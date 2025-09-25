Mittelrheinpokal: Merten und Teutonia Weiden müssen Segel streichen

Einige Überraschung hielt der Pokalabend am Mittwoch bereit: Von ursprünglich zwölf Mittelrheinligisten haben nur fünf Teams den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Zwar kam es zu drei direkten Duellen unter Ligakonkurrenten, doch mit dem SSV Merten und Teutonia Weiden mussten sich auch zwei klassenhöhere Mannschaften nach intensiven Partien geschlagen geben. Für Furore sorgten drei Bezirksligisten: Der Wahlscheider SV (3:1 gegen den SC Fliesteden), der SSV Jan Wellem (3:0 gegen Kurdistan Düren) und der SC Elsdorf (2:1 gegen Rot-Weiß Merl) stehen allesamt in der Runde der letzten 16.
Der SSV Merten ist in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals ausgeschieden. Beim Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind kassierte der Mittelrheinligist eine 3:4 (1:1)-Niederlage, obwohl er zwischenzeitlich zweimal in Führung lag. Besonders ärgerlich für Trainer Bünyamin Kilic: „Wir bekommen vier Tore, die leider haltbar sind. Irgendwann ist man es auch leid.“
Die Gäste hätten früh in Führung gehen können, kombinierten sich mehrfach gut in den Strafraum, ließen aber beste Möglichkeiten liegen. Stattdessen traf Clemens Meyer für Hohenlind (38.), ehe Michael Okoroafor im direkten Gegenzug ausglich (40.). Nach der Pause brachte erneut Okoroafor den SSV Merten in Front (52.). Kurz darauf sah Sang-yoon Woo nach einer Notbremse die Rote Karte – eine Entscheidung, die Kilic „sehr, sehr fragwürdig“ nannte. Hohenlind nutzte die Überzahl eiskalt: Rene Eschmann (55.) und Dennis Leon Riering (65.) drehten die Partie. Joker Jerome Propheter glich noch einmal aus (67.), doch erneut Meyer erzielte den entscheidenden Treffer für die Gastgeber (73.).
Kilic machte die eigene Abschlussschwäche ebenso wie Defensivfehler verantwortlich: „Wir starten gut, müssen wie in den Spielen zuvor auch früh in Führung gehen. Der Abschluss ist eine Qualität – und dann verlierst du das Spiel über solche Tore.“ Auch die Rotation mit vielen neuen Spielern habe nicht funktioniert. „Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe. Die Rotationsmaschine hat leider nicht funktioniert. Wir waren zu schwach." Gleichzeitig nimmt Kilic seine Spieler in die Pflicht: "Jeder hat den Anspruch in der Mittlerheinliga in der ersten Elf zu stehen. Da erwarte ich einfach von den Jungs die heute gespielt haben eine Reaktion. Die Reaktion blieb in den größten Teilen aus."
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SSV Merten 4:3
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Jan Cremerius, Maximilian Schmidl, Niklas Hammes, Paul Demtschück, Felix Bußmann, Justus Urbig, Clemens Meyer (78. Joshua Hauschke), Rene Eschmann (90. Jannis Hackmann), Florian Hensel (90. Paul Eliott Amice), Dennis Leon Riering (86. Oliver Lausberg), Terrence Suso (71. Max Herrig) - Trainer: Sascha Zinken
SSV Merten: Pascal Geisler, Eliot Albert, Adrian Engels, Berat-Mehmet Kocatepe, Sang-yoon Woo, Rikiya Ohashi (80. Mohamed Rabia), Abdenbi Oubelkhiri (58. Pascal Köpp), Hirotaka Sugiura, Emirhan Özen (58. Jerome Propheter), Michael Okoroafor (58. Shahin Biniazz), Monir Hassan (75. Bilal El Morabiti) - Trainer: Bünyamin Kilic - Trainer: Falk Bernard
Schiedsrichter: Marlon Ganser (Aachen)
Tore: 1:0 Clemens Meyer (38.), 1:1 Michael Okoroafor (40.), 1:2 Michael Okoroafor (52.), 2:2 Rene Eschmann (55.), 3:2 Dennis Leon Riering (65.), 3:3 Jerome Propheter (67.), 4:3 Clemens Meyer (73.)
