte Wagner.

Nach soliden ersten 25 Minuten inklusive Führung durch Torjäger Marcel Höhne, der perfekt in Szene gesetzt worden war, verloren die Hausherren am Samstag komplett den Faden. Die Gäste aus Aying und Helfendorf vergaben jedoch alle ihre Chancen, auch weil MTV-Keeper John Vaasen gute Paraden zeigte. „Die Pausenführung war glücklich“, gestand Wagner. Nach dem Seitenwechsel agierten die Platzherren, die auf die verhinderten Crnjak-Brüder Mijo und Bernard verzichten mussten, zunächst wieder stabiler. Doch das hielt nicht lange an. „Das 1:1 lag in der Luft“, berichtete Wagner. Nach einer Eckenvariante der Gäste war es dann soweit. Jakob Lechner erzielte sehenswert den Ausgleich. Sieben Minuten später ging die Spielgemeinschaft verdient in Front. Erst jetzt wachte der MTV wieder auf. Höhne scheiterte jedoch am Aluminium, und Tim Kaysers Versuch wurde auf der Linie geblockt. In der Nachspielzeit kassierten die Berger nach einem Konter auch noch das entscheidende 1:3 in Unterzahl, Kamil Horasan hatte eine Zehn-Minuten-Strafe kassiert.

„Man merkt einfach, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Wir müssen derzeit sehr gut spielen, um die Spiele für uns zu entscheiden“, sagte Wagner. „Die 50/50-Spiele können wir derzeit nicht gewinnen“, so der Übungsleiter nach der dritten Niederlage des MTV in Serie.