Mittelrheinpokal: Das sind die Viertelfinal-Paarungen Mittelrheinpokal: Am Donnerstagabend fand die Auslosung der Viertelfinals statt.

Am Donnerstagabend stand die Auslosung der Viertelfinalspiele, die am 22. Februar, also an Aschermittwoch stattfinden werden, auf dem Plan. Der Fußballverband Mittelrhein, der die Ziehung live auf Facebook zeigte, zog die folgenden Paarungen:

SC Blau-Weiß Köln - BCV Glesch-Paffendorf

Die Partie mit dem höchsten Klassenunterschied findet zwischen dem Bezirksligisten Blau-Weiß Köln und dem Mittelrheinligisten BCV Glesch-Paffendorf statt.

Alemannia Aachen - Viktoria Köln

Im Viertelfinale gibt es das Duell der beiden wohl größten Namen im Teilnehmerfeld. Aachen wird die Viktoria als klassentieferes Team am Tivoli empfangen.