Rot: Sang-yoon Woo (53./SSV Merten/Notbremse)
Der SSV Jan Wellem hat in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals für eine Überraschung gesorgt. Der Bezirksligist setzte sich gegen den SV Kurdistan Düren aus der Landesliga mit 3:0 (1:0) durch und zog verdient in die nächste Runde ein. „Es war von vorne bis hinten eine konzentrierte Leistung, eine gute Mannschaftsleistung“, lobte Trainer Alexander Voigt.
Ashraaf Yamba brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Hendrik Lohmar (50.) und Maximilian Maier (55.) binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung. Düren fand gegen die kompakte und engagierte Spielweise der Hausherren keine Mittel. „Wir mussten sehr, sehr viel Aufwand betreiben. Gegen eine klassenhöhere Mannschaft ist das normal, um zum Erfolg zu kommen. Das haben wir getan“, erklärte Voigt.
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach – SV Kurdistan Düren 3:0
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach: Kiril Chosov, Tom Kombüchen, Burak Özmen, Maximilian Maier, Ashraaf Yamba (73. Lauin Shaikhany), Milo McCormick, Tim Eckhardt, Kevin Kaumanns, Hendrik Lohmar (67. Elias Lahne), Phil Kramer (87. Zakaria Akkar), Sascha Marquet - Trainer: Alexander Voigt - Trainer: Nuri Kenjo
SV Kurdistan Düren: Nisar Goraya, Veli Cebe (46. Leon Niederelz), Yannick Frings, Ayoub Chouaybi Zaanani, Luca Valentin Flatten (61. Deagir Ilunga), Inan Naki, Kafan Othman, Gerard Sambou, Cayan Baysan, Sandro Frugaborsi, Deniz-Can Isitmen (61. Adrian Muliqi) - Trainer: Jörg Frings
Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ashraaf Yamba (31.), 2:0 Hendrik Lohmar (50.), 3:0 Maximilian Maier (55.)
Der FC Wegberg-Beeck hat den Favoriten aus der Regionalliga lange am Rande einer Niederlage gehabt, am Ende aber das Weiterkommen im Mittelrheinpokal verpasst. Gegen den Bonner SC unterlag der Mittelrheinligist nach Verlängerung mit 1:3 (0:0, 1:1). „Der Matchplan ist eins zu eins aufgegangen. Wir haben kompakt gestanden, wenig Räume vor dem eigenen Tor gegeben und uns viele Chancen erarbeitet“, erklärte Trainer Mike Schmalenberg.
David Arize brachte die Gastgeber vor 1:0 in Führung (69.), ehe Yannik Schlößer kurz vor Schluss ausglich (84.). Besonders bitter: Zuvor hatte Wegberg-Beeck selbst die große Gelegenheit, auf 2:0 zu stellen, scheiterte aber am starken BSC-Torhüter Elias Bördner. „Ob das ein Elfmeter war oder nicht, kann ich nicht sagen. Das war gestern nochmal so ein Tenor nach dem Spiel“, so Schmalenberg.
In der Verlängerung fehlten den Beeckern nach intensiven 90 Minuten zunehmend die Kräfte. Zwei späte Treffer von Marzouk Kotya-Fofana (119., 120.+2) entschieden die Partie. „Die letzten 15 Minuten haben uns schon die Kräfte gefehlt. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie wir das auf den Platz gebracht haben und mit wie viel Leidenschaft wir gespielt haben“, betonte Schmalenberg.
FC Wegberg-Beeck – Bonner SC 1:3 n.V.
