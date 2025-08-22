Mittelrheinpokal: Oberliga-Duell und drei B-Liga-Teams

Alemannia Aachen ist bereits für die zweite Runde qualifiziert. – Foto: Gerhard Hannappel

Für viele Vereine ist es das erste Pflichtspiel vor dem Ligastart am kommenden Wochenende – und der Mittelrheinpokal bietet gleich besondere Geschichten. Die Profiklubs haben ihre Aufgaben bereits erledigt: Der Bonner SC (4:2 gegen Rhenania Bessenich), Alemannia Aachen (6:1 gegen Düren), Viktoria Köln (5:1 gegen Germania Teveren) und Fortuna Köln (5:1 gegen Bergisch Gladbach 09) gaben sich keine Blöße.

Erstmals nehmen aufgrund der Pokalreform 64 Mannschaften am Wettbewerb teil. So haben sich mit dem VfR Bachem, TuS Roisdorf und TuS Herchen gleich drei Teams aus der Kreisliga B qualifiziert und dürfen sich nun mit höherklassigen Gegnern messen. Ein Highlight steigt am Sonntag in Weiden: Dort empfängt der FC Teutonia als Mittelrheinligist den Aufsteiger Sportfreunde Düren zum direkten Duell zweier Ligakonkurrenten.

Alle Spiele in der Übersicht Freitag, 22.08.25 um 20:00 Uhr: SC Uckerath - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900



Samstag, 23.08.25 um 14:00 Uhr: SG Flamersheim / Kirchheim - FC Wegberg-Beeck

Samstag, 23.08.25 um 17:00 Uhr: TuS Herchen - SC Fliesteden 1931

Samstag, 23.08.25 um 18:30 Uhr: SC Erkelenz - FC Hennef 05



Sonntag, 24.08.25 um 13:30 Uhr: Niersquelle Kuckum - FC Pesch

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: TuS Roisdorf 1932 - SV Kurdistan Düren

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Germania Zündorf 1913 - SV Eilendorf

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 - SSV Bornheim

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SC 08 Elsdorf - SC Germania Erftstadt-Lechenich

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Hürth - BC Viktoria Glesch-Paffendorf

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Rheinsüd Köln - SC Blau-Weiß 06 Köln

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Hilal-Maroc Bergheim - Union Schafhausen

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Wahlscheider SV - Eintracht Verlautenheide

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Rot-Weiß Merl - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SC Fortuna Bonn - SV Schlebusch

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: Sportvereinigung Deutz 05 - SV Eintracht Hohkeppel

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Schönenbach 1920 - SSV Merten

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Dynamo Erkelenz - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: TV Konzen - DJK Rasensport Brand

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich - Viktoria Arnoldsweiler

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel - SpVg Porz 1919

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: SV Vorgebirge zg. - Siegburger SV 04

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren

Sonntag, 24.08.25 um 15:00 Uhr: VfR Bachem - Germania Lich-Steinstraß



Sonntag, 24.08.25 um 15:15 Uhr: TV Hoffnungsthal 1907 - SpVg Frechen 20

Sonntag, 24.08.25 um 15:15 Uhr: SV Schöneseiffen 1950 - SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach

Sonntag, 24.08.25 um 15:30 Uhr: Kohlscheider BC - VfL Vichttal

Sonntag, 24.08.25 um 16:00 Uhr: SV Scherpenseel-Grotenrath - FV Wiehl 2000