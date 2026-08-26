Mittelrheinpokal: Schafhausen fordert Viktoria Köln

– Foto: Andre Peters

Zum Abschluss der ersten Runde im Verbands-Pokal kommt es am heutigen Mittwoch um 18:30 Uhr zu einem ungleichen Duell: Landesligist Union Schafhausen empfängt auf dem „Kuhlert“ in Heinsberg den Drittligisten und Titelverteidiger Viktoria Köln. Während der favorisierte Profiklub voll im Wettkampfmodus steht, sucht der Außenseiter nach einem holprigen Pflichtspielstart seine Form.

Für Schafhausen beginnt die Meisterschaft in der Landesliga erst am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Teutonia Weiden. Nach zwei Jahren in der Mittelrheinliga stieg das Team von Trainer Jörg Halfenberg in der Vorsaison als Tabellenneunter ab und qualifizierte sich als Vize-Kreispokalsieger Heinsberg für den Verbandspokal, wo im Vorjahr nach einem 2:0 bei Hilal-Maroc Bergheim in Runde zwei gegen den SV Eilendorf (0:3) Endstation war. Der Start in die neue Spielzeit verlief ausbaufähig: Im diesjährigen Kreispokal unterlag Schafhausen dem B-Ligisten SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath überraschend mit 0:2, ehe ein Testspiel gegen den Bezirksligisten SC Erkelenz mit 5:1 gewonnen wurde.

Viktoria Köln mit DFB-Pokal-Dramatik im Rücken

Ganz anders ist die Lage beim favorisierten Drittligisten. Viktoria Köln reist als amtierender Pokalsieger und gemeinsam mit Waldhof Mannheim dienstältester Klub der 3. Liga an. Neben zwei Meisterschaftsspielen (Niederlage gegen Jahn Regensburg, Sieg gegen den VfB Stuttgart II) forderten die Kölner am Samstag im DFB-Pokal den Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg unter Trainer Miroslav Klose heraus und schieden nach einem 1:1 in der Nachspielzeit erst mit 4:5 im Elfmeterschießen aus.