Mittelrheinpokal: Kracher am Mittwochabend!

Die zweite Runde im Mittelrheinpokal bringt gleich mehrere spannende Duelle. Besonders spannend wird es in Siegburg, wo die Gastgeber auf Königsdorf treffen, und in Frechen, wo Porz unter Flutlicht gefordert ist. Auch Merten und Weiden wollen auswärts ihre gute Form bestätigen, während Bezirksligisten wie Jan Wellem und Rheinsüd auf Überraschungen hoffen. Klar ist: Für viele Trainer ist der Pokal kein Schaulaufen, sondern ein Wettbewerb mit echtem Stellenwert – und das spiegelt sich in den Ansagen vor dem Anpfiff deutlich wider.

Jan Wellem: "Abschenken werden wir nichts“ Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte tritt der SSV Jan Wellem in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals an. Gegner ist der Landesligist SV Kurdistan Düren. Während die Gäste in der Landesliga 2 bislang vier Punkte gesammelt haben und auf Platz zehn stehen, ist Jan Wellem in der Bezirksliga 1 mit drei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen und rangiert auf Platz drei. In der ersten Runde hatte sich die Voigt-Truppe mit 1:0 beim A-Ligisten SV Schöneseiffen durchgesetzt, Kurdistan Düren gewann souverän mit 4:1 gegen den TuS Roisdorf aus der Kreisliga B. Entsprechend klar ist die Rollenverteilung für Trainer Alexander Voigt, der die Partie aber keineswegs kampflos herschenken will: „Wir sind einen langen Weg gegangen, um den Mittelrheinpokal zu spielen – das erste Mal in der Klub-Geschichte. Da wollen wir jetzt nicht durch irgendwelche Experimente irgendwas abschenken. Wir haben derzeit nicht die großen Möglichkeiten zu rotieren, weil einige noch nicht fit sind und ausfallen. Das wird sich heute kurz vor dem Spiel entscheiden.“ Für Voigt liegt ein besonderer Reiz darin, mal nicht als Favorit antreten zu müssen: „Wir sind Außenseiter, das ist in der Liga nicht immer so. Dann kann man ein Spiel auch mal ein bisschen anders angehen als sonntags. Mit einem Landesligisten kommt der klassenhöhere Verein zu uns und die wollen eine Runde weiterkommen gegen den Bezirksligisten und werden mit Sicherheit etwas anbieten. Wir schauen, dass wir dagegenhalten können, dass wir einen guten Kampf liefern können und dann sehen, wie sich das Spiel entwickelt.“

Ligakonkurrenten im Pokalduell: Siegburg empfängt Königsdorf Die beiden Mittelrheinligisten trennen in der Tabelle nur ein Punkt: Siegburg rangiert mit sechs Punkten auf Platz zehn, Königsdorf liegt mit fünf Zählern knapp dahinter auf Rang zwölf. Beim letzten Aufeinandertreffen im Ligabetrieb im April hatten die Gäste aus Königsdorf mit einem klaren 4:1-Sieg die Oberhand. Siegburgs Trainer Alex Otto sieht im Pokal eine wichtige Gelegenheit, sich schnell zu rehabilitieren: „Wir freuen uns auf das Pokalspiel und freuen uns auch, dass das Spiel drei Tage nach dem Porz-Spiel ist. Es ist gut, wenn man dann direkt die Themen aufarbeiten kann und ins Spiel gehen kann. Wir wollen auf alle Fälle am Mittwoch gewinnen und eine Runde weiterkommen. Im Mittelrheinpokal geht es ja wirklich immer darum, weit zu kommen und im Optimalfall auf einen großen, namhaften Gegner zu treffen. Genau deswegen ist das morgen kein Testspiel für uns, sondern ein klares Pflichtspiel.“ Ohno: "Jedes Spiel ist wichtig" Auch für Königsdorf-Trainer Takahito Ohno ist die Partie alles andere als ein Testlauf: „Für mich ist jedes Spiel wichtig, egal ob Meisterschaftsspiel, Freundschaftsspiel oder Pokalspiel. Von daher ist heute das nächste, wichtigste Spiel. Wer mental und körperlich frisch und bereit ist, der wird von Anfang an spielen. Ich habe das auch schon so im vergangenen Jahr als U17-Trainer in der Sonderliga so gehandhabt. Wer nur einmal zum Training gekommen ist, hat nicht gespielt. Daran ändert sich nicht.“ Ohno verweist zudem auf die unterschiedlichen Voraussetzungen: „Wenn Siegburg sagt, 'Hey, wir nutzen das Pokalspiel gegen Königsdorf, um das ein oder andere zu testen', dann ist das für mich nachvollziehbar. Siegburg hat einen breiten Kader und ist stärker als wir – vom Kader und auch von den finanziellen Mitteln. Für uns ist es kein Spiel, in dem wir etwas testen. Wir geben unser Bestes, denn sonst haben wir keine Chance – gegen keinen Gegner in der Mittelrheinliga.“

