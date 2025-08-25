Mittelrheinpokal: Merten dreht Rückstand, Rheinsüd bezwingt Blau-Weiß

Die erste Runde des neuen Mittelrheinpokals ist Geschichte. Zwei Landesligisten mussten dabei gegen einen Bezirksligisten die Segel streichen. Neben dem Wahlscheider SV, der sich im Elfmeterschießen gegen Eintracht Verlautenheide durchsetzen konnte, entschied auch der FC Rheinsüd Köln die Partie gegen Blau-Weiß Köln vom Punkt für sich. Für einen Pokal-Coup sorgte A-Ligist Scherpenseel, der mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den Landesligsiten FV Wiehl eine Runde weiter zog.

Der SSV Merten hat sich in der ersten Runde des Mittelrheinpokals nach großem Kampf durchgesetzt. Beim Bezirksligisten SV Schönenbach drehte die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic einen 0:2-Rückstand und siegte am Ende mit 4:2. Vor 49 Zuschauern schockten die Gastgeber zunächst den Favoriten. Umut Kizilyar (37.) und Gabriel Werner (45.) sorgten noch vor der Pause für eine überraschende 2:0-Führung. Doch Merten kam mit frischem Schwung aus der Kabine: Michael Okoroafor verkürzte kurz nach Wiederanpfiff (50.), Emirhan Özen stellte in der 69. Minute den Ausgleich her. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Samir Malaab die Gäste schließlich in Führung (75.), ehe Pascal Köpp in der Nachspielzeit (95.) den Endstand besorgte. Kilic zeigte sich hinterher erleichtert und stolz auf seine Mannschaft: „SV Schönenbach ist mit einigen Spielern gespickt, die bereits höher gespielt hatten, wir wussten, was uns erwartet. Nichtsdestotrotz haben wir es verpasst, in den ersten 20 Minuten in Führung zu gehen. Der Ex-Profi Frederik Löhe im Tor hat einige Male sensationell den Ball gehalten.“ Besonders beeindruckte den Coach die Reaktion seines Teams nach dem Rückstand: „Nach zwei Kontern kassieren wir die Gegentore eins und zwei, lassen ansonsten im Spiel nichts zu – so ein Spiel gegen die individuell starke Verteidigung plus Keeper noch zu drehen, zeigt auch eine gute Mentalität in unserer Truppe.“ Mit Blick auf den Wettbewerb betonte Kilic: „Im Pokal sind es K.-o.-Spiele, und am Ende zählt nur das Weiterkommen. Dementsprechend freuen wir uns über den Einzug in die nächste Runde.“

Der FC Rheinsüd Köln hat in der ersten Runde des Mittelrheinpokals für eine Überraschung gesorgt. Der Bezirksligist setzte sich nach 120 packenden Minuten mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen den klassenhöheren SC Blau-Weiß Köln durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Schon früh sorgten die Gastgeber für Jubel, als Jannik Rene Eßer in der 9. Minute einen langen Ball über die Abwehr verwertete. „Wir machen mit der ersten Aktion im Spiel das 1:0. Danach haben wir natürlich mehrheitlich tief gestanden. Blau-Weiß hatte viel Ballbesitz, aber wir waren immer wieder gefährlich“, schilderte Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer. Nach der Pause gelang Blau-Weiß der Ausgleich per Strafstoß durch Ben König (53.). Krämer haderte: „Wir machen einen individuellen Fehler, der zum Elfmeter führt. Danach war es für uns sehr schwer, weil wir defensiv standen und wenige Entlastungsmomente hatten.“ Spätestens nach einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase war Rheinsüd in der Defensive gefordert. „Wir haben uns in alles reingeworfen, hart und intensiv verteidigt. Gleichzeitig hatte Blau-Weiß noch die ein oder andere große Chance, aber wir haben es ins Elfmeterschießen gerettet.“ Vom Punkt behielten die Gastgeber dann die besseren Nerven. Torwart Christopher Ebeling parierte, während Marvin Störmann, Henri Hertlein, Ben Anders und Abdoul Balde sicher verwandelten. „Chris hat wieder einen gehalten und wir haben unsere versenkt. Das war dann durchaus ein glücklicher Sieg. Aber wir haben es schon in einer Art und Weise verdient“, so Krämer. Trotz der großen Überlegenheit des Landesligisten in Ballbesitz sieht der Coach den Erfolg nicht als Zufall. „Wir haben eine sehr hohe läuferische Leistung betrieben um 40 Minuten in Unterzahl gegen einen Landesligisten zu bestehen. Es war dann ein Pokalfight, so wie wir es in der vergangenen Saison überhaupt erst in den Mittelrheinpokal geschafft haben."