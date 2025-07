Mittelstürmer vom FC Rot-Weiß Erfurt wechselt zum VfB Krieschow

Der VfB Krieschow freut sich über einen talentierten Neuzugang: Aaron Stephan verstärkt ab sofort unsere erste Männermannschaft. Der 19-jährige Mittelstürmer bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beeindruckende fußballerische Entwicklung mit und passt perfekt in unser junges, ambitioniertes Team.

Seine fußballerische Laufbahn begann Aaron beim Hoyerswerdaer SV. Von dort wechselte er in den Nachwuchsbereich des FC Energie Cottbus, wo er seine Grundlagen weiter ausbaute. Den nächsten wichtigen Schritt machte er schließlich beim FC Rot-Weiß Erfurt. In der U19 der Thüringer entwickelte er sich schnell zu einem Leistungsträger und sammelte in der A-Junioren-Bundesliga wichtige Erfahrungen auf hohem Niveau. In der Saison 2024/25 kam Aaron dort auf 26 Einsätze, erzielte sechs Treffer und war mit über 1.600 Einsatzminuten einer der verlässlichsten Akteure seines Teams.