Rheinsüd träumt von Pokal-Überraschung gegen Endenich Am Mittwochabend empfängt der FC Rheinsüd Köln in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals den Landesligisten FV Bonn-Endenich. Für den Bezirksligisten ist es bereits der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, in dieser Pokalrunde zu stehen. Doch Trainer Stefan Krämer macht klar, dass sein Team noch nicht satt ist: „Der Mittelrheinpokal ist ein absolutes Bonusspiel für uns. Wir haben uns das im letzten Jahr hart erkämpft, haben es auch verdient und wollen es dieses Jahr dann auch in vollen Zügen genießen.“ Rheinsüd, das in der Bezirksliga Staffel 1 mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zehn liegt, hatte in Runde eins den Landesligisten Blau-Weiß Köln mit 5:3 nach Elfmeterschießen ausgeschaltet. Nun wartet mit Bonn-Endenich eine noch größere Hürde. Die Gäste von Trainer Heiko Dietz sind in der Landesliga 1 ungeschlagen, haben einen Sieg und drei Unentschieden geholt und stehen auf Platz sechs. Auch im Pokal überzeugten sie beim 4:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler. Krämer: "Spielen gegen eine Top-Mannschaft" Krämer sieht die Partie als willkommene Gelegenheit, nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga neues Selbstvertrauen zu tanken: „Es ist für uns eine Chance, nach den zwei Niederlagen in der Liga dann im anderen Wettbewerb vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Wir wissen, dass wir gegen einen höherklassigen Gegner spielen – Bonn-Endenich ist als Absteiger aus der Mittelrheinliga sicherlich eine Top-Mannschaft und von daher eine große Herausforderung für uns.“ Dabei soll es für Rheinsüd kein bloßes Schaulaufen werden. „Wir wollen jedes Spiel angehen, um es erfolgreich zu gestalten. Auch heute werden wir alles dafür tun, um ein Erfolgserlebnis zu schaffen“, sagt Krämer. Dass sein Team den Favoriten ärgern kann, traut er ihr zu: „Wir wollen Endenich ein bisschen ärgern und vielleicht sogar eine Runde weiterkommen.“ Die Marschroute ist klar: Keine Experimente, sondern volle Konzentration. „Von daher kein Platz für Experimente und Sachen zu testen, sondern für uns ganz klar die Aufgabe, das konzentriert und konsequent anzugehen, weil wir auch nur dann eine Chance haben, gegen einen Gegner wie Endenich zu bestehen“, betont Krämer.

Teutonia Weiden will in Brand den Lauf fortsetzen Nach zwei Siegen in Folge in der Mittelrheinliga hat die Mannschaft von Trainer Sawwas Panagiotidis zuletzt spürbar Fahrt aufgenommen. Im Pokal schaltete Weiden in der ersten Runde mit einem 3:1 die Sportfreunde Düren aus. Gastgeber Brand ist in der Landesliga 2 noch ungeschlagen, mit einem Sieg und drei Remis, und bezwang zum Auftakt den Bezirksligisten TV Konzen trotz Rückstands mit 2:1. Für Teutonias sportlichen Leiter Meik Kühnel ist die Zielsetzung klar: „Der Pokal ist für uns als Verein sehr wichtig. Letztes Jahr waren wir im Halbfinale, warum das Ganze nicht nochmal wiederholen?“ Gleichzeitig deutet er an, dass es auch Anpassungen geben könnte: „Es kann sein, dass wir auf der ein oder anderen Position rotieren und wir den Jungs, die gerade etwas hinten dran sind, Spielzeit geben. Es bleibt spannend, wie sich am Ende das Trainerteam entscheidet. Am Ende des Tages werden wir alles daran setzen, in die nächste Runde zu kommen.“

Elsdorf visiert gegen Merl das Achtelfinale an Am Mittwochabend trifft der SC Elsdorf in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals auf den SV Rot-Weiß Merl. Die Gastgeber haben in der Bezirksliga 3 mit drei Siegen und einer Niederlage einen starken Start hingelegt und rangieren auf Platz vier. In der ersten Pokalrunde setzte sich Elsdorf in einem umkämpften Duell nach Verlängerung mit 3:2 gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich durch. Der Gegner aus Merl hat bislang noch keinen Punkt in der Bezirksliga 2 gesammelt, überraschte im Pokal aber mit einem 3:2-Erfolg über den Landesligisten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Elsdorf-Trainer Dustin Tesch zeigt sich vor dem Heimspiel optimistisch: „Wir haben Bock und freuen uns auf Runde 2 im Mittelrheinpokal. Wir sind sehr happy, dass wir dabei sind und Runde 1 überstanden haben und wollen unsere Heimspiele grundsätzlich immer gewinnen." Zur personellen Ausrichtung betonte er: „Wir haben uns intensiv mit dem Gegner beschäftigt, haben sie analysiert und werden am Abend mit einer sehr ordentlichen Truppe auf dem Platz stehen. Da ich zu meiner Startelf oder zur vollen Kapelle sowieso immer 17 oder 18 Spieler zähle, ist das ganz egal, wer auf dem Platz steht. Wir werden aber nicht elfmal rotieren. Auch mit Blick auf den Sonntag wollen wir eingespielt bleiben – da steht das Topspiel beim TSV Düren an.“ An seiner Spielidee will Tesch nicht rütteln und plant keine Experimente: „Wir haben eine Spielidee. Da drehen wir immer ein paar Schrauben dran, auch mal gegnerorientiert. Aber grundsätzlich werden wir, und gerade auch zu Hause gegen den Gegner aus derselben Liga, unser Spiel spielen. Wir werden versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Wir wollen dann, wenn möglich, auch ins Achtelfinale einziehen. Dann sind nur noch 16 Teams dabei. Dann steigt die Chance natürlich auch auf ein großes Los.“