FC Wegberg-Beeck: Yannik Hasenbein, Nils Hühne, Paul Daniels, Merlin Schlosser, Justin Hoffmanns, Elias Khadraoui (83. Niklas Fensky), Yannik Leersmacher (84. Lenny Mühlen), Marc Kleefisch, Paul Gelber (73. Vinzent Zingel), Marc Brasnic (91. Luca Bini), David Arize - Trainer: Mike Schmalenberg
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth (75. Adis Omerbasic), Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek (46. Yannik Schlößer), Eray Isik, Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk (96. Maximilian Pommer), Robin Bird, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Tarik Damar
Tore: 1:0 David Arize (69.), 1:1 Yannik Schlößer (84.), 1:2 Marzouk Kotya-Fofana (119.), 1:3 Marzouk Kotya-Fofana (120.+2)
Wahlscheider SV – SC Fliesteden 1931 3:1
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf, Maximilian Feldner, Marc Radermacher, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb - Trainer: Linus Werner
SC Fliesteden 1931: Roman Weber, Rene Friedrichs, Michael Uhlemann, Nils Lück (22. Aaron Herzog), Jan-Hendrik Mayer, Frederik Borchert Mouritzen, Lukas Kremer, Marcus Wilsdorf, Kenan Catic, Florian Seeger (71. Bilal Chanaa), Kingsley Sarpei - Trainer: Matthias Scherz
Schiedsrichter: Nick Herbrig
Tore: 1:0 Maxim Teichrieb (5.), 1:1 Lukas Kremer (11.), 2:1 Marcus Rößler (67.), 3:1 Luis Magnus Lehnen (77.)
FC Rheinsüd Köln – FV Bonn-Endenich 0:3
FC Rheinsüd Köln: Christopher Ebeling, Ben Anders, Tom Krieg, Gero Pfeiffer, Abdoul Balde (71. Jannik Rene Eßer), David Mezhoud (69. Henri Hertlein), Matthias Hein, Eray Yapar (46. Yannick Kusche), Tim Wardemann, Marvin Störmann (76. Constantin Steden), Norman Wermes (71. Malte Kuhn) - Trainer: Stefan Krämer
FV Bonn-Endenich: Malte Eisberg, Jan Olzem, Selim Caliskanoglu, Kerim Acil (74. Alexandros Liontos), Marouan Ahardane (66. Jan Werner), Adriano Giarrizzo, Ebrima Demba, Amin Haj-Yahya (46. Jakub Merlan-Jarecki), Ilias Tazit, Ilias-Zion Sereke (81. Ertugrul Ünal), Nick Maier - Trainer: Thorsten Hanisch - Trainer: Heiko Dietz - Trainer: Kerim Acil
Schiedsrichter: Marcus von Scheid (Bonn) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ebrima Demba (29.), 0:2 Kerim Acil (69.), 0:3 Jakub Merlan-Jarecki (88.)
DJK Rasensport Brand – FC Teutonia Weiden 5:4 n.V.
DJK Rasensport Brand: Finn Albrecht, Christian Hesse, Marlon Klose, Arnel Lengo (56. Nils Küppers), Leo Kleiber (57. Albert Korotaev), Patrick Mioska (57. Luca Diehr), Alan Graf, Jan Herrmann (56. Catalin-Ionel Pintea), Yannick Pietrowski (65. Felix Haupts), Delany Arigbe, Abdessamad Akherraz - Trainer: Daniel Formberg
FC Teutonia Weiden: Souheil Zeddoug, Baran Kilic, Jens-Can Mohren (72. Firat Celik), Rüzgar Zorbozan, Onur Alagöz (46. Marcus Peters), Meik Kühnel, Lionel Kabuya-Badibanga, Berat Gediktas, Gaël Deves (63. Tamer Tuncer), Luca Barata (31. Shadrac-Don Futi), Bekir Gediktas (90. Argjend Pacolli) - Trainer: Sawwas Panagiotidis
Schiedsrichter: Jonas Windeln (Wegberg) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Delany Arigbe (19.), 1:1 Berat Gediktas (43.), 1:2 Berat Gediktas (47.), 1:3 Shadrac-Don Futi (50.), 1:4 Bekir Gediktas (70.), 2:4 Catalin-Ionel Pintea (74.), 3:4 Luca Diehr (79.), 4:4 Delany Arigbe (90.+4), 5:4 Delany Arigbe (119.)
