Mittelrheinpokal: Hürth zu Gast beim SC Jülich/SV Hoengen

In der ersten Runde des Mittelrheinpokals trifft der SC Jülich/SV Hoengen auf den FC Hürth. Auf dem Papier sind die Rollen dabei klar verteilt: Der Gastgeber geht in der Kreisliga A Düren an den Start, während Hürth nach dem direkten Wiederaufstieg wieder in der Mittelrheinliga spielt. Genau solche Duelle machen allerdings den besonderen Reiz des Pokalwettbewerbs aus.
„Auch im diesjährigen Teilnehmerfeld feiern etliche Teams im Bitburger-Pokal auf Verbandsebene Premiere; überdies ist die gesamte Breite des Fußballs am Mittelrhein vertreten“, erklärte Verbandsspielausschussvorsitzender und Pokalspielleiter Patrick Zielezny im Vorfeld des Wettbewerbs. Von der 3. Liga bis hinunter zur Kreisliga C seien sämtliche Spielklassen vertreten. Damit sei für zahlreiche Duelle „Klein gegen Groß“ gesorgt. Ein solches wartet nun auch auf Jülich/Hoengen und Hürth.
Der SC Jülich/SV Hoengen löste sein Ticket für den Mittelrheinpokal über den Kreispokal Düren. Dort unterlag der Kreisligist in der vergangenen Saison im Spiel um Platz drei Rurdorf erst im Elfmeterschießen. Für die Qualifikation zum Verbandspokal reichte es dennoch.
Auch der FC Hürth musste im Kreispokal den Weg über das Spiel um Platz drei nehmen. Im Rhein-Erft-Kreis setzte sich die Mannschaft von Nico Beck dabei deutlich mit 5:1 gegen Elsdorf durch und sicherte sich so einen Platz im Teilnehmerfeld des Mittelrheinpokals.
Nun treffen die beiden Mannschaften in der ersten Runde direkt aufeinander. Für Hürth ist das Ziel klar: Der Favorit möchte seiner Rolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen.
Ganz ohne personelle Probleme reist der Mittelrheinligist allerdings nicht zum Kreisligisten. „Aktuell haben wir leider den ein oder anderen Verletzten. Deswegen werden leider nicht alle Mann mit an Bord sein“, erklärt Hürths Trainer Nico Beck. Der Coach hofft, dass sich die Situation bis zum anschließenden Ligastart wieder entspannt. Dort wartet mit dem FC Hennef direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.
Zunächst richtet sich der Blick aber vollständig auf den Pokal. „Der Fokus liegt natürlich darauf, eine Runde weiterzukommen“, stellt Beck klar. Dabei hat seine Mannschaft noch eine Rechnung mit dem Wettbewerb offen. In der vergangenen Saison war für den FC Hürth bereits nach der ersten Runde Schluss. Das soll sich diesmal nicht wiederholen. „Letztes Jahr sind wir in der ersten Runde ausgeschieden, diesmal wollen wir das Spiel schon gewinnen“, sagt Beck.
Zusätzliche Bedeutung erhält die Begegnung durch ihren Zeitpunkt. Für den FC Hürth ist die Partie nicht nur ein Pflichtspiel mit der Chance auf das Weiterkommen, sondern gleichzeitig die Generalprobe für den Start in die Mittelrheinliga. „Wir sehen es als letzten Test, bevor es dann in der Liga gegen Hennef endlich losgeht“, erklärt Beck.
Damit verbindet Hürth in Jülich gleich zwei Ziele. Einerseits soll die zweite Pokalrunde erreicht werden, andererseits möchte sich die Mannschaft mit einem gelungenen Auftritt weiteres Selbstvertrauen für den Ligastart holen. Aufgrund des Klassenunterschieds geht der FC Hürth als klarer Favorit in die Begegnung. Der Pokal hat jedoch schon oft gezeigt, dass genau solche Duelle ihre eigenen Geschichten schreiben können. Während Jülich/Hoengen vor heimischer Kulisse auf die Überraschung hoffen darf, will Hürth diesmal verhindern, dass die eigene Pokalsaison erneut bereits in Runde eins endet.