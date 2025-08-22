Mittelrheinpokal: Oberliga-Duell und drei B-Liga-Teams

Für viele Vereine ist es das erste Pflichtspiel vor dem Ligastart am kommenden Wochenende – und der Mittelrheinpokal bietet gleich besondere Geschichten. Die Profiklubs haben ihre Aufgaben bereits erledigt: Der Bonner SC (4:2 gegen Rhenania Bessenich), Alemannia Aachen (6:1 gegen Düren), Viktoria Köln (5:1 gegen Germania Teveren) und Fortuna Köln (5:1 gegen Bergisch Gladbach 09) gaben sich keine Blöße.
Erstmals nehmen aufgrund der Pokalreform 64 Mannschaften am Wettbewerb teil. So haben sich mit dem VfR Bachem, TuS Roisdorf und TuS Herchen gleich drei Teams aus der Kreisliga B qualifiziert und dürfen sich nun mit höherklassigen Gegnern messen.
Ein Highlight steigt am Sonntag in Weiden: Dort empfängt der FC Teutonia als Mittelrheinligist den Aufsteiger Sportfreunde Düren zum direkten Duell zweier Ligakonkurrenten.
Freitag, 22.08.25 um 20:00 Uhr: SC Uckerath - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
Samstag, 23.08.25 um 14:00 Uhr: SG Flamersheim / Kirchheim - FC Wegberg-Beeck
Samstag, 23.08.25 um 17:00 Uhr: TuS Herchen - SC Fliesteden 1931
Samstag, 23.08.25 um 18:30 Uhr: SC Erkelenz - FC Hennef 05
Sonntag, 24.08.25 um 13:30 Uhr: Niersquelle Kuckum - FC Pesch
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: TuS Roisdorf 1932 - SV Kurdistan Düren
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Germania Zündorf 1913 - SV Eilendorf
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 - SSV Bornheim
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SC 08 Elsdorf - SC Germania Erftstadt-Lechenich
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Hürth - BC Viktoria Glesch-Paffendorf
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Rheinsüd Köln - SC Blau-Weiß 06 Köln
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Hilal-Maroc Bergheim - Union Schafhausen
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Wahlscheider SV - Eintracht Verlautenheide
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Rot-Weiß Merl - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SC Fortuna Bonn - SV Schlebusch
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Sportvereinigung Deutz 05 - SV Eintracht Hohkeppel
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Schönenbach 1920 - SSV Merten
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Dynamo Erkelenz - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: TV Konzen - DJK Rasensport Brand
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich - Viktoria Arnoldsweiler
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel - SpVg Porz 1919
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Vorgebirge zg. - Siegburger SV 04
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren
Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: VfR Bachem - Germania Lich-Steinstraß
Sonntag, 24.08.25 um 15:15 Uhr: TV Hoffnungsthal 1907 - SpVg Frechen 20
Sonntag, 24.08.25 um 15:15 Uhr: SV Schöneseiffen 1950 - SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
Sonntag, 24.08.25 um 15:30 Uhr: Kohlscheider BC - VfL Vichttal
Sonntag, 24.08.25 um 16:00 Uhr: SV Scherpenseel-Grotenrath - FV Wiehl 2000
Schon am kommenden Dienstag, den 26. August 2025, lost der FVM um 17.00 Uhr die weiteren Partien aus. Für die Sieger der ersten Runde geht es dann vom 23. bis 25. September 2025 in der zweiten Runde darum unten den besten 16 Teams zu landen.