SC 08 Elsdorf – SV Rot-Weiß Merl 2:1
SC 08 Elsdorf: Jonas Ruppert, Gabriel Hardung, Mark Schiffer (62. Luca Gruttmann), Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Alexander Vaaßen (62. Paul Reichelt), Leonard Hintzen (71. Johannes Wenning), Daniel Dogan, Moritz Perschmann, Vincent Tönnis (76. Evangelos Skraparas), Mohamed Dahas (90. Charalampos Amanatidis) - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
SV Rot-Weiß Merl: Arthur Ploeckl, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Gian-Luca Todaro, Tim Kukelka, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Henry Levin Rübo, Antonio Halfen, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln)
Tore: 0:1 (28.), 1:1 Leonard Hintzen (47.), 2:1 Luca Gruttmann (82.)
SpVg Frechen 20 – SpVg Porz 1919 5:1
SpVg Frechen 20: Oskar Hill, Tobias Stecker, Frederic Mäntele, Mats Vogel, Andriy Tykhonov (68. Alexander Mademann), Koray Kacinoglu, Simon Doll (46. Tim Dilley), Hassan Ali, Hamza Hachimi (46. Ikuto Tokumoto), Leon Ruhrig (46. Kai-Maxime Vranken), Patrick Friesdorf-Weber (79. Joel Plambeck) - Trainer: Okan-Tamer Özbay - Trainer: Tim Reining
SpVg Porz 1919: Taylan Gülmez (54. Andre Rosteck), Gero Pletto (60. Etienne Kamm), Simon Zinzius (60. Marciano Aziz), Noah Cain (79. Baran Tatu), Tomislav Mrkalj (60. Metin Kizil), Metin Kizil - Trainer: Jonas Wendt
Schiedsrichter: Paul Schwering (Roetgen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Patrick Friesdorf-Weber (21.), 2:0 Ikuto Tokumoto (49.), 3:0 Patrick Friesdorf-Weber (56. Foulelfmeter), 4:0 Kai-Maxime Vranken (58.), 5:0 Kai-Maxime Vranken (63.), 5:1 Metin Kizil (76. Foulelfmeter)
SV Eilendorf – Union Schafhausen 3:0
SV Eilendorf: Jonas Balthasar, Madiou Diallo (46. Jonas Beckers), Tobias Knoben, Kokou Morgan Azanledji, Justus Schulte, Ben-Titus Pühl, Yannick Younga, Milan Schaaf, Aljoscha Feese, Said Tchacoura (61. Kian Soleimankhani), Orestis Kollias - Trainer: Jasmin Muhovic
Union Schafhausen: Niklas Giesen, Michael Peschel, Max Beumers, Yves Henkens, Max De Oliveira (46. Justin Küppers), David Jennissen, Elias Halfenberg, Kevin-Mbiki Massakidi (74. Andi Seferi), Tim Scheuvens, Florent Sylaj, Felix Grafen (46. Luca Iacoi) - Trainer: Jörg Halfenberg - Trainer: Alex Gieswein
Schiedsrichter: Marcel Heller (Bonn) - Zuschauer: 185
Tore: 1:0 Tobias Knoben (64.), 2:0 Orestis Kollias (81. Foulelfmeter), 3:0 Kian Soleimankhani (88.)
VfL Vichttal – Viktoria Köln 1:2
VfL Vichttal: Frederik Said, Jan-Henrik Rother, Pepijn Schlösser, Robin Ahns, Canel Cetin, Henrik Artz, Sinan Ak, Dogukan Türkmen (84. Janes Pollmann), Marwin Ailiesei, Bismark Quayson (73. Max Peters), Yassine Ali Gnondi - Trainer: Sanjin Talic - Trainer: Arandjel Avramovic - Trainer: Jens Dovern
Viktoria Köln: Arne Schulz, Meiko Sponsel, Joel Agyekum, Simon Handle, Florian Engelhardt (84. Tim Kloss), Samuele Carella (84. David Otto), Tobias Eisenhuth, Raphael Ott (84. Leonhard Münst), Lucas Wolf (87. Soichiro Kozuki), Robin Velasco, Benjamin Zank - Trainer: Marian Wilhelm - Trainer: Kristopher Fetz
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 750
Tore: 0:1 Raphael Ott (26.), 0:2 Raphael Ott (28.), 1:2 Henrik Artz (74.)