Flutlichtduell im Pokal: Frechen 20 fordert Porz heraus Im ligainternen Duell treffen die SpVg Frechen 20 und die SpVg Porz in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals aufeinander. Frechen belegt nach zwei Siegen und zwei Niederlagen Platz neun in der Mittelrheinliga, Porz steht mit sieben Punkten auf Rang sechs. Beide Teams setzten sich in der ersten Runde souverän durch – Frechen gewann 5:0 beim Bezirksligisten TV Hoffnungsthal, Porz siegte mit 3:1 gegen den Bezirksligisten Bergfried Leverkusen. Frechens Trainer Okan Özbay macht deutlich, dass die Partie einen hohen Stellenwert hat: „Im neuen Mittelrheinpokal-Format bist du schon direkt qualifiziert. Mit dem Kreispokal waren es früher elf oder zwölf Runden – jetzt sind es sechs Runden zum großen Traum aller Mannschaften. Das sind maximal sechs Spiele im Jahr und bedeutet für uns, dass wir nicht sehr viel rotieren werden, sondern nur Wechsel vollziehen, die belastungstechnisch und inhaltlich Sinn machen.“ Den Gegner schätzt Özbay stark ein: „Porz ist, wie schon vor der Saison erwartet, mental schon jetzt auf einer guten Höhe, ist ein eingespieltes Team, das viel über Intensität und gute Umschaltsituationen kommt. Mit Vollstrecker Kitzel im Angriff sind sie extrem gefährlich. Trotzdem freuen wir uns sehr im Stadion auf Rasen auf das Flutlichtduell.“ Auch Porz-Trainer Jonas Wendt nimmt den Pokal sehr ernst: „Ich war immer gegen den Pokal gewesen, weil mir diese Tingeltouren durch die Dörfer so ein bisschen störend in der Vorbereitung waren und das Verletzungsrisiko war mir gegen unterklassige, teils übermotivierte Mannschaften immer ein bisschen zu hoch. Da wir als Mittelrheinligist direkt qualifiziert sind, nehmen wir den Wettbewerb schon ernst. Und natürlich wollen wir weiterkommen.“ Auch wenn Wendt leicht rotieren wird, betont er die Qualität seines Kaders: „Wir werden uns da bestimmt nicht verstecken, wollen das Spiel gewinnen, aber das Gleiche wird auch Okan wollen. Wir haben volles Vertrauen in die Jungs und versuchen morgen zu gewinnen.“

Merten will trotz Ausfällen in Hohenlind bestehen Beide Mannschaften sind gut in ihre Spielzeiten gestartet: Merten rangiert in der Mittelrheinliga mit sieben Punkten auf Platz fünf, Hohenlind liegt in der Landesliga 1 mit ebenfalls sieben Punkten auf Rang vier. Die Gastgeber setzten sich in der ersten Runde mit 4:1 gegen den A-Ligisten FC Dynamo Erkelenz durch, Merten gewann beim Bezirksligisten SV Schönenbach mit 4:2. Mertens Trainer Bünyamin Kilic macht deutlich, dass der Wettbewerb im Verein eine besondere Bedeutung hat: „Der Pokal hat für unsere Vereinsverantwortlichen einen sehr hohen Stellenwert.“ Gleichzeitig kündigt er an, die Belastung im Blick zu behalten: „Für mich gibt es keine A- oder B-Elf – dennoch, im Gegensatz zum Wochenende werden wir rotieren müssen, um die Kräfte einzuteilen, da wir bereits nach Mittwoch schon am Samstag gegen Düren spielen. Ein oder zwei Themen werden wir im Pokal aber auch ändern bzw. testen mit Hinblick auf Samstag, aber dennoch mit vollem Fokus das Pokalspiel zu gewinnen.“ Personell hat Kilic allerdings einige Sorgen: „Wir vertrauen allen im Kader, allerdings fallen uns diverse Spieler aus. Gegen Köln fehlten sie bereits Max Decker (Leiste), Kenan Akalp (Leiste), Samir Malaab (Knie), Kenny Oelbaum (Rücken), Shahin Biniaz (krank). Okoroafor, Propheter, Rabia, Albert und Salman spielten bereits angeschlagen. Für morgen könnte El Morabiti kurzfristig ebenfalls fehlen, weil er aus dem Fortuna-Spiel angeschlagen ist.“