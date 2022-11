Mittelrheinpokal: Die ersten Viertelfinalisten stehen fest Mittelrheinpokal: Der Verbandspokal geht in die nächste Runde. Am Samstag gibt es sechs der acht Achtelfinalpartien.

Für die Hälfte der 32 Teilnehmer ist der Mittelrheinpokal schon wieder vorbei. In der ersten Runde hat es auch den ein oder anderen Favoriten erwischt: Mittelrheinliga-Tabellenführer FC Wegberg-Beeck scheiterte etwas überraschend an Ligakonkurrent BCV Glesch-Paffendorf, der punktgleiche FC Hennef schied gegen den Titelverteidiger Viktoria Köln aus. Die größten Überraschungen waren wohl A-Ligist VfR Wipperfürth, der die drei Ligen höher gesetzte Viktoria Arnoldsweiler rauswarf und das Ausscheiden von Fortuna Köln - Regionalligist und Vorjahres-Finalist - beim FC Hürth.

Zwölf der 16 Achtelfinalisten starten am Samstag in die zweite Runde - damit findet die zweite Runde zum Großteil am Wochenende statt, während der Spielbetrieb am Totensonntag weitestgehend pausiert. Den Auftakt macht das Kölner Derby zwischen Mittelrheinligist FC Pesch und Viktoria Köln. Das einzige Ligen-interne Duell gibt es am frühen Abend: Die beiden Mittelrheinligisten Blau-Weiß Friesdorf und FC Hürth treffen aufeinander. Das Ligaspiel endete im Oktober 1:1 - beste Voraussetzungen also, für einen spannenden Pokalfight.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

FSV Neunkirchen-Seelscheid - SV Eintracht Hohkeppel