Gelb-Rot: Dogukan Türkmen (90./VfL Vichttal)
Germania Lich-Steinstraß – FC Pesch 1:4
Germania Lich-Steinstraß: Nick Jansen, Louis Kentzinger (85. Julian Peter Sußmann), Felix Kretschmer (66. Christoph Nickel), Luca Heinrich Johnen, Philipp Hermanns, Jan Körfer (85. Julian Raider), Karsten Goeres, Moritz Borell (46. Jan Hess), Michael Jan Sipakis (78. Julian Esser), Kai Theidig, Maurice Bergs - Trainer: Michael Hermanns
FC Pesch: Darlington Ticha, Bünyamin Koyuncu, Jair Tavares Aleluia Lopes, Chang-yoon Woo, Mahrab Khan, Gjastin Nrejaj, Mamadou Ba (78. Yuichiro Kichize), Toshiki Otsuki (68. Louis Müller), Denis Massold (89. Mohamed Said El Idrissi), Mehrschad Kardan, Ergün Yildiz (89. Gavin Kamp) - Trainer: Himmet Kol - Trainer: Adriano Terranova
Schiedsrichter: David-Markus Koj (Aachen) - Zuschauer: 164
Tore: 0:1 Ergün Yildiz (17.), 0:2 Gjastin Nrejaj (45.), 1:2 Michael Jan Sipakis (45.+2), 1:3 Mamadou Ba (56.), 1:4 Mohamed Said El Idrissi (90.+1)
Siegburger SV 04 – TuS Blau-Weiß Königsdorf 2:0
Siegburger SV 04: Michael Vogel, Ju-yong Jo, Till Weingarten, Tim Keil, Leo Camara (72. Mamy Condé), Enes Yilmaz, Tom Schnörpel, Tariq-Emad Suleiman, William James McIntosh (69. Nico Kuhbier), Michael Ojesanmi (79. Leon Mani), Alexander-Tackie Sai (56. Yuta Sakamaki) - Trainer: Alexander Otto
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Jona Eliah Hellingrath, Goga Khvedelidze, Jonas Hoge, Taimu Nonaka (56. Mate Herbak), Kohsei Maruki, Noah Kurmali, Simon Waldvogel (89. Gabriel Arfaoui), Lewin Murad (65. Kevin Marnu), Lukas Pesch (75. Yannik Lamberz), Timo Agaltsev, Kohta Uchida (81. Emre Kovanci) - Trainer: Takahito Ohno
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Michael Ojesanmi (6.), 2:0 Enes Yilmaz (58.)
Gelb-Rot: Dorian Nacu (52.) und Taimu Nonaka (60./ beide TuS Blau-Weiß Königsdorf)
SV Eintracht Hohkeppel – SSV Bornheim 6:1
SV Eintracht Hohkeppel: Kevin Jackmuth, Firat Tuncer, Finn Bauens, Oktay Dal, Angelo Langer (46. Keyhan Sancarbarlaz), Cenk Durgun (69. Dominik Bilogrevic), Arian Amyn (46. Ufumwen Osawe), Joel Vieting, Mike Owusu (74. Yusuf Wardak), Alexander Guiddir (63. Ferhat Saglam), Hendrik Strobl - Trainer: Abdullah Keseroglu
SSV Bornheim: Tom Buhl, Marius Jennes (80. Valere Benoit Hiobi), Atemlefeh Morfaw (63. Louis-Noel Nowack), Younes Khabbach, Paul Nerb, Nick Mwaura Hirschfeld, Mohammed Bouchafrati (66. Yves Rachl), Cedric Abresch, Meik Tschaikowski (46. Nils Wolters), Stefano Alicata, Julio Molongua (72. Luca-Maximilian Reuschenbach) - Trainer: Patrick Schmitz
Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Alexander Guiddir (5.), 1:1 Nick Mwaura Hirschfeld (27.), 2:1 Alexander Guiddir (27.), 3:1 Younes Khabbach (34. Eigentor), 4:1 Alexander Guiddir (45.), 5:1 Ufumwen Osawe (47.), 6:1 Hendrik Strobl (81.)