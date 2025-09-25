Mittelrheinpokal: Merten und Teutonia Weiden müssen Segel streichen

Vier haltbare Gegentore, eine rote Karte und zu wenig Killer-Mentalität

Der SSV Merten ist in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals ausgeschieden. Beim Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind kassierte der Mittelrheinligist eine 3:4 (1:1)-Niederlage, obwohl er zwischenzeitlich zweimal in Führung lag. Besonders ärgerlich für Trainer Bünyamin Kilic: „Wir bekommen vier Tore, die leider haltbar sind. Irgendwann ist man es auch leid.“

Die Gäste hätten früh in Führung gehen können, kombinierten sich mehrfach gut in den Strafraum, ließen aber beste Möglichkeiten liegen. Stattdessen traf Clemens Meyer für Hohenlind (38.), ehe Michael Okoroafor im direkten Gegenzug ausglich (40.). Nach der Pause brachte erneut Okoroafor den SSV Merten in Front (52.). Kurz darauf sah Sang-yoon Woo nach einer Notbremse die Rote Karte – eine Entscheidung, die Kilic „sehr, sehr fragwürdig“ nannte. Hohenlind nutzte die Überzahl eiskalt: Rene Eschmann (55.) und Dennis Leon Riering (65.) drehten die Partie. Joker Jerome Propheter glich noch einmal aus (67.), doch erneut Meyer erzielte den entscheidenden Treffer für die Gastgeber (73.).

Kilic machte die eigene Abschlussschwäche ebenso wie Defensivfehler verantwortlich: „Wir starten gut, müssen wie in den Spielen zuvor auch früh in Führung gehen. Der Abschluss ist eine Qualität – und dann verlierst du das Spiel über solche Tore.“ Auch die Rotation mit vielen neuen Spielern habe nicht funktioniert. „Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe. Die Rotationsmaschine hat leider nicht funktioniert. Wir waren zu schwach." Gleichzeitig nimmt Kilic seine Spieler in die Pflicht: "Jeder hat den Anspruch in der Mittlerheinliga in der ersten Elf zu stehen. Da erwarte ich einfach von den Jungs die heute gespielt haben eine Reaktion. Die Reaktion blieb in den größten Teilen aus."

Zudem verwies der Trainer auf zahlreiche Ausfälle: mehrere Spieler waren verletzt oder angeschlagen, andere mussten trotz Krankheit einspringen. „Das Pokalspiel kam auch zu keiner guten Zeit“, erklärte Kilic. Nun gilt der Fokus der Liga. „Jetzt müssen wir gucken, dass wir für Samstag fit sind und da drei Punkte holen.“

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SSV Merten 4:3

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Jan Cremerius, Maximilian Schmidl, Niklas Hammes, Paul Demtschück, Felix Bußmann, Justus Urbig, Clemens Meyer (78. Joshua Hauschke), Rene Eschmann (90. Jannis Hackmann), Florian Hensel (90. Paul Eliott Amice), Dennis Leon Riering (86. Oliver Lausberg), Terrence Suso (71. Max Herrig) - Trainer: Sascha Zinken

SSV Merten: Pascal Geisler, Eliot Albert, Adrian Engels, Berat-Mehmet Kocatepe, Sang-yoon Woo, Rikiya Ohashi (80. Mohamed Rabia), Abdenbi Oubelkhiri (58. Pascal Köpp), Hirotaka Sugiura, Emirhan Özen (58. Jerome Propheter), Michael Okoroafor (58. Shahin Biniazz), Monir Hassan (75. Bilal El Morabiti) - Trainer: Bünyamin Kilic - Trainer: Falk Bernard

Schiedsrichter: Marlon Ganser (Aachen)

Tore: 1:0 Clemens Meyer (38.), 1:1 Michael Okoroafor (40.), 1:2 Michael Okoroafor (52.), 2:2 Rene Eschmann (55.), 3:2 Dennis Leon Riering (65.), 3:3 Jerome Propheter (67.), 4:3 Clemens Meyer (73.)

Rot: Sang-yoon Woo (53./SSV Merten/Notbremse)



