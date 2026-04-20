Mitten im Titelrennen: Top-Torjäger der Landesliga verkündet Abschied

– Foto: Axel Kammerer

Sportlich läuft es bei den Fußballern des VfB Ottersleben weiterhin hervorragend. Trotz 0:1-Rückstands sicherte sich der Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Nord am Sonnabend noch spät den 3:1-Heimerfolg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Mit dem 13. Sieg in Serie liegt der Tabellenführer voll auf Kurs: Verbandsliga-Rückkehr. Abseits des Platzes müssen die Ottersleber allerdings einen personellen Rückschlag verkraften.

So verbreitete der Verein am Sonntag ein Statement von Anton Fink, in dem der Top-Torjäger der Landesliga seinen Abschied im Sommer verkündet. "Nach 17 Jahren im Verein ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, den VfB Ottersleben zu verlassen", heißt es darin. Zum Spielerprofil:

"Als Ottersleber Junge habe ich hier alle Jahrgänge durchlaufen und den Weg bis in die erste Männermannschaft geschafft. Diese Zeit hat mich geprägt und ich blicke mit viel Dankbarkeit darauf zurück", wird Fink zitiert. Nach dieser Saison aber wolle der 21-Jährige "ein neues Kapitel beginnen und mich neuen Herausforderungen stellen", so Fink weiter.

Wo der Offensivspieler jene Herausforderungen finden wird, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Mit seinen Leistungen hatte sich der 27-fache Torschütze - und damit erfolgreichste Angreifer beider Landesliga-Staffeln - auch in den Fokus der Oberligisten gespielt.

Vorzeichen für einen neuen Verein haben sich verdichtet

Zuletzt aber führte die Spur zu keinem höherklassigen Team: Immer wieder wurde der Name Anton Fink mit dem Burger BC in Verbindung gebracht. Der hoch ambitionierte Tabellenführer der Landesklasse 1 hatte schon vor der Verpflichtung von Ex-FCM-Torjäger Christian Beck erklärt, sich nicht an Spekulationen um mögliche Neuzugänge beteiligen zu wollen.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, dürfte feststehen: Fink wird in der neuen Saison für den BBC in der Landesliga auflaufen - während der VfB Ottersleben, der für ihn "immer ein besonderer Verein" bleibe, im Falle des Aufstiegs wieder eine Klasse darüber in der Verbandsliga antreten könnte.