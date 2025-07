Eigentlich sah der Plan vor, am Sonntag noch ein Spiel in Hamburg zu gucken – gegebenenfalls auch auf der Rückfahrt nach Berlin nochmal eine Pause für einen Kick einzulegen.

Das Trainerteam der Ama Zwee durchkreuzte diese Pläne allerdings, indem es ein Testspiel gegen die neugegründete dritte Mannschaft vom BFC Meteor ansetzte.

Damit war für den Teilzeitassi und mich klar, dass es direkt nach Berlin gehen würde.

Nach einem Frühstück – obwohl es kein offizielles Frühstück gab – rollten wir über eine erschreckend volle Autobahn zurück gen Muddastadt.

Bei Gesprächen über Gott und die Welt bemitleidete ich den Fahrer ein wenig. Denn nicht nur diverse Sonntagsfahrer, sondern auch der ständige Wechsel zwischen Platzregen und Sonnenschein machten das Fahren heute ziemlich anstrengend.

Wie unglaublich ignorant die Menschen heute im Straßenverkehr waren, zeigte sich kurz vor unserem Ziel: Zwei Leute, vermutlich Vater und Tochter, begrüßten sich mit einer Umarmung mitten auf der Straße. Es war ihnen völlig egal, dass sie damit mehrere Autos aufhielten. Dem Fahrer vor uns schien das auch nichts auszumachen, aber der Teilzeitassi betätigte einmal kräftig die Hupe – zurecht.

Die beiden blockierenden Personen waren sich offenbar nicht sicher, wer nun gehupt hatte, machten aber die Straße frei.

Zweimal rechts abbiegen später hatten wir einen Parkplatz gefunden und betraten kurz darauf den Sportplatz.

Einige Spieler der Ama Zwee waren verwundert, uns zu sehen – wussten sie doch, dass wir eigentlich in Hamburg waren. Aber wir sind halt pflichtbewusst. Ganz so wie der Anzeigenhauptmeister, der natürlich schon da war und auf unsere Erlebnisberichte brannte.

Auch wenn wir für dieses Spiel heute auf einen neuen Ground verzichteten, fand ich es schön, hier zu sein.

Immerhin sah ich hier im Januar 2007 mein erstes Ama-Zwee-Spiel. Wer weiß, ob ich heute da wäre, wo ich bin, wenn ich damals nicht die Pokalsensation im Elfmeterschießen gegen die zweite Mannschaft von Union gesehen hätte.

Auf dem Feld lief die neue Hertha-Mannschaft nach anfänglichen Problemchen ganz gut zusammen. Dafür, dass leider erneut so viele Spieler ersetzt werden mussten, sah das eigentlich ziemlich ordentlich aus.

Okay, der Gegner ist eine neue Kreisliga-C-Truppe, die so noch nie zusammengespielt hatte. Trotzdem waren bei Hertha gute Ansätze zu erkennen.

Ob man auch mit stärkeren Gegnern mithalten kann, wird sich in den nächsten Tests zeigen.





Bis dahin bleiben wir optimistisch.