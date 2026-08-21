Mittelrheinpokal: Hürth zu Gast beim SC Jülich/SV Hoengen Trainer Nico Beck will mit dem FC Hürth beim SC Jülich/SV Hoengen die zweite Runde erreichen und das Pokalspiel zugleich als letzten Härtetest vor dem Ligastart nutzen. von Niklas Lohrer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Im letztjährigen Spiel um Platz 3 gewann der FC Hürth gegen Elsdorf. – Foto: Andre Peters

In der ersten Runde des Mittelrheinpokals trifft der SC Jülich/SV Hoengen auf den FC Hürth. Auf dem Papier sind die Rollen dabei klar verteilt: Der Gastgeber geht in der Kreisliga A Düren an den Start, während Hürth nach dem direkten Wiederaufstieg wieder in der Mittelrheinliga spielt. Genau solche Duelle machen allerdings den besonderen Reiz des Pokalwettbewerbs aus.

„Auch im diesjährigen Teilnehmerfeld feiern etliche Teams im Bitburger-Pokal auf Verbandsebene Premiere; überdies ist die gesamte Breite des Fußballs am Mittelrhein vertreten“, erklärte Verbandsspielausschussvorsitzender und Pokalspielleiter Patrick Zielezny im Vorfeld des Wettbewerbs. Von der 3. Liga bis hinunter zur Kreisliga C seien sämtliche Spielklassen vertreten. Damit sei für zahlreiche Duelle „Klein gegen Groß“ gesorgt. Ein solches wartet nun auch auf Jülich/Hoengen und Hürth. Beide Teams über den Kreispokal qualifiziert Der SC Jülich/SV Hoengen löste sein Ticket für den Mittelrheinpokal über den Kreispokal Düren. Dort unterlag der Kreisligist in der vergangenen Saison im Spiel um Platz drei Rurdorf erst im Elfmeterschießen. Für die Qualifikation zum Verbandspokal reichte es dennoch.

Auch der FC Hürth musste im Kreispokal den Weg über das Spiel um Platz drei nehmen. Im Rhein-Erft-Kreis setzte sich die Mannschaft von Nico Beck dabei deutlich mit 5:1 gegen Elsdorf durch und sicherte sich so einen Platz im Teilnehmerfeld des Mittelrheinpokals. Nun treffen die beiden Mannschaften in der ersten Runde direkt aufeinander. Für Hürth ist das Ziel klar: Der Favorit möchte seiner Rolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen.