Mittelstürmer kehrt zum Oberligisten zurück

Lekaj, der mit seinen 1,90 Meter Körpergröße und seiner physischen Präsenz bereits von Juli 2019 bis Juni 2023 das Trikot des GSV trug, kehrt nun nach zwei Jahren zurück an seine alte Wirkungsstätte. Zuletzt stand er bei der TSG Backnang unter Vertrag, wo er in 37 Spielen 19 Tore erzielte – eine beeindruckende Bilanz, die seinen Torriecher unterstreicht.

Der Verein und die Anhänger heißen Gentian Lekaj herzlich willkommen zurück in Göppingen.

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der Oberliga-Saison 2025/2026 aus:

1. Spieltag

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FV Ravensburg

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Nöttingen

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Essingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - SV Oberachern

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfR Mannheim - TSG Backnang

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfR Aalen - FC Denzlingen

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FC 08 Villingen - SSV Reutlingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - Türkspor Neckarsulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr Karlsruher SC II - 1. CfR Pforzheim



2. Spieltag

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FV Ravensburg - VfR Aalen

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Mannheim

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Türkischer SV Singen

Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSG Backnang - FSV Hollenbach

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FC Nöttingen - 1. Göppinger SV

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SV Oberachern - Karlsruher SC II

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr Türkspor Neckarsulm - SSV Reutlingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FC 08 Villingen - TSV Essingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. FC Normannia Gmünd



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSV Essingen - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - FC Denzlingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Mannheim - FV Ravensburg

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Aalen - FC Nöttingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC 08 Villingen - Türkspor Neckarsulm

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. CfR Pforzheim

So., 17.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - SV Oberachern

So., 17.08.25 15:00 Uhr Karlsruher SC II - TSG Backnang